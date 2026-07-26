Antiriciclaggio, record di segnalazioni: 61 miliardi in 6 mesi con boom dell’oro

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Antiriciclaggio, primo semestre 2026: mai così tante segnalazioni

Novantamila segnalazioni in sei mesi. Non è un dato approssimativo: l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha ricevuto esattamente 90.200 segnalazioni di operazioni sospette nel primo semestre del 2026, per importi complessivi che si avvicinano ai 61 miliardi di euro. Si tratta del valore semestrale più alto mai registrato nella storia delle antiriciclaggio segnalazioni in Italia. Un record che impone una lettura attenta, perché dietro i numeri ci sono dinamiche concrete che riguardano banche, intermediari finanziari, operatori non finanziari e, sempre più, settori dell’economia reale come il commercio di metalli preziosi.

I numeri del record: cosa dice il rapporto UIF

La UIF — acronimo di Unità di Informazione Finanziaria, struttura operativa della Banca d’Italia con compiti di raccolta, analisi e trasmissione delle informazioni finanziarie rilevanti per la prevenzione del riciclaggio — ha diffuso i dati relativi al primo semestre 2026. I numeri parlano chiaro.

90.200 segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute tra gennaio e giugno 2026

segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute tra gennaio e giugno 2026 Crescita dell’ 11,6% rispetto allo stesso periodo del 2025

rispetto allo stesso periodo del 2025 Importi complessivi prossimi a 61 miliardi di euro

Circa 55 miliardi di euro riferiti a operazioni effettivamente eseguite

riferiti a operazioni effettivamente eseguite 90.049 operazioni sospette analizzate dalla UIF nel semestre

operazioni sospette analizzate dalla UIF nel semestre Incremento del 10,7% anno su anno nelle operazioni analizzate

Il dato che colpisce di più non è solo la quantità assoluta di segnalazioni, ma la velocità con cui il sistema sta crescendo. Un aumento dell’11,6% in dodici mesi non è fisiologico: indica che qualcosa si sta muovendo nell’ecosistema finanziario, sia in termini di nuovi rischi effettivi, sia in termini di maggiore sensibilità e capacità di rilevazione da parte dei soggetti obbligati.

La differenza tra operazioni segnalate e operazioni analizzate

Un dettaglio tecnico che vale la pena chiarire: le 90.200 segnalazioni ricevute e le 90.049 operazioni analizzate non coincidono perfettamente, e questa differenza non è un errore. La UIF riceve le SOS dai soggetti obbligati (banche, assicurazioni, notai, commercialisti, agenti immobiliari, operatori in valute virtuali, tra gli altri), ma il processo di analisi segue tempi propri e può includere segnalazioni ricevute in periodi precedenti.

Più rilevante è la distinzione tra i 61 miliardi di importi totali segnalati e i circa 55 miliardi riferiti a operazioni effettivamente eseguite. La differenza — circa 6 miliardi — riguarda operazioni tentate ma non concluse, o segnalate in via preventiva. Anche questo dato è significativo: significa che i soggetti obbligati stanno intervenendo prima che le transazioni si completino, il che è esattamente il comportamento che la normativa antiriciclaggio intende incentivare.

Chi deve segnalare e come funziona il sistema delle SOS

Il sistema delle segnalazioni di operazioni sospette è il cuore operativo della normativa antiriciclaggio italiana, recepita dal quadro regolatorio della Banca d’Italia e allineata alle direttive europee in materia. I soggetti obbligati sono tenuti a segnalare alla UIF qualsiasi operazione che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza, induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione possano provenire da attività criminose.

Non si tratta di una soglia automatica legata all’importo: una transazione da 500 euro può essere segnalata se il contesto lo giustifica, mentre un bonifico da un milione può non esserlo se il profilo del cliente è coerente. Questo approccio basato sul rischio è la filosofia centrale del sistema europeo di prevenzione del riciclaggio.

I principali soggetti obbligati includono:

Banche e intermediari finanziari

Istituti di pagamento e di moneta elettronica

Imprese di assicurazione

Notai e avvocati (per determinate attività)

Commercialisti, revisori e consulenti fiscali

Agenti immobiliari

Operatori in valute virtuali e prestatori di servizi di portafoglio digitale

Commercianti di beni di valore elevato, incluso il settore dell’oro e dei metalli preziosi

Il settore dell’oro: un driver sotto osservazione

Il titolo di questo articolo menziona il settore dell’oro come principale traino del boom semestrale. È un’indicazione che circola nelle fonti di settore e che ha una logica economica precisa: il prezzo dell’oro ha raggiunto livelli storicamente elevati nel corso degli ultimi anni, rendendo le transazioni in metalli preziosi sempre più attraenti anche come veicolo per movimentare capitali illeciti. Quando il valore unitario di un bene cresce, cresce proporzionalmente anche il rischio che quel bene venga utilizzato per operazioni opache.

Il commercio di oro e metalli preziosi rientra tra le categorie soggette agli obblighi antiriciclaggio proprio per questa ragione: la liquidità intrinseca del metallo, la possibilità di transazioni in contante e la relativa facilità di trasporto lo rendono uno strumento storicamente utilizzato per il riciclaggio. La Financial Action Task Force (FATF/GAFI), l’organismo internazionale che definisce gli standard globali in materia, ha più volte evidenziato il rischio specifico associato al commercio di metalli preziosi nelle proprie valutazioni.

Detto questo, i dati pubblicati dalla UIF per il primo semestre 2026 non forniscono una ripartizione settoriale dettagliata che permetta di quantificare con precisione il contributo specifico del comparto oro al totale delle segnalazioni. Il dato aggregato — 90.200 SOS per quasi 61 miliardi — è verificato e documentato; la disaggregazione per settore richiede i report analitici completi che la UIF pubblica periodicamente.

Perché cresce il numero di segnalazioni: tre possibili letture

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Un aumento dell’11,6% anno su anno merita un’interpretazione che vada oltre il semplice conteggio. Ci sono almeno tre chiavi di lettura non mutuamente esclusive.

1. Maggiore attività criminale effettiva

La prima spiegazione è la più diretta: ci sono più operazioni sospette perché ci sono più tentativi di riciclaggio. L’aumento dei flussi illeciti può essere legato a fattori macroeconomici — inflazione, instabilità geopolitica, espansione di mercati criminali — che spingono verso una maggiore movimentazione di capitali da ripulire.

2. Miglioramento della capacità di rilevazione

La seconda lettura è più incoraggiante: i soggetti obbligati stanno diventando più bravi a identificare le anomalie. Investimenti in sistemi di monitoraggio automatico delle transazioni, formazione del personale, aggiornamento dei modelli di rischio — tutto questo produce più segnalazioni anche a parità di attività illecita effettiva. In questo caso, la crescita del numero di SOS è un segnale di salute del sistema, non di allarme.

3. Espansione della platea dei soggetti obbligati

La terza spiegazione è normativa. Negli ultimi anni la platea dei soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio si è ampliata, includendo nuove categorie di operatori — in particolare nel settore delle criptovalute e dei servizi digitali — che in precedenza non erano tenuti a segnalare. Più soggetti obbligati significa strutturalmente più segnalazioni, indipendentemente dall’andamento dei fenomeni illeciti.

La realtà è probabilmente una combinazione di tutti e tre i fattori. L’importante è che il sistema funzioni: le segnalazioni ricevute dalla UIF alimentano le analisi finanziarie che vengono poi trasmesse alla magistratura e alle forze dell’ordine per le indagini del caso.

Le implicazioni per gli operatori: cosa cambia nella pratica

Per chi opera come soggetto obbligato, il record del primo semestre 2026 ha implicazioni concrete. La UIF monitora non solo il volume complessivo delle segnalazioni, ma anche la qualità e la distribuzione per categoria di segnalante. Un operatore che non segnala mai — in un contesto in cui i suoi colleghi di settore segnalano regolarmente — può attirare attenzione in sede di ispezione. L’omessa segnalazione è una violazione sanzionabile, e i controlli si sono intensificati negli ultimi anni.

Sul fronte pratico, le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso il portale informatico della UIF (sistema RADAR) con un set informativo preciso: dati identificativi del segnalante, del soggetto segnalato, descrizione dell’operazione, importi, motivazione del sospetto. La qualità della segnalazione — non solo la sua esistenza — è valutata dalla UIF nei propri feedback agli intermediari.

Un aspetto che spesso sfugge agli operatori meno strutturati: la segnalazione di operazione sospetta non equivale a una denuncia penale e non produce automaticamente conseguenze per il cliente segnalato. È uno strumento di intelligence finanziaria che la UIF analizza, aggrega con altre informazioni e, solo se ritiene vi siano elementi sufficienti, trasmette agli organi investigativi. Il segnalante è protetto da obblighi di riservatezza: non può comunicare al cliente di averlo segnalato, e la sua identità è tutelata nel corso delle indagini.

Il contesto europeo: l’Italia nel quadro AMLA

Il record italiano del primo semestre 2026 si inserisce in un momento di trasformazione profonda del sistema europeo di contrasto al riciclaggio. L’Unione Europea ha avviato la costituzione dell’AMLA — Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism — con sede a Francoforte, che assumerà progressivamente funzioni di supervisione diretta sugli intermediari finanziari più grandi e più esposti al rischio. La nuova autorità cambierà il rapporto tra le UIF nazionali e il livello europeo, con un coordinamento più stretto e standard comuni più stringenti.

In questo contesto, i dati italiani sulle antiriciclaggio segnalazioni non sono solo una fotografia nazionale: diventano un contributo al quadro informativo europeo, un indicatore del livello di attività del sistema finanziario italiano e della sua capacità di presidiare i rischi. Il fatto che l’Italia registri il valore semestrale record proprio nell’anno in cui l’AMLA entra nella sua fase operativa non è privo di significato.

Chi lavora in settori ad alto rischio — commercio di metalli preziosi, gestione di patrimoni, intermediazione immobiliare in mercati ad alta liquidità — farebbe bene a verificare che i propri presidi interni siano aggiornati alle ultime indicazioni della UIF, disponibili sul sito istituzionale della Banca d’Italia. Il volume crescente delle segnalazioni segnala un sistema in movimento, e stare fermi in un contesto del genere è la scelta più rischiosa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.