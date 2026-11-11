Con un ISEE inferiore a 35.000 euro, le famiglie italiane hanno accesso nel 2026 a una serie di misure di sostegno che spaziano dal rimborso delle rette del nido all’assegno mensile per i figli, dagli sconti sulle bollette al supporto psicologico. Il problema è che molte di queste agevolazioni restano poco conosciute, non perché siano difficili da ottenere, ma perché nessuno ha mai tracciato una mappa chiara di cosa spetta, a chi e a quali condizioni. Questa guida lo fa, partendo dagli importi concreti.

Cos’è l’ISEE e perché la soglia dei 35.000 euro è rilevante

L’ISEE — Indicatore della Situazione Economica Equivalente — è il parametro che lo Stato italiano usa per misurare la situazione economica di un nucleo familiare, tenendo conto di redditi, patrimoni e composizione del nucleo stesso. Non è semplicemente il reddito: due famiglie con lo stesso stipendio possono avere ISEE molto diversi a seconda del numero di figli, della presenza di disabili, del patrimonio immobiliare.

La soglia dei 35.000 euro è diventata nel tempo uno dei livelli di accesso più diffusi nel sistema dei bonus italiani. Non è un numero arbitrario: copre una fascia ampia di famiglie a reddito medio-basso, escludendo chi ha una situazione patrimoniale solida. Chi si trova al di sotto di questa soglia può accedere a misure molto diverse tra loro, alcune automatiche, altre da richiedere esplicitamente.

Il primo passo, in ogni caso, è presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presso un CAF o tramite il portale INPS, per ottenere il proprio ISEE aggiornato. Senza ISEE valido, nessun bonus è accessibile.

Il bonus nido: fino a 3.600 euro per le famiglie con ISEE più basso

Il bonus asilo nido è probabilmente il contributo più consistente disponibile nel 2026 per le famiglie con figli piccoli. Copre le rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati, oppure le spese per forme di assistenza domiciliare in caso di gravi patologie del bambino.

Gli importi variano in base alla fascia ISEE:

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Fino a 3.600 euro annui per i nuclei con ISEE fino a 25.000 euro

per i nuclei con ISEE fino a 25.000 euro Fino a 3.000 euro annui per ISEE compreso tra 25.001 euro e soglie superiori

Il contributo viene erogato direttamente dall’INPS e non è un rimborso a consuntivo: si attiva tramite domanda telematica sul portale dell’istituto, allegando le ricevute di pagamento della struttura. È importante sapere che la domanda va presentata entro i termini stabiliti per ogni annualità — aspettare troppo significa perdere mensilità già pagate.

Il bonus nido è cumulabile con l’Assegno Unico, ma non con altri contributi regionali o comunali che abbiano la stessa finalità: prima di fare domanda, conviene verificare cosa prevede il proprio Comune.

Assegno Unico Universale: il pilastro del sostegno ai figli

L’Assegno Unico Universale è la misura strutturale più importante per le famiglie con figli a carico. Spetta a tutti i nuclei con figli fino a 21 anni (con alcune condizioni per i maggiorenni), ma gli importi aumentano sensibilmente per chi ha un ISEE basso.

Per le famiglie con ISEE sotto i 35.000 euro, l’assegno mensile per ciascun figlio minore è significativamente più alto rispetto a chi non presenta l’indicatore o ha una situazione economica più solida. Le maggiorazioni previste dalla normativa vigente riguardano:

Famiglie con tre o più figli

Figli con disabilità

Figli di età inferiore a un anno

Madri con meno di 21 anni

La domanda si presenta tramite INPS, una volta sola, e viene rinnovata automaticamente salvo variazioni nel nucleo familiare. Aggiornare l’ISEE ogni anno è fondamentale per non perdere le maggiorazioni legate alla fascia di reddito.

Bonus psicologo: supporto alla salute mentale con soglia ISEE

Il bonus psicologo è una misura che negli ultimi anni ha acquisito sempre più rilevanza, in risposta a un bisogno reale di accesso alle cure psicologiche per chi non può permettersele privatamente. Nel 2026 è confermato tra le agevolazioni accessibili con ISEE inferiore a 35.000 euro.

Il contributo copre le sedute con psicologi iscritti all’albo che aderiscono all’iniziativa. L’importo spettante è modulato sulla base dell’ISEE: chi ha una situazione economica più difficile riceve un contributo più alto. La domanda va presentata tramite il portale INPS nei periodi in cui vengono aperte le finestre di accesso — le risorse disponibili sono limitate e vengono assegnate fino ad esaurimento, quindi tempestività e attenzione alle scadenze fanno la differenza.

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Riguarda una platea ampia: lavoratori in difficoltà, giovani, genitori sotto pressione economica. Non è una misura residuale.

Sconti sulle bollette e Carta Dedicata a te

Le famiglie con ISEE sotto i 35.000 euro hanno accesso anche a due forme di sostegno che agiscono direttamente sul potere d’acquisto quotidiano: il bonus sociale sulle bollette e la Carta Dedicata a te.

Il bonus sociale per le utenze — luce, gas e acqua — riduce automaticamente le bollette dei nuclei familiari con ISEE basso. Non richiede una domanda separata: viene riconosciuto in automatico dopo la presentazione della DSU, purché i propri dati siano correttamente trasmessi al sistema. La riduzione varia in base al tipo di utenza, alla zona geografica e alla composizione del nucleo.

La Carta Dedicata a te è invece un contributo in forma di carta prepagata destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e carburante. È rivolta ai nuclei familiari in condizioni di maggiore difficoltà economica, con criteri di accesso legati all’ISEE e alla composizione del nucleo. L’assegnazione avviene tramite i Comuni, che identificano i beneficiari sulla base delle liste INPS.

Come orientarsi tra le domande: un percorso pratico

Il rischio concreto, per chi ha diritto a più misure contemporaneamente, è perdersi tra scadenze diverse, portali distinti e requisiti che cambiano da un bonus all’altro. Ecco un percorso logico per non disperdere risorse:

Aggiornare l’ISEE il prima possibile ogni anno, preferibilmente tra gennaio e febbraio, per non perdere mensilità di Assegno Unico o bonus nido. Verificare la propria fascia e confrontarla con le soglie di ogni misura: alcune partono da 15.000 euro, altre arrivano a 35.000. Presentare le domande tramite INPS per bonus nido, Assegno Unico e bonus psicologo — tutte accessibili dal portale o tramite CAF e patronati. Contattare il proprio Comune per la Carta Dedicata a te e per eventuali agevolazioni locali su trasporti, libri scolastici e mensa. Verificare i bonus sociali sulle bollette con il proprio fornitore di energia, per assicurarsi che lo sconto sia stato applicato correttamente.

Consultare il sito ufficiale INPS è il punto di partenza più affidabile per avere le informazioni aggiornate su importi, scadenze e modalità di accesso a ciascuna misura.

Chi ha un ISEE inferiore a 35.000 euro e non ha ancora verificato a quali misure ha diritto sta probabilmente lasciando sul tavolo risorse che gli spettano. Il sistema è frammentato, ma navigabile: basta sapere dove guardare e non aspettare che le finestre di domanda si chiudano.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.