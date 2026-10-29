La Cassazione riconosce che partita Iva e lavoro subordinato sono compatibili. Scopri i diritti dei lavoratori e le tutele riconosciute dalla sentenza.

Una partita Iva aperta, le fatture emesse regolarmente, i contributi versati in regime autonomo: fino a oggi molti datori di lavoro ritenevano che questi elementi bastassero a blindare il rapporto da qualsiasi contestazione. La Corte di Cassazione ha stabilito il contrario. Con la sentenza n. 24668/2026, la Sezione Lavoro ha chiarito che il binomio partita Iva e lavoro subordinato non è affatto incompatibile: chi lavora come un dipendente può essere riconosciuto come tale, indipendentemente dalla forma giuridica con cui il rapporto è stato costruito sulla carta.

La regola che cambia le carte in tavola

Il principio affermato dalla Cassazione è netto: l’apertura di una partita Iva e l’emissione di fatture non precludono il riconoscimento dello status di lavoratore subordinato. Non è la forma del contratto a determinare la natura del rapporto, ma la sostanza di come quel rapporto si svolge concretamente ogni giorno.

Questo significa che un lavoratore che opera con partita Iva ma che, nei fatti, rispetta orari imposti dall’azienda, segue direttive precise, utilizza strumenti forniti dal committente e non ha autonomia organizzativa reale, può rivolgersi al giudice e ottenere il riconoscimento del lavoro dipendente. La forma contrattuale scelta dalle parti — o, più spesso, imposta unilateralmente dal committente — non è vincolante per il giudice.

Si tratta di una posizione che la giurisprudenza di legittimità va consolidando nel tempo, ma la sentenza del 2026 la ribadisce con particolare chiarezza, offrendo ai lavoratori uno strumento concreto per uscire dalla trappola delle cosiddette false partite Iva.

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Partita Iva e lavoro subordinato: cosa può ottenere il lavoratore

Le conseguenze pratiche della sentenza sono rilevanti. Quando il giudice riconosce che il rapporto era in realtà di lavoro dipendente, il lavoratore ha diritto a vedersi riconoscere le tutele tipiche del lavoro subordinato. La Cassazione ha espressamente citato due voci fondamentali:

il TFR (trattamento di fine rapporto), cioè la liquidazione maturata per ogni anno di lavoro effettivo;

(trattamento di fine rapporto), cioè la liquidazione maturata per ogni anno di lavoro effettivo; l’indennità di mancato preavviso, dovuta quando il rapporto si interrompe senza il rispetto dei termini previsti dal contratto collettivo applicabile.

Ma non è tutto. Secondo quanto riportato da Brocardi.it, i lavoratori che si trovano in questa situazione possono anche richiedere la regolarizzazione formale del rapporto — cioè l’assunzione con contratto di lavoro subordinato — e recuperare gli arretrati maturati nel periodo in cui il rapporto è stato mascherato da autonomo. In pratica, si può tornare indietro e far valere i propri diritti per tutto il periodo di collaborazione fittiziamente autonoma.

Riguarda una platea di lavoratori tutt’altro che marginale: logistica, vigilanza, sanità, commercio, servizi digitali sono settori in cui il ricorso alle partite Iva come schermo per rapporti sostanzialmente dipendenti è diffuso da anni.

Il fronte NASpI: l’onere della prova si sposta su INPS

Parallelamente alla sentenza 24668/2026, la Sezione Lavoro della Cassazione si è pronunciata anche su un tema collegato con l’Ordinanza n. 7957/2026: il rapporto tra partita Iva e NASpI (l’indennità di disoccupazione).

Il punto era delicato. INPS aveva adottato la prassi di revocare la NASpI ai lavoratori che, dopo aver perso il lavoro dipendente, risultavano titolari di una partita Iva, anche se inattiva o priva di reale attività. La Cassazione ha corretto questa impostazione in modo netto: il semplice possesso di una partita Iva non è sufficiente a far decadere il diritto alla NASpI.

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Soprattutto, la Corte ha invertito l’onere della prova: non è il lavoratore a dover dimostrare di non svolgere attività autonoma, ma è INPS a dover provare che l’attività autonoma esiste concretamente e produce reddito. Un cambiamento di prospettiva significativo, che riduce il rischio di revoche automatiche basate su dati formali anziché su una valutazione reale della situazione del lavoratore.

Come si dimostra la subordinazione in concreto

La domanda pratica che si pone chi vuole avvalersi di questi principi è: come si dimostra in giudizio che un rapporto formalmente autonomo era in realtà subordinato?

La giurisprudenza della Cassazione — consolidata anche attraverso questa pronuncia — guarda alla fattispecie concreta, cioè a come il rapporto si è svolto nella realtà quotidiana. Gli elementi che i giudici valutano includono tipicamente:

l’ inserimento stabile nell’organizzazione aziendale del committente, senza autonomia nella gestione del proprio lavoro;

del committente, senza autonomia nella gestione del proprio lavoro; la dipendenza economica esclusiva o prevalente da un unico committente;

da un unico committente; l’assenza di rischio d’impresa in capo al lavoratore, che non investe capitali propri né organizza autonomamente i propri mezzi;

il rispetto di orari e luoghi di lavoro imposti , non scelti liberamente;

, non scelti liberamente; la ricezione di direttive operative continue e vincolanti dal committente, che ne controlla l’esecuzione.

Nessuno di questi elementi, da solo, è decisivo. Il giudice valuta il quadro complessivo. Ma più elementi convergono, più forte diventa la tesi della subordinazione. La documentazione utile comprende messaggi, email, turni di lavoro, badge, rimborsi spese e qualsiasi elemento che mostri come si svolgeva la giornata lavorativa.

Per chi si trova in questa situazione, il primo passo concreto è raccogliere e conservare tutta la documentazione disponibile sul rapporto di lavoro, prima che il tempo — o la fine del rapporto — renda più difficile recuperarla. La sentenza della Cassazione ha aperto una strada: percorrerla richiede prove, non solo la forma giuridica sbagliata di un contratto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.