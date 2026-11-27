Le truffe sui bonifici istantanei raggiungono 80 milioni di euro annui secondo ABI e Banca d'Italia. Scopri come funzionano le frodi e come difenderti.

Le truffe sui bonifici istantanei sono diventate una delle emergenze più concrete del sistema bancario italiano. Secondo i dati diffusi da ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Banca d’Italia, le frodi su questo strumento di pagamento raggiungono gli 80 milioni di euro annui, con un danno medio per singola operazione fraudolenta di 2.560 euro — una cifra che non ha paragoni rispetto agli 87 euro medi delle frodi su carta o ai 45 euro delle frodi su moneta elettronica. Capire come funzionano questi schemi, e soprattutto come difendersi, è oggi una necessità pratica per chiunque utilizzi l’home banking.

Un fenomeno in crescita esplosiva

I numeri parlano chiaro. Nel secondo semestre del 2024, i bonifici istantanei sono stati lo strumento di pagamento più colpito dalle frodi in Italia, con operazioni illecite per un valore di 65,5 milioni di euro. Il tasso di frode su questo canale è cresciuto del 90% in un solo anno, attestandosi allo 0,057% delle transazioni — un dato che, confrontato con lo 0,0015% dei bonifici ordinari, mostra quanto il bonifico istantaneo sia diventato un bersaglio privilegiato.

Perché proprio i bonifici istantanei? La risposta è nella loro caratteristica principale: l’irrevocabilità quasi immediata. A differenza di un bonifico ordinario, che può essere bloccato entro certi limiti temporali, un bonifico istantaneo si perfeziona in pochi secondi. Una volta partito, recuperare il denaro diventa estremamente difficile, spesso impossibile senza un’indagine giudiziaria.

Come funzionano le truffe sui bonifici istantanei

Le tecniche utilizzate dai truffatori si sono evolute rapidamente, sfruttando strumenti tecnologici sempre più sofisticati. Lo schema più diffuso resta quello del vishing — chiamate telefoniche in cui un falso operatore bancario convince la vittima di essere in pericolo e la induce a eseguire un bonifico “di sicurezza” verso un conto controllato dai criminali.

Il meccanismo funziona così: la vittima riceve una chiamata da un numero che sembra appartenere alla sua banca. La voce all’altro capo — talvolta generata o alterata con strumenti di intelligenza artificiale per sembrare più credibile — annuncia un’anomalia sul conto, un accesso sospetto, una frode in corso. La soluzione proposta è sempre urgente: spostare i fondi su un “conto protetto” prima che qualcuno li sottragga. Il conto protetto, naturalmente, appartiene ai truffatori.

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Accanto al vishing, operano schemi di phishing via SMS o email che replicano graficamente le comunicazioni ufficiali della banca, con link a pagine false dove l’utente inserisce le proprie credenziali. Una volta ottenuto l’accesso al conto, i criminali eseguono autonomamente il bonifico istantaneo.

Quando i manager diventano bersagli: i casi più gravi

Le truffe non colpiscono solo i privati cittadini. Alcuni dei casi più gravi documentati riguardano istituti bancari e i loro dirigenti. Un episodio emblematico ha coinvolto Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking: un messaggio falso attribuito al CEO di Intesa Sanpaolo ha portato al prelievo di 95 milioni di euro dall’istituto. All’epoca dei fatti, Paolo Molesini era presidente di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking.

Un caso analogo ha colpito Banca Ifis, dove comunicazioni ingannevoli indirizzate a un manager hanno consentito una frode da 24 milioni di euro. Questi episodi mostrano che la vulnerabilità non è legata alla scarsa competenza finanziaria delle vittime: anche professionisti del settore, abituati a gestire grandi flussi di denaro, possono essere ingannati quando le comunicazioni fraudolente sono costruite con cura e autorevolezza.

Marianna Vintiadis, partner e responsabile delle indagini forensi e di intelligence di RSM Italy, ha evidenziato come il recupero delle somme sottratte richieda tempestività assoluta: ogni ora che passa riduce le probabilità di bloccare i fondi prima che vengano spostati su conti esteri o convertiti.

Il Regolamento UE sui pagamenti istantanei e i nuovi strumenti di difesa

Sul fronte normativo, qualcosa si sta muovendo. Il Regolamento UE sui pagamenti istantanei ha introdotto misure specifiche per contrastare le frodi, e i primi risultati sono visibili: secondo i dati di Banca d’Italia, le frodi sui bonifici istantanei sono diminuite del 53% su base annua grazie alle nuove regole europee.

Tra le misure più rilevanti c’è il sistema di Verification of Payee, entrato in vigore il 9 ottobre: prima di confermare un bonifico istantaneo, la banca verifica che il nome del beneficiario corrisponda effettivamente all’IBAN inserito. Se c’è una discrepanza, l’operazione viene segnalata all’utente prima che possa completarsi. È uno strumento semplice ma potenzialmente efficace contro le frodi in cui i criminali forniscono un IBAN diverso da quello atteso.

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Il presidente di ABI, Antonio Patuelli, ha comunque ribadito la necessità di interventi ulteriori e urgenti: il calo registrato è incoraggiante, ma i volumi assoluti restano preoccupanti.

Come proteggersi concretamente

Ecco i comportamenti che riducono davvero il rischio di cadere vittima di truffe sui bonifici istantanei:

Non eseguire mai un bonifico su richiesta telefonica , anche se il numero sembra quello della tua banca. Gli istituti di credito non chiedono mai di spostare fondi per motivi di sicurezza.

, anche se il numero sembra quello della tua banca. Gli istituti di credito non chiedono mai di spostare fondi per motivi di sicurezza. Verifica sempre il beneficiario prima di confermare: controlla che il nome associato all’IBAN corrisponda a chi ti aspetti di pagare. Con il sistema Verification of Payee, la banca ti avvisa in caso di discrepanza.

prima di confermare: controlla che il nome associato all’IBAN corrisponda a chi ti aspetti di pagare. Con il sistema Verification of Payee, la banca ti avvisa in caso di discrepanza. Non cliccare su link ricevuti via SMS o email che ti chiedono di accedere al tuo conto: digita sempre l’indirizzo della banca direttamente nel browser.

che ti chiedono di accedere al tuo conto: digita sempre l’indirizzo della banca direttamente nel browser. Attiva le notifiche in tempo reale per ogni operazione sul conto: se ricevi un avviso per un bonifico che non hai eseguito, contatta subito la banca.

per ogni operazione sul conto: se ricevi un avviso per un bonifico che non hai eseguito, contatta subito la banca. In caso di frode, agisci entro pochi minuti: chiama il numero antifrode della tua banca, chiedi il blocco del conto e presenta denuncia alle autorità competenti. La rapidità è determinante per le possibilità di recupero.

Puoi trovare ulteriori indicazioni operative sul sito ufficiale di Banca d’Italia dedicato alla sicurezza dei pagamenti.

Quanto vale il danno medio e chi è più esposto

Il dato del danno medio di 2.560 euro per operazione fraudolenta merita una riflessione pratica. Non si tratta di cifre astronomiche riservate a grandi patrimoni: è una somma che rientra perfettamente nel range di un pagamento ordinario — l’acconto per un affitto, il saldo di un preventivo artigiano, un acquisto tra privati. Questo significa che chiunque utilizzi i bonifici istantanei per transazioni quotidiane è potenzialmente nel mirino.

Le categorie più esposte sono quelle che usano frequentemente questo strumento: chi compra e vende su piattaforme di annunci online, chi gestisce piccole attività commerciali, chi effettua pagamenti rapidi tra privati. Ma, come dimostrano i casi istituzionali citati, anche chi opera in contesti professionali strutturati non è immune.

La combinazione tra irrevocabilità del bonifico istantaneo, sofisticazione crescente delle tecniche di inganno e relativa facilità di anonimizzazione dei conti riceventi rende questo tipo di frode particolarmente insidioso. Le nuove norme europee e i sistemi di verifica automatica rappresentano un passo nella direzione giusta, ma la difesa più efficace resta la consapevolezza di chi usa questi strumenti ogni giorno: un secondo di verifica in più prima di premere “conferma” può fare la differenza tra un pagamento regolare e una perdita difficilmente recuperabile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.