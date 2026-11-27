La povertà energetica colpisce 2,4 milioni di famiglie italiane nel 2026. Scopri le regioni più colpite e l'impatto dei rincari su luce e gas.

Quasi 2,4 milioni di famiglie italiane — il 9,1% del totale nazionale — non riescono ad affrontare i costi del riscaldamento o dell’illuminazione domestica. Non si tratta di una rinuncia volontaria: è povertà energetica, un fenomeno strutturale che con l’arrivo dell’inverno 2026 torna a mordere, aggravato da rincari sulle bollette di luce e gas tra i più pesanti degli ultimi anni. I dati, elaborati dall’Ufficio Studi della CGIA di Mestre su fonti ISTAT e OIPE, fotografano una realtà che riguarda oltre 5,36 milioni di persone distribuite su tutto il territorio nazionale.

Cosa si intende per povertà energetica

La povertà energetica non è semplicemente una bolletta alta. È la condizione in cui un nucleo familiare non riesce a garantirsi un livello adeguato di riscaldamento, raffreddamento o illuminazione, perché il costo dell’energia incide in modo sproporzionato sul reddito disponibile. In pratica: si sceglie tra mangiare e riscaldarsi, oppure si vive in ambienti freddi e umidi per risparmiare qualcosa a fine mese.

Le famiglie più esposte seguono un profilo preciso. Secondo l’elaborazione CGIA, i nuclei maggiormente colpiti sono composti da anziani soli, da genitori stranieri e da famiglie con un numero elevato di figli minori. Tre categorie accomunate da redditi bassi o instabili, spesso concentrate in abitazioni energeticamente inefficienti, costruite prima delle normative sull’isolamento termico.

La mappa geografica: dove il problema è più grave

La distribuzione territoriale del fenomeno non è uniforme. Il Sud e le isole concentrano le situazioni più critiche, ma il problema non risparmia nemmeno alcune aree del Nord e del Centro.

Puglia : prima regione per numero assoluto di famiglie in difficoltà, con oltre 302.500 nuclei coinvolti, pari a quasi 700.000 persone.

: prima regione per numero assoluto di famiglie in difficoltà, con oltre coinvolti, pari a quasi 700.000 persone. Calabria : seconda per entità del fenomeno, con oltre 143.400 famiglie e circa 318.000 individui.

: seconda per entità del fenomeno, con oltre e circa 318.000 individui. Molise : terza regione più colpita in proporzione, con 22.650 famiglie e quasi 49.000 persone.

: terza regione più colpita in proporzione, con e quasi 49.000 persone. Veneto: quasi 140.000 famiglie in povertà energetica, il 6,5% del totale regionale, per un totale di 314.500 persone.

Le regioni che mostrano condizioni relativamente meno severe sono Marche, Friuli Venezia Giulia e Lazio, anche se “meno severo” non significa assente: il fenomeno è presente in ogni angolo della penisola.

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Il dato pugliese merita una riflessione in più. La Puglia è una regione a clima mite rispetto al Nord, eppure guida la classifica. Questo spiega come la povertà energetica non dipenda solo dal freddo invernale, ma dalla combinazione tra redditi bassi, abitazioni inefficienti e tariffe elevate. Un appartamento non isolato in una città del Sud può consumare più energia per riscaldarsi di quanto non faccia un appartamento ben coibentato in Trentino.

I rincari del 2026: quanto pesano sulle famiglie

Il contesto tariffario del 2026 ha reso tutto più difficile. Rispetto al 2025, i prezzi dell’energia hanno registrato aumenti significativi: +21,3% per l’elettricità e +23,2% per il gas. Non sono variazioni marginali: si tratta di incrementi che, su base annua, si traducono in centinaia di euro in più per ogni famiglia.

Il conto complessivo per i bilanci domestici italiani è stimato in 9,8 miliardi di euro di onere aggiuntivo nel 2026 rispetto all’anno precedente. Una cifra che, distribuita su milioni di nuclei familiari, pesa in modo molto diverso a seconda del reddito. Per chi guadagna bene, è un fastidio. Per chi è già al limite, può significare rinunciare al riscaldamento.

Vale la pena ricordare che i dati di base utilizzati dalla CGIA si riferiscono al 2024, l’ultimo anno per cui sono disponibili rilevazioni complete. L’analisi pubblicata a novembre 2026 proietta quei numeri sul quadro attuale dei prezzi, con una situazione che rispetto al 2024 è ulteriormente peggiorata.

Le conseguenze concrete: salute, umidità, isolamento

Vivere in un ambiente freddo non è solo scomodo. Ha conseguenze dirette sulla salute, soprattutto per i bambini piccoli e per gli anziani. Le abitazioni non riscaldate in modo adeguato sviluppano umidità e muffe, che aggravano patologie respiratorie e allergiche. Le famiglie numerose con minori a carico — una delle categorie più colpite — si trovano a gestire questi rischi con risorse limitate.

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C’è poi una dimensione meno visibile: l’isolamento sociale. Chi non può permettersi di riscaldare casa tende a evitare di ricevere ospiti, a ridurre le attività domestiche, a passare più ore fuori casa anche in condizioni climatiche avverse. Un circolo che si autoalimenta e che spesso sfugge alle statistiche ufficiali.

Gli strumenti di sostegno disponibili

Per chi si trova in questa condizione, esistono alcuni strumenti di tutela. Il bonus sociale luce e gas è la misura principale: uno sconto automatico in bolletta riservato alle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) entro determinate soglie, oppure ai nuclei con almeno quattro figli a carico. L’accesso è automatico per chi presenta la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) aggiornata: non occorre fare domanda separata.

Esistono poi le agevolazioni per chi utilizza apparecchiature elettromedicali salvavita, e alcune misure locali attivate da Comuni e Regioni nelle aree più colpite. Per orientarsi tra le opzioni disponibili, il riferimento ufficiale è il portale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che aggiorna periodicamente le condizioni di accesso ai bonus.

Un aspetto spesso trascurato: molte famiglie che avrebbero diritto al bonus non lo ricevono perché non presentano la DSU o non la aggiornano ogni anno. La misura è efficace solo se il meccanismo burocratico funziona, e questo richiede un minimo di consapevolezza da parte dei beneficiari.

Con l’inverno 2026 ormai entrato nel vivo e le tariffe ai livelli attuali, il rischio concreto è che il numero di famiglie in povertà energetica superi la soglia dei 2,4 milioni già registrata. Chi rientra nelle categorie a rischio — anziani soli, famiglie numerose a basso reddito, nuclei con stranieri — farebbe bene a verificare subito la propria posizione ISEE e la possibilità di accedere ai bonus disponibili, prima che l’inverno faccia sentire tutto il suo peso sulle bollette.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.