Rimborsi 730 da agosto 2026: a chi arrivano e quando

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Rimborsi 730 agosto 2026: chi li riceve per primo e chi deve aspettare

La domanda che si pongono in tanti in questo periodo è semplice: il rimborso IRPEF del 730 quando arriva esattamente? La risposta dipende da chi sei e da quando hai trasmesso la dichiarazione. I rimborsi 730 agosto 2026 rappresentano la prima finestra concreta di accredito per una categoria specifica di contribuenti — i pensionati con INPS come sostituto d’imposta — mentre dipendenti e altri soggetti seguono calendari diversi. Conoscere queste differenze evita attese ansiose e permette di capire se il proprio rimborso è in linea con i tempi previsti oppure no.

Come funziona il meccanismo dei rimborsi 730

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi semplificata destinata principalmente a lavoratori dipendenti e pensionati. Una delle sue caratteristiche distintive rispetto al modello Redditi PF è proprio questa: il rimborso — quando spettante — non viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, ma passa attraverso il sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico.

In pratica, il sostituto d’imposta effettua il conguaglio fiscale: se dal calcolo emerge un credito a favore del contribuente, lo eroga direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione. Solo in assenza di un sostituto d’imposta — o in determinate situazioni particolari — interviene l’Agenzia delle Entrate con un bonifico diretto.

Le tempistiche dipendono da due variabili principali:

La data di trasmissione della dichiarazione al sistema dell’Agenzia delle Entrate

della dichiarazione al sistema dell’Agenzia delle Entrate La tipologia di contribuente (dipendente, pensionato, soggetto senza sostituto)

Questo spiega perché non esiste una data unica valida per tutti: il calendario dei rimborsi è strutturato per fasce.

Dipendenti: il rimborso parte da luglio 2026

I lavoratori dipendenti che hanno trasmesso la dichiarazione entro il 31 maggio 2026 sono i primi a ricevere il conguaglio. In questo caso, il rimborso arriva direttamente nella busta paga di luglio 2026. Il datore di lavoro, ricevute le istruzioni dall’Agenzia delle Entrate, applica il conguaglio nel cedolino del mese successivo alla ricezione del prospetto di liquidazione.

Chi ha presentato il 730 dopo il 31 maggio — ma comunque entro la scadenza del 30 settembre 2026 — riceverà il rimborso in busta paga nei mesi successivi, con uno slittamento proporzionale alla data di invio. Una dichiarazione trasmessa a giugno, ad esempio, genera un rimborso che tipicamente arriva nel mese di agosto o settembre, mentre una presentata a settembre può far slittare il conguaglio fino a novembre o dicembre.

Il meccanismo è automatico: il contribuente non deve fare nulla di speciale dopo aver trasmesso il 730. È il sostituto d’imposta a ricevere i dati e a procedere con l’erogazione.

Pensionati: rimborsi ad agosto 2026, con uno slittamento di un mese

Per i pensionati la logica è analoga, ma con uno sfasamento temporale di circa un mese rispetto ai dipendenti. Chi ha come sostituto d’imposta l’INPS e ha trasmesso la dichiarazione nelle prime settimane della campagna fiscale — indicativamente tra metà aprile e fine maggio — riceve il rimborso nel cedolino della pensione di agosto 2026.

Questo slittamento non è un ritardo anomalo: è strutturale. L’INPS, gestendo un volume enorme di posizioni, ha tempi di elaborazione leggermente più lunghi rispetto ai datori di lavoro privati. Il conguaglio viene quindi applicato con un mese di ritardo rispetto alla tempistica dei dipendenti, il che significa che agosto è il mese di riferimento per i pensionati puntuali nella presentazione.

Chi ha presentato la dichiarazione più tardi nella campagna fiscale può aspettarsi il rimborso a settembre o nei mesi successivi, sempre attraverso il cedolino pensionistico.

Cosa verificare se si è pensionati

Prima di preoccuparsi di un rimborso che non arriva, vale la pena controllare:

Che l’INPS sia effettivamente indicato come sostituto d’imposta nella dichiarazione trasmessa

La data esatta di trasmissione del 730, che determina il mese di elaborazione

Che non siano emersi elementi che abbiano generato una richiesta di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

Chi non ha un sostituto d’imposta: il rimborso arriva dall’Agenzia delle Entrate

Esiste una categoria di contribuenti per cui il meccanismo funziona in modo completamente diverso: chi è privo di sostituto d’imposta al momento del conguaglio. Rientrano in questa situazione, tra gli altri, i disoccupati, i percettori di NASpI che non hanno un rapporto di lavoro attivo, i lavoratori autonomi che hanno utilizzato il 730 in casi particolari, e chi ha cessato il rapporto di lavoro prima che il conguaglio potesse essere effettuato.

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Per questi contribuenti, il rimborso non passa attraverso busta paga o cedolino pensionistico: viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite bonifico bancario, e i tempi si allungano sensibilmente. L’accredito non avviene prima di dicembre 2026, e può slittare anche nei primi mesi del 2027 a seconda del volume di pratiche e di eventuali verifiche.

Per ricevere il rimborso in questo modo è indispensabile aver indicato correttamente le coordinate bancarie (IBAN) nella dichiarazione o averle comunicate all’Agenzia delle Entrate attraverso i canali ufficiali. In assenza di IBAN registrato, l’Agenzia può procedere con altri strumenti, ma i tempi si allungano ulteriormente.

NASpI e disoccupazione: una situazione da monitorare

I percettori di NASpI si trovano spesso in una posizione intermedia: potrebbero avere avuto un datore di lavoro nella prima parte dell’anno e poi essere rimasti senza sostituto d’imposta al momento del conguaglio. In questo caso, anche se il 730 è stato presentato regolarmente, il rimborso non può essere erogato in busta paga perché il rapporto di lavoro è cessato. Il sostituto d’imposta che non può effettuare il conguaglio lo segnala all’Agenzia delle Entrate, che subentra nell’erogazione diretta.

Il risultato pratico è che i tempi si avvicinano a quelli dei soggetti senza sostituto: l’attesa si estende verso fine anno. Per chi si trova in questa situazione, è utile assicurarsi di avere un IBAN aggiornato registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Rimborsi superiori a 4.000 euro: i controlli preventivi

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, esiste una soglia che può rallentare l’erogazione del rimborso: i 4.000 euro. Quando il credito IRPEF supera questa cifra, l’Agenzia delle Entrate può disporre controlli preventivi prima di autorizzare l’erogazione.

Questi controlli non sono automaticamente un segnale di irregolarità: servono semplicemente a verificare la correttezza dei dati dichiarati prima di procedere con un rimborso di importo rilevante. Tuttavia, comportano un allungamento dei tempi che può variare da alcune settimane a diversi mesi, a seconda del carico di lavoro degli uffici e della complessità della posizione fiscale.

Se il rimborso supera questa soglia e non arriva nei tempi ordinari, non è necessariamente un problema: potrebbe semplicemente essere in corso una verifica di routine. In caso di richiesta di documentazione integrativa da parte dell’Agenzia, è importante rispondere tempestivamente per non bloccare ulteriormente la pratica.

Per approfondire le procedure ufficiali dell’Agenzia delle Entrate sui rimborsi fiscali, è possibile consultare direttamente il sito dell’Agenzia delle Entrate, dove sono disponibili le istruzioni aggiornate per ogni tipologia di contribuente.

Il calendario dei rimborsi 730 in sintesi

Per orientarsi rapidamente, ecco come si distribuiscono le tempistiche per i principali profili di contribuente:

Dipendenti con 730 trasmesso entro il 31 maggio: rimborso in busta paga da luglio 2026

rimborso in busta paga da luglio 2026 Dipendenti con 730 trasmesso dopo il 31 maggio: rimborso nei mesi successivi alla trasmissione (agosto, settembre, ottobre…), con uno slittamento proporzionale

rimborso nei mesi successivi alla trasmissione (agosto, settembre, ottobre…), con uno slittamento proporzionale Pensionati con INPS come sostituto, dichiarazione trasmessa entro fine maggio: rimborso nel cedolino di agosto 2026

rimborso nel cedolino di agosto 2026 Pensionati con trasmissione successiva: rimborso a settembre 2026 o oltre

rimborso a settembre 2026 o oltre Soggetti senza sostituto d’imposta (inclusi molti percettori NASpI): rimborso tramite bonifico dell’Agenzia delle Entrate, non prima di dicembre 2026

rimborso tramite bonifico dell’Agenzia delle Entrate, non prima di dicembre 2026 Rimborsi superiori a 4.000 euro: possibile ritardo per controlli preventivi, indipendentemente dalla categoria

La scadenza per presentare il modello 730 è il 30 settembre 2026. Chi non ha ancora trasmesso la dichiarazione ha ancora tempo, ma deve mettere in conto che il rimborso eventuale arriverà molto più tardi rispetto a chi ha presentato nei mesi primaverili.

Come verificare lo stato del proprio rimborso

Per chi vuole monitorare l’avanzamento della propria pratica, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione strumenti di consultazione online accessibili tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS). Attraverso i servizi telematici è possibile verificare se la dichiarazione è stata elaborata e se sono stati richiesti controlli aggiuntivi.

Per i dipendenti e i pensionati, la verifica più immediata rimane però il cedolino: il conguaglio appare come voce separata nella busta paga o nel cedolino pensionistico del mese di riferimento. Se il rimborso atteso non compare nei tempi indicati e non si è ricevuta alcuna comunicazione dall’Agenzia delle Entrate, può valere la pena contattare il proprio sostituto d’imposta o il CAF che ha trasmesso la dichiarazione per verificare che tutto sia andato a buon fine sul piano tecnico.

Informazioni aggiornate sulle modalità e le scadenze della dichiarazione dei redditi sono disponibili anche su Sky TG24 Economia, che segue con regolarità le principali scadenze fiscali del calendario italiano.

Chi ha trasmesso il 730 tramite CAF o professionista abilitato può anche rivolgersi direttamente a loro per avere conferma dell’avvenuta trasmissione e del prospetto di liquidazione: in quel documento sono già indicati l’importo del rimborso spettante e il codice del sostituto d’imposta che dovrà erogarlo, elementi utili per capire da chi aspettarsi il pagamento e in quale finestra temporale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.