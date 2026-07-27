Rottamazione cartelle, scadenza 31 luglio 2026: cosa rischi se non paghi

Il 31 luglio 2026 scade la rata di rottamazione quater e quinquies. Scopri i 5 giorni di tolleranza, le sanzioni e cosa rischi se non paghi.

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Rottamazione cartelle, scadenza 31 luglio 2026: cosa succede se non paghi

Il 31 luglio 2026 è una data che riguarda centinaia di migliaia di contribuenti italiani: chi ha aderito alla rottamazione-quater deve versare la rata in scadenza entro quella data. Parallelamente, la rottamazione quinquies — introdotta dalla Legge di bilancio 2026 — ha portato un’ulteriore platea di debitori nel perimetro della definizione agevolata, con le proprie scadenze. La rottamazione cartelle scadenza 31 luglio 2026 è quindi un appuntamento doppio, che vale la pena comprendere bene prima di trovarsi in difficoltà. Saltare una rata non è un dettaglio: le conseguenze sono immediate e difficilmente reversibili.

Rottamazione quater e quinquies: due strumenti diversi, stessa logica di fondo

La rottamazione-quater è lo strumento di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) che ha permesso ai contribuenti di estinguere i propri debiti fiscali pagando solo il capitale e le somme dovute a titolo di rimborso spese, senza sanzioni né interessi di mora. Chi ha aderito e ha scelto il pagamento dilazionato si trova ora a gestire le rate successive, tra cui quella con scadenza al 31 luglio 2026.

La rottamazione quinquies è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2026 e segue una logica analoga: consentire ai contribuenti con debiti pendenti di regolarizzare la propria posizione in modo agevolato. Anche per questa misura l’AdER gestisce le comunicazioni e le scadenze, e il mese di luglio 2026 rappresenta un passaggio cruciale per chi vi ha aderito.

Due strumenti distinti, quindi, ma con un punto in comune fondamentale: il rispetto puntuale delle scadenze di pagamento è condizione imprescindibile per mantenere i benefici. Non si tratta di una formalità burocratica, ma di una regola con effetti concreti e immediati.

La scadenza del 31 luglio 2026 e i 5 giorni di tolleranza

La data ufficiale di scadenza della rata di rottamazione-quater è il 31 luglio 2026, come confermato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella sezione dedicata alle prossime scadenze. Tuttavia, la legge prevede una finestra di tolleranza di 5 giorni: i pagamenti effettuati entro mercoledì 5 agosto 2026 sono considerati comunque tempestivi.

Questo margine non è discrezionale e non dipende da una valutazione caso per caso: è stabilito direttamente dalla normativa. Significa che chi non riesce a versare entro il 31 luglio ha ancora qualche giorno per rimediare senza conseguenze. Ma attenzione: il 5 agosto è il limite assoluto. Un pagamento effettuato il 6 agosto — anche di un solo giorno dopo — non beneficia più della tolleranza.

Come pagare entro la scadenza

I canali di pagamento accettati dall’AdER sono molteplici. È possibile pagare:

tramite il portale online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con addebito in conto corrente o carta;

presso gli sportelli fisici dell’AdER;

attraverso banche, uffici postali e tabaccai abilitati;

con il bollettino RAV allegato alla comunicazione delle somme dovute.

Chi non ha conservato il bollettino può accedere all’area riservata del sito AdER per recuperarlo. Il consiglio pratico è non aspettare il 31 luglio per effettuare l’operazione: i sistemi bancari e postali possono avere tempi di accredito che, se sottovalutati, fanno scivolare il pagamento oltre la finestra utile.

Cosa succede se non si paga: la decadenza dal beneficio

Il punto più critico è questo: in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una rata, si decade dal beneficio della definizione agevolata. Lo conferma esplicitamente la normativa vigente, ribadita anche da FISCOeTASSE nella sezione dedicata alle domande sulla rottamazione cartelle.

Decadere dal beneficio non significa semplicemente perdere uno sconto: significa che l’intero accordo agevolato decade. Il debito originario torna nella sua interezza, comprensivo di sanzioni e interessi che la rottamazione aveva azzerato. L’AdER riprende la sua posizione creditoria piena e può procedere con le ordinarie azioni di recupero coattivo.

Tre situazioni che causano la decadenza

La legge individua tre condizioni che producono la perdita del beneficio:

Mancato pagamento : la rata non viene versata affatto entro il termine di tolleranza;

: la rata non viene versata affatto entro il termine di tolleranza; Pagamento insufficiente : viene versato un importo inferiore a quello dovuto, anche di pochi euro;

: viene versato un importo inferiore a quello dovuto, anche di pochi euro; Pagamento tardivo: il versamento avviene dopo il 5 agosto 2026, fuori dalla finestra di tolleranza.

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Tutte e tre le situazioni producono lo stesso effetto: la decadenza. Non esistono gradi di gravità che attenuano le conseguenze. Chi paga 10 euro in meno o chi non paga nulla si trova nella stessa posizione giuridica.

Cosa si recupera e cosa si perde definitivamente

Dopo la decadenza, le somme già versate in precedenza non vanno perdute: vengono imputate come acconto sul debito originario. Questo è un elemento importante da capire: non si riparte da zero, ma si riparte dalla posizione debitoria originale, detratti gli importi già corrisposti.

Quello che si perde definitivamente è il vantaggio economico della rottamazione, ovvero la cancellazione di sanzioni e interessi. Se il debito originario era composto per una quota significativa da questi elementi accessori, la decadenza può comportare un aggravio sostanziale rispetto a quanto si stava pagando con la definizione agevolata.

Per fare un esempio concreto: un contribuente con un debito complessivo di 20.000 euro, di cui 8.000 di sanzioni e interessi, grazie alla rottamazione stava pagando solo 12.000 euro. Dopo la decadenza, il debito torna a 20.000 euro, meno quanto già versato. Se aveva già pagato 6.000 euro di rate, il residuo da pagare — con le ordinarie procedure di riscossione — è 14.000 euro invece dei 6.000 che avrebbe ancora dovuto versare con la rottamazione.

La rottamazione quinquies: stessa attenzione, scadenze da monitorare

La rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge di bilancio 2026, porta con sé le proprie scadenze e le proprie regole. Chi ha aderito a questa misura deve prestare la stessa attenzione riservata alla quater: i principi di funzionamento sono analoghi e il rispetto delle scadenze è parimenti vincolante.

Per questa misura, le comunicazioni ufficiali dell’AdER rappresentano il riferimento principale. È fondamentale conservare le lettere ricevute dall’Agenzia, verificare gli importi indicati e rispettare le date senza affidarsi a proroghe che potrebbero non arrivare. La storia delle rottamazioni precedenti insegna che le proroghe sono state concesse in passato, ma non è mai garantito che accada di nuovo, e pianificare i pagamenti sulla base di una proroga ipotetica è un rischio inutile.

Come verificare la propria posizione prima del 31 luglio

Chi non è sicuro dello stato della propria adesione, dell’importo da versare o del numero di rate ancora pendenti ha a disposizione strumenti diretti. L’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione permette di:

consultare il piano di pagamento personalizzato;

scaricare i bollettini delle rate in scadenza;

verificare i pagamenti già registrati;

controllare se la propria adesione è ancora attiva o se si è già verificata una decadenza in passato.

L’accesso richiede le credenziali SPID, CIE o CNS. Per chi ha difficoltà con il digitale, gli sportelli fisici dell’AdER e i CAF convenzionati offrono assistenza. Il punto è agire prima della scadenza, non dopo: una volta che la rata risulta non pagata, non c’è modo di ripristinare il beneficio.

Il rischio concreto per chi è in difficoltà economica

La situazione più delicata riguarda chi ha aderito alla rottamazione proprio perché in difficoltà economica e si trova ora a non riuscire a versare la rata di luglio. In questo caso, la decadenza è pressoché inevitabile se non si trova una soluzione entro il 5 agosto 2026.

Dopo la decadenza, l’AdER può riprendere le azioni esecutive ordinarie: fermi amministrativi, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie. Questi strumenti hanno tempi e procedure proprie, ma il punto di partenza è sempre la decadenza dal piano agevolato. Chi si trova in questa condizione dovrebbe valutare con un professionista le opzioni disponibili — rateizzazione ordinaria, accordi con i creditori — prima che la situazione si aggravi ulteriormente.

La scadenza del 31 luglio 2026 non è rinviabile per decisione del singolo contribuente. Chi non paga entro il 5 agosto perde il beneficio e torna a essere un debitore ordinario nei confronti dell’erario, con tutto ciò che ne consegue in termini di azioni di recupero. Controllare la propria posizione adesso, con settimane di anticipo, è l’unica mossa che ha senso fare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.