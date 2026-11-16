Da oggi, 16 novembre 2026, NoiPA avvia l’emissione speciale dedicata ai dipendenti delle Funzioni Locali: nel cedolino di novembre arriveranno gli arretrati legati al nuovo contratto collettivo 2025-2027, firmato alla fine di ottobre. Per capire cosa cambia concretamente in busta paga, bastano due numeri: una media di 1.136 euro lordi di arretrati e aumenti mensili fino a 152 euro lordi a regime. Gli stipendi NoiPA novembre 2026 segnano quindi un passaggio importante per migliaia di lavoratori pubblici degli enti locali — comuni, province, città metropolitane — che attendevano da tempo il riconoscimento economico del rinnovo contrattuale.

Cosa prevede l’emissione speciale del 16 novembre

NoiPA non processa questa liquidazione nell’ambito del calendario ordinario mensile. Si tratta di un’emissione speciale, distinta anche dall’emissione urgente già attivata il 12 novembre 2026, e serve ad applicare retroattivamente le nuove tabelle retributive previste dal contratto delle Funzioni Locali 2025-2027. In sostanza, il sistema calcola la differenza tra quanto il dipendente ha già percepito nei mesi precedenti e quanto avrebbe dovuto ricevere con le nuove aliquote, e liquida il tutto in un’unica voce di arretrato.

Il contratto è stato siglato alla fine di ottobre 2026, ma la sua efficacia retributiva decorre da una data anteriore: da qui nasce la necessità di recuperare i mesi già trascorsi. L’emissione del 16 novembre è il meccanismo tecnico con cui NoiPA traduce l’accordo in denaro effettivo sul conto corrente dei lavoratori.

Chi riceve gli arretrati e a quanto ammontano

I destinatari diretti sono i dipendenti pubblici inquadrati nelle Funzioni Locali e gestiti dalla piattaforma NoiPA. Non riguarda, almeno in questa fase, le categorie di altri comparti come la scuola o la sanità, che seguono calendari e contratti separati.

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Secondo le stime dell’ARAN — l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni — il valore medio degli arretrati si attesta intorno a 1.136 euro lordi per dipendente. È una media: l’importo effettivo varia in funzione del profilo contrattuale, dell’inquadramento e del numero di mesi coperti dal rinnovo. Chi ha una posizione più alta nella scala gerarchica riceverà verosimilmente un arretrato superiore alla media; chi è inquadrato nei livelli operativi si collocherà al di sotto.

È utile ricordare che si tratta di importi lordi: sulla somma si applicano le trattenute fiscali e previdenziali ordinarie, quindi il netto in busta sarà inferiore, con un’incidenza che dipende dall’aliquota marginale IRPEF di ciascun lavoratore.

Gli aumenti mensili: quanto vale il nuovo contratto a regime

Oltre agli arretrati, il contratto 2025-2027 introduce aumenti strutturali che si rifletteranno sulle buste paga mensili a partire da dicembre 2026 in poi. Anche qui i dati ARAN offrono un quadro preciso per fascia di inquadramento:

Operatori (ex categoria A): aumento di 78,12 euro lordi mensili

(ex categoria A): aumento di Funzionari (ex categoria D): aumento di 99,18 euro lordi mensili

(ex categoria D): aumento di Punte massime fino a 152 euro lordi mensili per le posizioni più elevate

Questi incrementi si sommano allo stipendio tabellare già in essere e diventano la nuova base di calcolo per tredicesima, trattamento di fine rapporto e altri istituti contrattuali che si calcolano sulla retribuzione. Non si tratta, quindi, di una voce una tantum: entrano stabilmente nella struttura retributiva per tutta la durata del contratto.

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Emissione urgente del 12 novembre e calendario complessivo

Prima ancora dell’emissione speciale del 16 novembre, NoiPA aveva già attivato il 12 novembre 2026 un’emissione urgente. Le due operazioni sono distinte e rispondono a logiche diverse all’interno del sistema di gestione stipendiale. L’emissione urgente serve tipicamente a correggere o integrare situazioni particolari che non possono attendere il ciclo ordinario; quella del 16 novembre è invece l’operazione principale con cui viene applicato il contratto delle Funzioni Locali su larga scala.

Per i dipendenti interessati, il consiglio pratico è verificare il proprio cedolino non appena disponibile nell’area riservata di NoiPA sul portale del MEF, controllando che la voce arretrati sia presente e che l’importo corrisponda a quanto atteso in base al proprio profilo contrattuale. In caso di discrepanze, il canale corretto è il proprio ufficio del personale dell’ente di appartenenza, che può aprire una segnalazione verso NoiPA.

Cosa cambia da dicembre in poi

Novembre rappresenta il mese della liquidazione straordinaria; dicembre sarà il primo mese in cui il cedolino ordinario rifletterà già le nuove tabelle stipendiali. Per molti lavoratori delle Funzioni Locali sarà anche il mese della tredicesima, il cui importo risulterà più alto rispetto agli anni precedenti proprio perché calcolato sulla nuova base retributiva.

È un effetto a cascata non trascurabile: un aumento mensile di 99 euro lordi si traduce in circa 8-9 euro aggiuntivi nella quota mensile di tredicesima, che sommati ai mesi già maturati nell’anno portano un incremento visibile anche sulla mensilità di dicembre. Chi vuole farsi un’idea precisa può usare le tabelle ARAN come riferimento, tenendo conto che i valori pubblicati sono sempre al lordo delle ritenute.

Il rinnovo delle Funzioni Locali arriva dopo un’attesa significativa e, tra arretrati e aumenti strutturali, produce un impatto economico concreto per una platea ampia di dipendenti pubblici. Il meccanismo NoiPA garantisce che la liquidazione avvenga in modo centralizzato e tracciabile: basta sapere dove guardare e quando farlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.