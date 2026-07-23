Bonus Tari 2026, sconto del 25% per Isee sotto 9.500 euro: come richiederlo a luglio

Il bonus Tari 2026 offre uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti per chi ha Isee fino a 9.530 euro. Scopri i requisiti e come ottenerlo a luglio.

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Bonus Tari 2026: lo sconto del 25% sulla tassa rifiuti parte a luglio

Chi paga la Tari e ha un ISEE basso può ottenere uno sconto del 25% sull’imposta sui rifiuti. Il bonus Tari 2026 è operativo a partire dai pagamenti di luglio 2026 e si applica automaticamente, senza che il contribuente debba presentare alcuna domanda. Una buona notizia, soprattutto per le famiglie a basso reddito che spesso si trovano a fare i conti con bollette e tributi locali difficili da sostenere. Ma chi ne ha diritto, e come funziona nel concreto?

Chi può accedere al bonus Tari 2026: le soglie ISEE

Il requisito principale è economico. Possono beneficiare del bonus Tari 2026 i nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.530 euro. Questa è la soglia verificata dalle fonti ufficiali: si tratta di una cifra leggermente diversa dai 9.500 euro che circolano in alcune comunicazioni, ma il valore corretto da tenere come riferimento è 9.530 euro.

Esiste però una seconda fascia di accesso, pensata per le famiglie numerose. I nuclei con almeno quattro figli a carico possono accedere al bonus con un ISEE fino a 20.000 euro. Una soglia significativamente più alta, che riconosce il peso economico dei nuclei familiari più grandi e amplia in modo considerevole la platea dei beneficiari potenziali.

In sintesi, le due categorie di accesso sono:

ISEE fino a 9.530 euro : famiglie a basso reddito, senza vincoli sul numero di componenti

: famiglie a basso reddito, senza vincoli sul numero di componenti ISEE fino a 20.000 euro: famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico

Per verificare la propria situazione, il punto di partenza è la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che serve per calcolare l’ISEE. Chi non l’ha ancora presentata per il 2026 deve farlo al più presto, rivolgendosi a un CAF o accedendo direttamente al portale dell’INPS. Senza un ISEE valido e aggiornato, non è possibile accedere ad alcun beneficio legato al reddito familiare, compreso questo sconto sulla Tari.

Come funziona lo sconto: applicazione automatica

Uno degli aspetti più rilevanti del bonus Tari 2026 è che non richiede una domanda separata. Lo sconto viene applicato automaticamente dai Comuni, sulla base dei dati ISEE già presenti nei sistemi informativi. Questo significa che il contribuente che ha presentato la DSU e rientra nei requisiti non deve fare nulla di aggiuntivo: l’agevolazione verrà calcolata direttamente sull’importo della Tari dovuta.

Il meccanismo automatico è una scelta precisa: evita che le famiglie più vulnerabili — spesso quelle con meno dimestichezza con le procedure burocratiche — perdano il beneficio per mancata presentazione di una richiesta. In pratica, il sistema incrocia i dati ISEE con le utenze Tari registrate presso i Comuni, e applica la riduzione del 25% in modo diretto.

Questo non significa però che tutto avvenga senza alcun coinvolgimento del cittadino. La condizione necessaria resta avere un ISEE aggiornato e correttamente presentato. Se la DSU non è stata presentata, o se i dati risultano incompleti o scaduti, il Comune non dispone delle informazioni necessarie per applicare lo sconto. In quel caso, il contribuente non riceverà l’agevolazione, anche se in teoria ne avrebbe diritto.

Quando si applica lo sconto: luglio 2026 come data di partenza

Il bonus Tari 2026 è operativo a partire dai pagamenti di luglio 2026. Per i contribuenti che pagano la Tari in rate — come avviene nella maggior parte dei Comuni italiani — questo significa che la riduzione del 25% sarà visibile già sulle scadenze estive, a partire da questo mese.

La Tari viene generalmente pagata in due o tre rate nel corso dell’anno, con scadenze che variano da Comune a Comune. Chi ha già pagato le rate precedenti a luglio 2026 senza beneficiare dello sconto potrebbe vedersi applicare un conguaglio sulle rate successive, oppure ricevere un rimborso o una compensazione, a seconda di come il singolo Comune gestisce la procedura. Su questo punto, le modalità operative possono variare: è utile verificare con il proprio ufficio tributi locale come viene gestita la situazione per le rate già versate.

Quanto vale lo sconto in cifre concrete

Il bonus corrisponde al 25% dell’importo della Tari. Per capire quanto vale in termini pratici, è utile ragionare su qualche esempio concreto.

La Tari varia enormemente da Comune a Comune, in base alle tariffe locali, alla superficie dell’abitazione e alla composizione del nucleo familiare. In media, per un appartamento di 80 metri quadri con tre componenti, l’importo annuo può oscillare tra 200 e 400 euro, con punte più alte nelle grandi città o nelle zone con gestione dei rifiuti più costosa.

Con una Tari annua di 200 euro : lo sconto vale 50 euro, per un importo finale di 150 euro

: lo sconto vale 50 euro, per un importo finale di 150 euro Con una Tari annua di 300 euro : lo sconto vale 75 euro, per un importo finale di 225 euro

: lo sconto vale 75 euro, per un importo finale di 225 euro Con una Tari annua di 400 euro: lo sconto vale 100 euro, per un importo finale di 300 euro

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Per le famiglie con quattro o più figli a carico — che spesso abitano in appartamenti più grandi e quindi pagano importi Tari più elevati — il risparmio può essere ancora più significativo. Un nucleo di sei persone in un’abitazione di 120 metri quadri potrebbe avere una Tari annua che supera i 500 euro: in quel caso, il 25% di sconto porta a un risparmio di 125 euro o più.

Il ruolo dei Comuni nell’applicazione del bonus

I Comuni sono i soggetti responsabili dell’applicazione del bonus Tari 2026. Sono loro a gestire le banche dati delle utenze, a incrociare le informazioni con i dati ISEE forniti dall’INPS e ad applicare la riduzione sugli avvisi di pagamento. Questo comporta che le modalità operative possano differire leggermente da un Comune all’altro, anche se il quadro normativo di riferimento è nazionale.

Alcune amministrazioni potrebbero inviare una comunicazione ai beneficiari per informarli dell’applicazione dello sconto. Altre potrebbero semplicemente emettere l’avviso di pagamento con l’importo già ridotto, senza una comunicazione preventiva. In entrambi i casi, il contribuente che ritiene di avere i requisiti e non vede applicato lo sconto ha tutto il diritto di rivolgersi all’ufficio tributi del proprio Comune per chiarimenti.

È importante anche ricordare che la Tari è un tributo locale: le regole generali vengono stabilite a livello nazionale, ma la gestione concreta — inclusa l’applicazione delle agevolazioni — è in capo ai singoli enti locali. Questo può creare differenze nei tempi di applicazione o nelle procedure di comunicazione, ma non cambia il diritto del cittadino allo sconto se i requisiti sono soddisfatti.

Cosa fare se si rientra nei requisiti ma non si riceve lo sconto

Se a luglio 2026 arriva un avviso Tari senza la riduzione del 25%, e il contribuente ritiene di avere i requisiti, il primo passo è verificare che la propria DSU sia aggiornata e che l’ISEE risultante rientri nelle soglie previste. Un ISEE scaduto o non presentato è la causa più frequente di mancata applicazione automatica dello sconto.

Se la DSU è in ordine, il contribuente può:

Contattare direttamente l’ ufficio tributi del Comune di residenza, portando copia della DSU e dell’ISEE

di residenza, portando copia della DSU e dell’ISEE Chiedere spiegazioni scritte su perché lo sconto non è stato applicato

Presentare una richiesta formale di riesame se il Comune non applica lo sconto pur in presenza dei requisiti

In questi casi, rivolgersi a un CAF può essere utile non solo per verificare la correttezza della DSU, ma anche per avere supporto nella comunicazione con il Comune. I CAF CGIL offrono assistenza specifica sul bonus sociale rifiuti 2026, con sportelli presenti su tutto il territorio nazionale.

Il bonus Tari nel quadro più ampio dei bonus sociali sulle utenze

Il bonus Tari 2026 non è un’agevolazione isolata. Si inserisce in un sistema più ampio di bonus sociali sulle utenze, che comprende anche le riduzioni sulle bollette di luce, gas e acqua per le famiglie con ISEE basso. La logica è la stessa: ridurre il peso dei costi fissi per i nuclei familiari in difficoltà economica, usando l’ISEE come strumento di selezione dei beneficiari.

Chi ha già accesso ai bonus luce e gas — che scattano anch’essi automaticamente per chi ha un ISEE entro le soglie previste — troverà familiare il meccanismo del bonus Tari. La differenza principale è che luce e gas vengono gestiti attraverso il sistema elettrico nazionale e i distributori, mentre la Tari è un tributo locale e quindi la gestione passa per i Comuni.

Per approfondire il funzionamento del bonus e i dettagli normativi, QuiFinanza ha pubblicato un’analisi dettagliata del bonus Tari 2026 con ulteriori informazioni sui requisiti e sull’applicazione dello sconto.

Presentare la DSU in tempo: il passaggio che non va trascurato

Il punto critico per non perdere il bonus Tari 2026 è uno solo: avere un ISEE valido. Chi non ha ancora presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il 2026 deve farlo al più presto. La DSU può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, ma per essere certi che i dati siano disponibili nei sistemi comunali in tempo utile per i pagamenti Tari di luglio e dei mesi successivi, è preferibile agire senza rimandare.

I CAF sono il canale più accessibile per la presentazione della DSU, con sportelli distribuiti capillarmente su tutto il territorio. In alternativa, è possibile procedere autonomamente tramite il portale INPS, usando le credenziali SPID, CIE o CNS. Il calcolo dell’ISEE è gratuito e il risultato è disponibile entro pochi giorni dalla presentazione della DSU.

Chi ha già un ISEE valido e rientra nella soglia di 9.530 euro — o nella soglia di 20.000 euro se ha almeno quattro figli a carico — non deve fare altro: lo sconto del 25% sulla Tari verrà applicato automaticamente dal Comune sui prossimi avvisi di pagamento. Tenere sotto controllo la propria situazione ISEE e verificare l’avviso Tari quando arriva è il modo più diretto per assicurarsi di ricevere quanto spetta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.