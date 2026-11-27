L'autofattura elettronica è obbligatoria per acquisti dall'estero, reverse charge e fatture non ricevute. Scopri i codici TD corretti e le scadenze normative.

Chi acquista servizi o beni dall’estero, chi applica il reverse charge interno o chi non ha ricevuto una fattura nei tempi previsti si trova prima o poi a dover emettere un’autofattura elettronica. Non si tratta di un adempimento marginale: dal 1° luglio 2022 l’autofattura in formato elettronico è obbligatoria per tutti gli acquisti dall’estero, e ha definitivamente sostituito il vecchio sistema dell’Esterometro. Capire quando scatta l’obbligo, quale codice TD usare e quali scadenze rispettare è indispensabile per evitare sanzioni, oggi più pesanti grazie alla riforma introdotta dal D.Lgs. 87/2024.

Che cos’è l’autofattura e quando è obbligatoria

L’autofattura è un documento fiscale che il cessionario o committente emette in nome proprio al posto del fornitore, integrandosi nell’IVA italiana. Si usa quando il fornitore non può o non deve addebitare l’imposta direttamente — tipicamente perché è straniero, perché si applica il meccanismo del reverse charge, oppure perché non ha emesso la fattura nei tempi di legge.

I casi principali in cui scatta l’obbligo sono:

Acquisti di servizi da fornitori UE ed extra-UE — il destinatario italiano integra l’IVA tramite autofattura elettronica.

— il destinatario italiano integra l’IVA tramite autofattura elettronica. Acquisti intracomunitari di beni — la fattura del fornitore europeo va integrata e trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI).

— la fattura del fornitore europeo va integrata e trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI). Reverse charge interno — in settori come l’edilizia, la pulizia degli edifici o la fornitura di manodopera, il cessionario applica l’IVA al posto del cedente.

— in settori come l’edilizia, la pulizia degli edifici o la fornitura di manodopera, il cessionario applica l’IVA al posto del cedente. Autoconsumo — quando un bene aziendale viene destinato a uso personale o a finalità estranee all’impresa.

— quando un bene aziendale viene destinato a uso personale o a finalità estranee all’impresa. Fattura non ricevuta o irregolare — se il fornitore non emette fattura entro i termini, il cessionario è tenuto a regolarizzare la propria posizione.

Prima del luglio 2022, le operazioni con l’estero venivano comunicate tramite l’Esterometro, una trasmissione periodica all’Agenzia delle Entrate. Quel sistema è stato abolito: oggi l’unico canale valido è l’autofattura elettronica via SDI, con i codici Tipo Documento (TD) appropriati.

I codici TD: quale usare in ogni situazione

Il campo più critico dell’autofattura elettronica è il codice TD, che identifica il tipo di documento e determina come il sistema fiscale lo elabora. Scegliere il codice sbagliato equivale a trasmettere un dato errato, con conseguenze sanzionatorie. Ecco i principali:

TD16 — Reverse charge interno

Si usa per le operazioni in cui il reverse charge si applica tra soggetti passivi italiani. Tipico esempio: un’impresa edile che riceve una prestazione di posa in opera da un subappaltatore. Il committente emette un documento TD16 integrando l’IVA che il subappaltatore non ha addebitato.

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TD17 — Acquisto di servizi dall’estero

Il codice TD17 si applica quando si acquistano servizi da un fornitore UE o extra-UE. Se una società italiana commissiona una consulenza a un’azienda francese o a un freelance americano, deve emettere un’autofattura TD17 con l’IVA italiana calcolata sul corrispettivo pagato. È uno dei codici più frequenti per chi lavora con fornitori internazionali di servizi digitali, consulenziali o professionali.

TD18 — Acquisti intracomunitari di beni

Il codice TD18 riguarda l’acquisto di beni fisici da fornitori di altri Paesi UE, incluso il caso specifico dell’introduzione delle merci in un deposito IVA. In questo scenario, la fattura del fornitore europeo va integrata con l’IVA italiana e trasmessa allo SDI tramite TD18.

TD19 — Acquisto di beni già in Italia da fornitore estero

Si usa quando si acquistano beni che si trovano già sul territorio italiano da un fornitore non residente. La differenza rispetto al TD18 è la collocazione geografica della merce al momento della cessione: già in Italia, non in transito da un altro Stato membro.

TD20 — Autofattura per regolarizzazione

Il codice TD20 serve per regolarizzare una fattura non ricevuta o ricevuta in modo irregolare. Se un fornitore italiano non emette fattura entro quattro mesi dall’operazione, il cessionario ha ulteriori trenta giorni per regolarizzare versando l’imposta eventualmente dovuta. Il TD20 è lo strumento per farlo correttamente.

TD22 — Estrazione di beni da deposito IVA

Il codice TD22 si utilizza quando i beni vengono estratti da un deposito IVA e immessi in consumo nel territorio nazionale. In quel momento l’IVA, sospesa durante la giacenza nel deposito, diventa esigibile e va assolta tramite autofattura.

Scadenze di emissione: i termini da rispettare

Le tempistiche variano in base al tipo di operazione, ma alcune regole generali si applicano a quasi tutti i casi:

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Per gli acquisti intracomunitari di beni (TD18), l’autofattura va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura del fornitore estero, con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione.

(TD18), l’autofattura va emessa entro il a quello di ricezione della fattura del fornitore estero, con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione. Per i servizi dall’estero (TD17), il termine è analogo: entro il 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione si considera effettuata.

(TD17), il termine è analogo: entro il 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione si considera effettuata. Per la regolarizzazione di fatture non ricevute (TD20), come accennato, il cessionario ha quattro mesi dall’operazione per attendere la fattura del fornitore, poi altri trenta giorni per emettere l’autofattura di regolarizzazione.

Rispettare queste finestre temporali è fondamentale. Il D.Lgs. 87/2024, entrato in vigore il 1° settembre 2024, ha inasprito il regime sanzionatorio per l’omessa o errata trasmissione dei dati di autofatturazione. Il legislatore ha chiarito che le violazioni in questo ambito non sono più considerate meramente formali, rendendo più costoso ogni ritardo o errore nella compilazione.

Come si trasmette l’autofattura elettronica

L’autofattura va inviata esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI), esattamente come una fattura ordinaria. Il file deve essere in formato XML e rispettare le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Il campo Cedente/Prestatore riporta i dati del fornitore estero, mentre il campo Cessionario/Committente riporta i propri dati — il soggetto italiano che emette il documento.

I software di fatturazione elettronica più diffusi gestiscono già questi flussi in modo guidato: selezionando il tipo di operazione, propongono automaticamente il codice TD corretto e precompilano i campi obbligatori. Vale comunque la pena verificare sempre che il codice selezionato corrisponda effettivamente alla natura dell’operazione, perché un TD sbagliato — anche se il documento viene accettato dallo SDI — costituisce una trasmissione errata ai fini fiscali.

Per approfondire la struttura tecnica dei file XML e le specifiche ufficiali, il riferimento è sempre la documentazione dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica, che viene aggiornata ogni volta che cambiano le versioni del tracciato.

Autoconsumo e cessioni gratuite: un caso spesso trascurato

L’autofattura non riguarda solo i rapporti con l’estero. Anche l’autoconsumo — cioè l’utilizzo di beni o servizi aziendali per scopi personali o estranei all’attività — genera l’obbligo di emettere un documento fiscale. Lo stesso vale per le cessioni gratuite di beni che hanno dato diritto alla detrazione dell’IVA all’acquisto, sopra determinate soglie di valore.

In questi casi il codice da usare è il TD27, specifico per l’autofattura da autoconsumo o cessione gratuita. È un adempimento che interessa soprattutto le imprese che omaggiano clienti con beni prodotti o acquistati nell’ambito della propria attività, e che spesso viene sottovalutato rispetto alle autofatture estere.

Gestire correttamente l’autofattura elettronica significa conoscere non solo le regole generali, ma anche i dettagli operativi di ogni singolo codice TD. Un errore nella scelta del tipo documento può sembrare un problema tecnico minore, ma oggi — con le sanzioni rafforzate dal D.Lgs. 87/2024 — può tradursi in un costo reale. La strada più sicura è verificare caso per caso la natura dell’operazione prima di trasmettere il documento allo SDI.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.