1.163 miliardi fermi sui conti correnti italiani: dove investirli nel 2026

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1.163 miliardi fermi sui conti correnti: il costo reale di non investire

La domanda che molti risparmiatori italiani si pongono in questo momento è concreta e urgente: dove investire i soldi nel 2026, quando i rendimenti dei conti correnti sono praticamente nulli e l’inflazione continua a erodere silenziosamente il potere d’acquisto? La risposta non è una sola, dipende dall’orizzonte temporale, dalla tolleranza al rischio e dagli obiettivi di ciascuno. Ma il punto di partenza è lo stesso per tutti: lasciare i soldi fermi sul conto corrente non è una scelta neutrale, è una perdita certa.

I dati di Banca d’Italia, aggiornati al 30 aprile 2026 e riportati dalla tabella “Depositi per provincia, settore e sottosettore della clientela”, fotografano una situazione che colpisce: le famiglie italiane tengono 1.163 miliardi di euro in liquidità sui conti correnti. Una cifra enorme, che non produce rendimento e che, secondo le elaborazioni disponibili, ha già subito un’erosione dell’11% del valore reale a causa dell’inflazione. In pratica, chi aveva 100.000 euro sul conto qualche anno fa, oggi ha il potere d’acquisto equivalente a circa 89.000 euro, pur vedendo invariato il saldo nominale.

Capire perché questo fenomeno sia così diffuso in Italia aiuta anche a trovare le soluzioni giuste. La propensione al risparmio liquido è culturalmente radicata, ma oggi si scontra con un contesto macroeconomico che penalizza chi non agisce.

Il profilo di rischio prima di tutto: tre categorie di investitore

Prima di esaminare i singoli strumenti, è utile stabilire una distinzione di base. Non esiste un investimento ideale in assoluto: esiste quello adatto al proprio profilo. In linea generale, si può ragionare su tre categorie:

Investitore conservativo: priorità alla protezione del capitale, accetta rendimenti bassi pur di non rischiare perdite significative. Orizzonte temporale breve o medio (da 1 a 3 anni).

priorità alla protezione del capitale, accetta rendimenti bassi pur di non rischiare perdite significative. Orizzonte temporale breve o medio (da 1 a 3 anni). Investitore bilanciato: disposto ad accettare oscillazioni moderate in cambio di rendimenti più interessanti. Orizzonte medio-lungo (da 3 a 7 anni).

disposto ad accettare oscillazioni moderate in cambio di rendimenti più interessanti. Orizzonte medio-lungo (da 3 a 7 anni). Investitore dinamico: cerca rendimenti elevati, accetta volatilità anche significativa. Orizzonte lungo (oltre 7 anni) e capacità di sopportare fasi di ribasso senza vendere in pretta.

Questa distinzione non è teorica: determina concretamente quali strumenti ha senso considerare e in che proporzione combinarli.

Conti deposito e liquidità vincolata: la scelta del profilo conservativo

Per chi vuole uscire dal conto corrente senza esporsi al mercato finanziario, il conto deposito è il primo passo logico. Funziona come un parcheggio remunerato della liquidità: si vincola una somma per un periodo definito — da tre mesi a cinque anni — e si ottiene un tasso di interesse fisso, concordato al momento dell’apertura.

I vantaggi principali sono la semplicità e la sicurezza. I depositi fino a 100.000 euro sono protetti dai sistemi nazionali di garanzia dei depositi in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Questo significa che, anche in caso di insolvenza dell’istituto bancario, il risparmio è tutelato fino a quella soglia. Chi ha somme superiori può distribuirle su più istituti per mantenere la copertura piena.

Il limite è altrettanto chiaro: i conti deposito vincolati non battono l’inflazione in modo strutturale, ma offrono comunque un rendimento reale positivo rispetto al nulla del conto corrente. Per chi ha una quota di liquidità che non intende toccare per uno o due anni, è una soluzione razionale e immediata.

Piattaforme europee che aggregano offerte di conti deposito da banche di diversi Paesi UE — come quelle accessibili tramite marketplace dedicati — permettono di confrontare i tassi disponibili e scegliere l’offerta migliore mantenendo la garanzia sui depositi.

Titoli di Stato e obbligazioni: reddito fisso per chi vuole certezze

Le obbligazioni — e in particolare i titoli di Stato italiani ed europei — rappresentano un gradino successivo nel percorso di chi vuole costruire un portafoglio a basso rischio. Rispetto al conto deposito, offrono maggiore flessibilità (si possono vendere sul mercato secondario prima della scadenza) ma anche una variabile in più: il prezzo di mercato oscilla in funzione dei tassi di interesse.

I BTP italiani, ad esempio, permettono di bloccare un rendimento cedolare fisso per tutta la durata del titolo. Chi li acquista e li tiene fino a scadenza sa esattamente quanto incasserà. Il rischio principale, in questo caso, non è il default dello Stato (scenario estremo), ma la variazione del valore di mercato nel caso in cui si voglia vendere prima del rimborso.

Per chi preferisce non gestire direttamente i singoli titoli, i fondi obbligazionari e gli ETF a reddito fisso offrono esposizione diversificata a un paniere di obbligazioni, con commissioni contenute nel caso degli ETF. Questa soluzione è particolarmente adatta al profilo bilanciato, che vuole un rendimento superiore al conto deposito senza l’esposizione piena al mercato azionario.

Obbligazioni corporate: rendimento più alto, rischio più alto

Le obbligazioni emesse da aziende private (corporate bond) offrono in genere cedole più elevate rispetto ai titoli governativi, ma incorporano un rischio di credito maggiore: dipende dalla solidità finanziaria dell’emittente. Le obbligazioni investment grade — emesse da società con rating elevato — rappresentano un compromesso ragionevole per chi cerca qualcosa in più dei titoli di Stato senza spingersi verso il mercato azionario.

Fondi comuni e ETF: diversificazione accessibile a tutti

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I fondi comuni di investimento e gli ETF (Exchange Traded Fund) sono probabilmente gli strumenti più versatili per chi vuole investire nel 2026 senza dover selezionare singoli titoli. Entrambi aggregano il capitale di più investitori per acquistare un paniere diversificato di asset — azioni, obbligazioni, materie prime, immobili quotati — riducendo il rischio specifico legato al singolo titolo.

La differenza principale tra i due è la struttura: i fondi comuni sono gestiti attivamente da un team di gestori che selezionano i titoli con l’obiettivo di battere un indice di riferimento; gli ETF replicano passivamente un indice (come il FTSE MIB, l’S&P 500 o un indice obbligazionario globale) e hanno costi di gestione significativamente inferiori.

Per il risparmiatore medio che non ha tempo né competenze per gestire un portafoglio in autonomia, un piano di accumulo (PAC) su ETF diversificati è una delle strategie più razionali disponibili. Si investe una cifra fissa ogni mese — anche piccola — e si sfrutta l’effetto del costo medio ponderato: si comprano più quote quando i prezzi scendono, meno quando salgono, riducendo l’impatto della volatilità nel tempo.

Azioni: per l’orizzonte lungo e la tolleranza alla volatilità

Il mercato azionario offre storicamente i rendimenti più elevati nel lungo periodo, ma richiede la capacità di tollerare oscillazioni anche significative nel breve. Chi investe in azioni deve essere pronto a vedere il valore del proprio portafoglio scendere del 20-30% in fasi di mercato difficili, senza vendere in preda all’ansia.

Per il profilo dinamico con orizzonte superiore ai sette anni, una componente azionaria nel portafoglio non è un’opzione speculativa: è una scelta razionale di allocazione del capitale. La diversificazione geografica e settoriale riduce il rischio specifico. Investire sull’indice globale, ad esempio, significa distribuire il rischio su migliaia di aziende in decine di Paesi.

Chi vuole selezionare singoli titoli o settori specifici — tecnologia, energia, salute, infrastrutture — lo può fare, ma richiede competenze di analisi e tempo. Per la maggior parte dei risparmiatori, l’approccio tramite ETF azionari diversificati è più efficiente e meno soggetto agli errori comportamentali tipici del fai-da-te.

Per approfondire le idee di investimento più discusse in questo momento, analisi specializzate come quelle di Morningstar offrono spunti concreti su settori e asset class da considerare nel 2026.

Come costruire un portafoglio partendo dalla liquidità ferma

Il punto non è scegliere uno strumento e mettere tutto lì. La logica corretta è costruire un portafoglio strutturato in strati, ciascuno con una funzione diversa:

Fondo di emergenza: tre-sei mesi di spese correnti, sempre accessibili, sul conto corrente o su un conto deposito a vista. Questa quota non si investe, serve per le emergenze.

tre-sei mesi di spese correnti, sempre accessibili, sul conto corrente o su un conto deposito a vista. Questa quota non si investe, serve per le emergenze. Quota conservativa: liquidità che non si prevede di usare nei prossimi uno-tre anni, da allocare su conti deposito vincolati o titoli di Stato a breve scadenza.

liquidità che non si prevede di usare nei prossimi uno-tre anni, da allocare su conti deposito vincolati o titoli di Stato a breve scadenza. Quota bilanciata: capitali con orizzonte tre-sette anni, da investire in fondi obbligazionari, ETF misti o obbligazioni corporate investment grade.

capitali con orizzonte tre-sette anni, da investire in fondi obbligazionari, ETF misti o obbligazioni corporate investment grade. Quota dinamica: risorse destinate al lungo periodo (oltre sette anni), da investire in ETF azionari diversificati o fondi azionari, anche tramite piano di accumulo mensile.

Le proporzioni tra questi strati dipendono dall’età, dagli obiettivi e dalla situazione patrimoniale complessiva. Un trentenne con reddito stabile e nessun impegno finanziario a breve può avere una quota dinamica molto più alta di un sessantenne prossimo alla pensione.

La fiscalità degli investimenti in Italia: un fattore da non ignorare

Qualunque strumento si scelga, la fiscalità incide sul rendimento netto. In Italia, i redditi da capitale — cedole, dividendi, plusvalenze — sono soggetti a una ritenuta del 26%, con l’eccezione dei titoli di Stato italiani ed europei, tassati al 12,5%. Questa differenza non è trascurabile: su un portafoglio obbligazionario, scegliere BTP rispetto a obbligazioni corporate può fare una differenza significativa sul rendimento netto finale.

I fondi pensione e i piani individuali pensionistici (PIP) offrono vantaggi fiscali aggiuntivi — deduzione dei contributi versati dal reddito imponibile — e meritano attenzione per chi vuole ottimizzare l’investimento di lungo periodo anche dal punto di vista tributario.

Dove investire i soldi nel 2026: il punto di partenza è smettere di rimandare

Che si tratti di 10.000 euro o di 200.000 euro, la logica è la stessa: ogni mese in cui la liquidità resta ferma sul conto corrente è un mese in cui l’inflazione lavora contro il risparmiatore. Con 1.163 miliardi di euro immobilizzati sui conti delle famiglie italiane, il tema non riguarda solo chi ha grandi patrimoni — riguarda milioni di persone che hanno accumulato risparmi nel tempo e non hanno ancora trovato il modo di farli lavorare.

Il primo passo non è scegliere l’investimento perfetto. È separare la liquidità operativa dal risparmio strutturale e iniziare ad allocare quest’ultimo in modo coerente con il proprio orizzonte temporale. Anche un conto deposito vincolato a dodici mesi è meglio del nulla. Anche un PAC mensile da cento euro su un ETF globale è meglio del rimandare all’anno prossimo. La complessità del mercato finanziario è reale, ma non deve diventare un alibi per l’inazione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.