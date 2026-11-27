Mancano pochi giorni alla scadenza del 30 novembre 2026 e chi emette fatture elettroniche senza IVA deve verificare se ha un debito da saldare con il Fisco. Si tratta del bollo fatture elettroniche, un’imposta di appena 2 euro per fattura che però, se ignorata, genera comunque conseguenze formali. La platea interessata è ampia: riguarda quasi sempre chi opera in regime forfettario, ma non solo. Ecco tutto quello che serve sapere per arrivare al 30 novembre senza sorprese.

Chi deve pagare e su quali fatture scatta l’obbligo

L’imposta di bollo si applica alle fatture elettroniche emesse senza IVA per importi superiori a 77,47 euro. Sotto quella soglia, il bollo non è dovuto. Sopra, scatta automaticamente, indipendentemente dal fatto che il cliente sia un privato o un’azienda.

Il caso più frequente è quello dei lavoratori autonomi in regime forfettario: poiché non applicano l’IVA sulle proprie fatture, ogni documento di importo superiore alla soglia richiede l’apposizione virtuale del bollo da 2 euro. Lo stesso vale per altre categorie che emettono fatture esenti, escluse o fuori campo IVA — operazioni sanitarie, alcune prestazioni finanziarie, cessioni intracomunitarie in determinate condizioni.

Un esempio pratico: un consulente in regime forfettario che nel terzo trimestre 2026 ha emesso dodici fatture da 1.000 euro ciascuna si troverà a dover versare 24 euro entro il 30 novembre. Cifra modesta, ma l’adempimento è obbligatorio e tracciato.

Il meccanismo trimestrale e la scadenza del 30 novembre 2026

Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche segue un calendario trimestrale. Il 30 novembre 2026 è la scadenza relativa al terzo trimestre dell’anno, ma attenzione: secondo le fonti fiscali, questa data rappresenta anche una scadenza cumulativa per eventuali importi non versati nei periodi precedenti. Chi avesse trascurato le scadenze dei trimestri passati può quindi trovarsi con un debito più consistente da regolarizzare.

→ Leggi anche: Secondo acconto imposte 2026: chi paga entro il 30 novembre e le regole di calcolo

Le prossime scadenze del ciclo sono:

30 novembre 2026 — terzo trimestre 2026 (scadenza imminente)

— terzo trimestre 2026 (scadenza imminente) 1 marzo 2027 — quarto trimestre 2026

— quarto trimestre 2026 31 maggio 2027 — primo trimestre 2027

— primo trimestre 2027 30 settembre 2027 — secondo trimestre 2027

— secondo trimestre 2027 30 novembre 2027 — terzo trimestre 2027

Tenere a mente questo calendario evita di trovarsi ogni volta a rincorrere le scadenze all’ultimo momento.

Come controllare gli elenchi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

Il sistema di fatturazione elettronica gestito dal Sistema di Interscambio (SDI) consente all’Agenzia delle Entrate di calcolare automaticamente l’imposta di bollo dovuta. Sul portale Agenzia delle Entrate è disponibile un’area dedicata dove il contribuente può visualizzare i propri elenchi A e elenchi B: il primo contiene le fatture su cui il bollo è già stato indicato correttamente in fase di emissione; il secondo segnala le fatture per cui il sistema ha rilevato che il bollo avrebbe dovuto essere indicato ma non lo è stato.

Prima di procedere al versamento, è buona pratica accedere alla propria area riservata e verificare i dati precalcolati. Se l’importo indicato dal Fisco corrisponde alle fatture emesse, si può procedere direttamente al pagamento. Se ci sono discrepanze, è possibile intervenire sugli elenchi entro i termini previsti per correggere eventuali errori.

Come si paga concretamente

Il versamento avviene attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La modalità più diffusa è l’utilizzo del modello F24, compilabile e trasmettibile online tramite i servizi dell’Agenzia o attraverso intermediari abilitati come commercialisti e CAF. In alternativa, il portale consente in alcuni casi l’addebito diretto sul conto corrente indicato dal contribuente.

→ Leggi anche: Scadenze fiscali 23-29 novembre 2026: il calendario completo

Per chi usa software gestionali o piattaforme di fatturazione elettronica, molti strumenti integrano già la funzione di calcolo e pagamento del bollo, riducendo il rischio di dimenticanze. Vale la pena verificare se la propria piattaforma offre questa opzione: automatizzare il processo significa eliminare una variabile di rischio trimestrale.

Cosa succede se si salta la scadenza

Saltare il versamento non fa sparire il debito: l’Agenzia delle Entrate ha accesso diretto ai dati delle fatture elettroniche e può verificare in modo automatico gli inadempimenti. Chi non paga nei termini va incontro a sanzioni e interessi, il cui peso cresce con il passare del tempo.

La strada per rimediare è il ravvedimento operoso: uno strumento che consente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria più gli interessi maturati. L’entità della riduzione dipende da quanto tempo è trascorso dalla scadenza originaria — prima si interviene, meno si paga. Il ravvedimento è accessibile finché l’Agenzia delle Entrate non ha già avviato un controllo formale sulla posizione del contribuente.

Chi si accorge oggi di aver dimenticato un trimestre precedente, quindi, ha ancora margine per regolarizzarsi senza attendere una comunicazione ufficiale. Farlo prima del 30 novembre, contestualmente al versamento del terzo trimestre, è la soluzione più efficiente: un unico accesso ai servizi telematici per chiudere più posizioni aperte.

Con la scadenza fissata a domenica 30 novembre 2026, chi opera abitualmente nei giorni feriali farebbe bene a non aspettare l’ultimo momento: verificare gli elenchi e completare il pagamento entro venerdì 27 novembre lascia un margine di sicurezza utile nel caso in cui emergano discrepanze da correggere o problemi tecnici con i sistemi online.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.