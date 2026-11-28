L'assegno unico 2027 aumenta del 2,9% con nuovi importi e soglie Isee, ma i pagamenti con i nuovi valori partono da febbraio. Scopri date e cifre.

Milioni di famiglie italiane si chiedono già quanto cambierà l’Assegno Unico a partire dal prossimo anno e, soprattutto, quando vedranno concretamente i nuovi importi sul conto. La risposta breve è: la rivalutazione dell’assegno unico 2027 è stimata al 2,9%, ma gennaio non sarà il mese in cui si percepirà l’aumento. Ecco tutto quello che serve sapere, con le cifre già disponibili e le scadenze da non perdere.

Come funziona la rivalutazione automatica dell’Assegno Unico

L’Assegno Unico Universale — la misura gestita dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) a sostegno delle famiglie con figli — non è un importo fisso. L’articolo 4, comma 11, del Decreto Legislativo 230/2021 stabilisce che ogni anno gli importi e le soglie ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) vengano aggiornati in base all’indice dei prezzi per operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.

In pratica, la rivalutazione segue l’andamento dell’inflazione: se i prezzi salgono, gli importi dell’assegno vengono adeguati di conseguenza. La percentuale definitiva viene fissata con un decreto ministeriale a fine anno e poi recepita dall’INPS nelle proprie procedure di pagamento. Per il 2027, la stima attuale si attesta al 2,9%, ma il dato ufficiale sarà confermato solo con il decreto di fine 2026.

Gli importi stimati per il 2027: quanto aumenta l’assegno

Con una rivalutazione del 2,9%, i valori mensili per ciascun figlio cambiano in modo misurabile. Ecco il confronto tra i valori 2026 e le stime 2027:

Importo massimo per figlio minore: da 203,80 euro (2026) a circa 209,70 euro (2027)

da (2026) a circa (2027) Importo minimo per figlio minore: da 58,30 euro (2026) a circa 60,00 euro (2027)

da (2026) a circa (2027) Importo massimo per figlio tra 18 e 21 anni (in presenza dei requisiti previsti): da 99,10 euro (2026) a circa 102,00 euro (2027)

Per una famiglia con due figli minorenni e un ISEE basso, l’aumento complessivo può avvicinarsi ai 12 euro al mese rispetto al 2026 — non una somma enorme, ma su base annua significa circa 144 euro in più. Per chi percepisce l’importo massimo su più figli, l’incremento diventa più significativo.

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Le soglie ISEE che determinano a quale fascia appartiene ogni famiglia saranno anch’esse rivalutate nella stessa misura, così da mantenere coerenza tra i parametri reddituali e gli importi erogati.

Perché a gennaio 2027 l’assegno arriva ancora ai vecchi importi

Qui sta il punto che genera più confusione. La rivalutazione è tecnicamente in vigore dal 1° gennaio 2027, ma l’INPS non riesce ad applicare materialmente i nuovi valori già nel primo accredito dell’anno. I tempi tecnici di aggiornamento delle procedure informatiche e di recepimento del decreto ministeriale fanno sì che il pagamento di gennaio venga erogato ancora con gli importi del 2026.

Non si tratta di un errore: è un meccanismo consolidato, già verificatosi negli anni precedenti. Nel 2024 l’INPS aveva applicato i nuovi importi a partire da febbraio, riconoscendo la differenza di gennaio nello stesso mese. Nel 2025 e nel 2026 il meccanismo è stato simile, ma gli arretrati di gennaio sono stati recuperati a marzo. Per il 2027 è ragionevole attendersi lo stesso schema.

In concreto: il conguaglio — cioè la differenza tra quanto percepito a gennaio ai vecchi importi e quanto spettava ai nuovi — viene accreditato in un momento successivo, tipicamente insieme al pagamento di marzo.

Il calendario dei pagamenti: da dicembre 2026 a marzo 2027

Per chi vuole orientarsi nel calendario, ecco la sequenza attesa:

Dicembre 2026: accredito previsto tra il 16 e il 17 dicembre per i beneficiari già attivi senza variazioni nella domanda

accredito previsto tra il 16 e il 17 dicembre per i beneficiari già attivi senza variazioni nella domanda Gennaio 2027: pagamento erogato con gli importi 2026, senza ancora la rivalutazione

pagamento erogato con gli importi 2026, senza ancora la rivalutazione Febbraio 2027: primo accredito con i nuovi importi rivalutati al 2,9%

primo accredito con i nuovi importi rivalutati al 2,9% Marzo 2027: accredito degli arretrati di gennaio (il conguaglio relativo alla differenza non corrisposta a inizio anno)

Le date esatte degli accrediti di febbraio e marzo non sono ancora state comunicate ufficialmente dall’INPS: verranno rese note, come di consueto, a ridosso del pagamento.

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ISEE aggiornato: la scadenza da non trascurare

L’importo dell’Assegno Unico dipende direttamente dalla dichiarazione ISEE presentata. Chi non aggiorna la propria DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in tempo utile rischia di ricevere solo l’importo minimo, perdendo la quota aggiuntiva legata alla fascia reddituale.

La documentazione ISEE aggiornata è necessaria anche per ricevere gli arretrati del conguaglio: senza un ISEE valido, l’INPS non può calcolare la differenza spettante. La presentazione può avvenire tramite il portale ufficiale INPS, attraverso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o un patronato.

Il consiglio pratico è di presentare la nuova DSU entro la fine di gennaio 2027, così da avere l’ISEE aggiornato già disponibile quando l’INPS elabora i pagamenti di febbraio. Aspettare marzo o aprile significa ritardare l’accesso agli importi corretti e, in alcuni casi, ricevere mesi di assegno calcolato sul minimo.

Chi potrebbe ricevere meno nel 2027

La rivalutazione degli importi va di pari passo con quella delle soglie ISEE. Questo significa che alcune famiglie la cui situazione economica è rimasta invariata potrebbero trovarsi in una fascia leggermente diversa rispetto al 2026, con effetti sull’importo percepito. Non è un paradosso: se le soglie si alzano ma il reddito familiare è cresciuto in misura superiore alla rivalutazione, si può scivolare verso una fascia meno favorevole.

Per questo motivo vale la pena verificare la propria posizione con attenzione, non limitarsi a rinnovare la DSU in modo automatico senza controllare i nuovi parametri.

Chi ha già una domanda attiva non deve presentarne una nuova: l’INPS applica la rivalutazione d’ufficio. L’unico adempimento necessario è il rinnovo dell’ISEE, che non avviene in automatico e resta a carico del beneficiario. Tenere questa scadenza sotto controllo è il modo più semplice per non perdere nemmeno un euro dell’aumento previsto per l’assegno unico 2027.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.