Quando un’impresa chiede il rimborso dell’IVA a credito e deve prestare una fideiussione bancaria per ottenerlo, sostiene un costo reale: premi, commissioni, spese di istruttoria. Per anni ci si è chiesti se queste spese ricadessero definitivamente sul contribuente oppure se l’Amministrazione finanziaria fosse tenuta a rimborsarle. La Corte di Cassazione, Sezione V civile, con la sentenza n. 13065 del 13 maggio 2024, ha dato una risposta netta: il costo della fideiussione prestata per il rimborso IVA spetta al contribuente, e l’Erario è obbligato a restituirlo.

Cosa prevede la norma sul rimborso IVA e la garanzia fideiussoria

Il punto di partenza è l’articolo 38-bis del DPR 633/1972, il decreto che regola l’imposta sul valore aggiunto. Questa disposizione stabilisce le modalità con cui i contribuenti possono chiedere il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale o dai modelli TR trimestrali.

La regola pratica è semplice: per rimborsi superiori a 30.000 euro, il Fisco richiede al contribuente una garanzia fideiussoria. In concreto, l’impresa deve rivolgersi a una banca o a una compagnia assicurativa per ottenere una fideiussione, cioè una garanzia che tutela l’Agenzia delle Entrate nel caso in cui il rimborso dovesse rivelarsi indebito e il contribuente non fosse in grado di restituire le somme.

Il problema nasce proprio qui. Ottenere una fideiussione non è gratuito: l’istituto garante applica commissioni che possono essere significative, proporzionate all’importo garantito e alla durata della garanzia. Fino alla pronuncia della Cassazione, non era chiaro se questi costi dovessero essere sopportati interamente dall’impresa oppure se facessero parte del danno risarcibile dall’Amministrazione.

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Il principio fissato dalla Cassazione sul rimborso IVA e fideiussione

La sentenza n. 13065/2024 stabilisce un principio di portata generale: i costi sostenuti dal contribuente per la fideiussione prestata ai fini del rimborso IVA sono rimborsabili. L’Amministrazione finanziaria è tenuta a restituire non solo il credito IVA riconosciuto, ma anche le spese di garanzia che il contribuente ha dovuto affrontare per accedere a quel rimborso.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le condizioni in cui scatta questo diritto. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, il rimborso dei costi di fideiussione spetta al contribuente anche in mancanza di accertamento. Non è quindi necessario che l’Agenzia delle Entrate abbia avviato un procedimento di verifica, né che sia stato emesso un atto impositivo. Il diritto al rimborso delle spese di garanzia matura in ragione del fatto stesso che il contribuente è stato costretto a sostenere quei costi per ottenere ciò che gli spettava.

Questo distingue la situazione dal normale contenzioso tributario, dove il rimborso delle spese è legato all’esito del giudizio. Qui il ragionamento è diverso: la fideiussione è una condizione imposta dalla legge per accedere al rimborso, dunque il suo costo è un onere direttamente connesso all’esercizio di un diritto riconosciuto dall’ordinamento.

Perché questa pronuncia cambia la prospettiva per le imprese

Le imprese che operano con volumi IVA elevati — manifattura, commercio all’ingrosso, export — si trovano spesso nella situazione di maturare crediti IVA consistenti. Richiedere il rimborso anziché compensare è una scelta che dipende dalla liquidità disponibile e dalla struttura finanziaria aziendale, ma comporta quasi sempre l’obbligo di prestare garanzia per importi sopra soglia.

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Facendo un esempio concreto: un’impresa che chiede il rimborso di 200.000 euro di credito IVA e presta una fideiussione bancaria con una commissione annua dell’1%, sostiene un costo di 2.000 euro per ogni anno di durata della garanzia. Se il rimborso si protrae per diciotto mesi — il che non è raro, considerati i tempi dell’Agenzia delle Entrate — la spesa sale a 3.000 euro. Fino ad oggi, quella somma era considerata un costo d’impresa da dedurre fiscalmente, ma non un credito verso l’Erario. La sentenza della Cassazione ribalta questa logica.

L’Amministrazione finanziaria è ora tenuta a restituire anche quella componente. Il che significa che le imprese che hanno già ottenuto rimborsi IVA negli anni passati potrebbero valutare, con l’assistenza di un professionista, se esistano margini per avanzare richieste di restituzione anche dei costi fideiussori sostenuti.

Come far valere il diritto: i passi pratici

Sul piano operativo, il contribuente che intende ottenere il rimborso delle spese di fideiussione nell’ambito di una procedura di rimborso IVA deve documentare con precisione i costi sostenuti. È utile conservare:

il contratto di fideiussione stipulato con la banca o la compagnia assicurativa;

le ricevute di pagamento delle commissioni e dei premi;

la corrispondenza con l’Agenzia delle Entrate relativa alla pratica di rimborso IVA;

l’atto con cui il rimborso IVA è stato riconosciuto e liquidato.

La richiesta di rimborso dei costi fideiussori va presentata all’Agenzia delle Entrate competente. In caso di diniego o silenzio, la via è quella del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, forte del principio ora consolidato dalla Cassazione con la sentenza n. 13065/2024.

Per approfondire il quadro normativo di riferimento, il testo dell’analisi della sentenza n. 13065/2024 offre un’utile ricostruzione del ragionamento giuridico seguito dalla Corte. La pronuncia consolida un orientamento favorevole al contribuente che non può essere ignorato nella gestione ordinaria delle pratiche di rimborso IVA, soprattutto per le realtà con crediti ricorrenti e di importo rilevante.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.