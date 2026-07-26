Rimborsi 730 da agosto 2026: a chi arrivano e quando

Il rimborso 730 ad agosto 2026 riguarda pensionati e dipendenti con tempistiche diverse. Scopri le date di accredito e come funziona il meccanismo.

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Chi aspetta il rimborso 730 ad agosto 2026 e perché le date sono diverse per tutti

La domanda è semplice: quando arriva il rimborso del 730? La risposta, purtroppo, non lo è altrettanto. Il rimborso 730 agosto 2026 riguarda in particolare i pensionati, che ricevono il conguaglio con un mese di ritardo rispetto ai lavoratori dipendenti, ma le tempistiche variano sensibilmente anche in base alla data di presentazione della dichiarazione e alla presenza o meno di un sostituto d’imposta. Capire come funziona il meccanismo evita attese ansiose e, soprattutto, permette di sapere cosa fare se i soldi non arrivano nei tempi previsti.

Che cos’è il rimborso del 730 e come funziona il meccanismo

Il rimborso 730 è la restituzione dell’IRPEF pagata in eccesso durante l’anno. Quando le ritenute operate dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico superano l’imposta effettivamente dovuta — calcolata sulla dichiarazione dei redditi — lo Stato restituisce la differenza. Non è un bonus, non è un’agevolazione: è semplicemente la restituzione di quanto già versato in più.

Il punto cruciale da capire è che il rimborso non viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, ma dal sostituto d’imposta. In pratica, è il datore di lavoro o l’ente pensionistico a ricevere dall’Agenzia delle Entrate il risultato contabile della dichiarazione — il cosiddetto modello 730-4 — e a procedere poi con l’accredito nella busta paga o nel cedolino della pensione.

Questo passaggio intermedio spiega perché le date non sono uguali per tutti: dipendono dalla data di invio della dichiarazione, dalla presenza del sostituto d’imposta e dall’importo del credito.

Dipendenti: il rimborso parte da luglio

Per i lavoratori dipendenti il rimborso arriva in busta paga a partire dal mese di luglio. La regola generale è questa: il conguaglio viene erogato col primo stipendio utile a partire dal mese successivo rispetto a quando il datore di lavoro riceve il risultato contabile.

Chi ha presentato il 730 entro fine maggio — il termine più comune per chi si rivolge a un CAF o utilizza la dichiarazione precompilata — riceve il rimborso già con la busta paga di luglio. Chi ha presentato la dichiarazione più tardi, invece, slitterà di conseguenza: una dichiarazione inviata a giugno produce il rimborso in agosto, una presentata a luglio lo sposta a settembre, e così via fino a novembre.

La data di presentazione influisce direttamente su quando riceverai il rimborso in busta paga. Non si tratta di una penalizzazione, ma della semplice conseguenza del flusso amministrativo: l’Agenzia delle Entrate elabora le dichiarazioni in ordine cronologico e trasmette il 730-4 ai sostituti d’imposta con i relativi tempi tecnici.

Cosa succede se il datore di lavoro è lento

In alcuni casi il datore di lavoro riceve il 730-4 ma impiega qualche giorno in più a elaborare il cedolino. Questo può spostare il rimborso di qualche settimana rispetto alle aspettative. Se entro novembre non è arrivato nulla, è opportuno contattare direttamente il sostituto d’imposta o il CAF che ha curato la dichiarazione per verificare lo stato del flusso telematico.

Pensionati: il rimborso 730 agosto 2026 è la regola, non l’eccezione

I pensionati ricevono il conguaglio con uno slittamento di un mese rispetto ai dipendenti. Per gli enti pensionistici le operazioni di conguaglio hanno inizio dal mese di agosto. Questo significa che chi ha presentato il 730 entro fine maggio — la situazione più comune — vedrà il rimborso nel cedolino di agosto 2026.

Il motivo dello slittamento è tecnico-amministrativo: gli enti previdenziali gestiscono un volume molto elevato di posizioni e i tempi di elaborazione del 730-4 sono mediamente più lunghi rispetto a quelli di un’azienda privata. Non c’è alcuna penalizzazione per i pensionati, è semplicemente il calendario operativo di questi enti.

Anche per i pensionati vale la stessa logica dei dipendenti: chi ha presentato la dichiarazione più tardi riceverà il rimborso nei mesi successivi ad agosto, fino a dicembre. Il modello 730 può essere presentato a un CAF fino al 30 settembre 2026, ma presentarlo così tardi significa inevitabilmente attendere fino a novembre o dicembre per il conguaglio.

Un esempio pratico

Un pensionato che ha consegnato il 730 al CAF entro il 31 maggio 2026 riceverà il rimborso nel cedolino di agosto. Se invece ha presentato la dichiarazione a luglio, lo slittamento di un mese rispetto ai dipendenti si somma al ritardo da presentazione tardiva: il rimborso arriverà probabilmente a ottobre. Questo schema aiuta a pianificare le aspettative senza sorprese.

Disoccupati con Naspi e chi non ha un sostituto d’imposta

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La categoria dei percettori di Naspi — l’indennità di disoccupazione — merita un discorso separato. Chi percepisce la Naspi ha come sostituto d’imposta l’INPS, che opera il conguaglio con le stesse logiche degli enti pensionistici. In linea generale, quindi, le tempistiche si avvicinano a quelle dei pensionati piuttosto che a quelle dei lavoratori dipendenti con un datore privato.

La situazione più critica riguarda però chi è completamente privo di sostituto d’imposta: lavoratori autonomi che hanno scelto il 730, persone senza reddito da lavoro dipendente o da pensione, o chi ha perso il lavoro prima di presentare la dichiarazione e non percepisce alcun ammortizzatore sociale. In questi casi il meccanismo cambia radicalmente.

Chi è privo di sostituto d’imposta attende il bonifico diretto dell’Agenzia delle Entrate, non prima di dicembre 2026. L’Agenzia eroga il rimborso direttamente sul conto corrente indicato nella dichiarazione, dopo aver completato i propri controlli interni. I tempi sono significativamente più lunghi rispetto al canale del sostituto d’imposta, e in alcuni casi il rimborso può slittare anche all’anno successivo se l’importo supera determinate soglie che attivano verifiche aggiuntive.

Le modalità di accredito: busta paga, cedolino o bonifico

Le strade attraverso cui il rimborso arriva concretamente in tasca sono tre, e dipendono dalla propria situazione lavorativa o previdenziale.

Busta paga: per i lavoratori dipendenti con sostituto d’imposta privato o pubblico. Il rimborso appare come voce separata nel cedolino, solitamente indicata come “conguaglio IRPEF a credito”. Non è tassato ulteriormente: è già al netto.

per i lavoratori dipendenti con sostituto d’imposta privato o pubblico. Il rimborso appare come voce separata nel cedolino, solitamente indicata come “conguaglio IRPEF a credito”. Non è tassato ulteriormente: è già al netto. Cedolino della pensione: per i pensionati. La logica è identica alla busta paga, ma l’ente erogatore è l’INPS o la cassa previdenziale di riferimento. L’importo compare nel cedolino di agosto o nei mesi successivi a seconda della data di presentazione.

per i pensionati. La logica è identica alla busta paga, ma l’ente erogatore è l’INPS o la cassa previdenziale di riferimento. L’importo compare nel cedolino di agosto o nei mesi successivi a seconda della data di presentazione. Bonifico bancario dell’Agenzia delle Entrate: per chi non ha sostituto d’imposta. È necessario aver indicato correttamente il proprio IBAN nella dichiarazione. Se l’IBAN non è stato inserito o è errato, l’Agenzia delle Entrate invierà un avviso e il rimborso verrà erogato tramite assegno o altra modalità alternativa, con ulteriori ritardi.

Quanto tempo si ha per presentare il 730 e come cambia tutto

Il 730 può essere presentato fino al 30 settembre 2026. Questa scadenza è importante perché molti contribuenti, soprattutto chi gestisce situazioni reddituali più complesse, tende a rimandare. Ma ogni settimana di ritardo nella presentazione si traduce in un mese di ritardo nel rimborso.

Ecco uno schema orientativo per i lavoratori dipendenti:

Dichiarazione presentata entro maggio → rimborso a luglio

Dichiarazione presentata a giugno → rimborso ad agosto

Dichiarazione presentata a luglio → rimborso a settembre

Dichiarazione presentata ad agosto → rimborso a ottobre

Dichiarazione presentata a settembre → rimborso a novembre

Per i pensionati, aggiungere un mese a ciascuna di queste date dà un’indicazione abbastanza precisa dei tempi attesi.

Come verificare lo stato del rimborso

Se i tempi attesi sono trascorsi e il rimborso non è ancora arrivato, il primo passo è controllare il cassetto fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Lì è possibile verificare se il 730-4 è stato trasmesso al sostituto d’imposta e in quale data. Se il flusso risulta inviato ma il datore di lavoro non ha ancora erogato il rimborso, bisogna contattare direttamente l’ufficio paghe o il CAF che ha curato la pratica.

Per approfondire le regole generali sui rimborsi IRPEF e le procedure di controllo, è utile consultare anche le risorse di FiscoOggi, il giornale online dell’Agenzia delle Entrate, che pubblica aggiornamenti periodici sulle scadenze e sui flussi di conguaglio.

Importi elevati: quando scattano i controlli preventivi

Un aspetto che molti non considerano riguarda i rimborsi di importo consistente. Quando il credito supera determinate soglie, l’Agenzia delle Entrate può avviare una verifica preventiva prima di autorizzare l’erogazione. Questo vale soprattutto per chi è privo di sostituto d’imposta e attende il bonifico diretto, ma può riguardare anche situazioni particolari con detrazioni molto elevate.

In questi casi il contribuente riceve una comunicazione che sospende temporaneamente il rimborso in attesa di documentazione integrativa. Rispondere prontamente a queste richieste è fondamentale per non allungare ulteriormente i tempi. Ignorare la comunicazione significa bloccare il rimborso indefinitamente.

Chi ha presentato la dichiarazione tramite CAF può delegare anche la gestione di eventuali richieste documentali all’intermediario, che è abilitato a interfacciarsi con l’Agenzia delle Entrate per conto del contribuente. È uno dei vantaggi pratici di non fare tutto da soli, specialmente in presenza di situazioni reddituali articolate o di crediti di importo significativo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.