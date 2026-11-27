La Manovra 2027 riaccende i riflettori su uno strumento che molti contribuenti italiani conoscono ma che, negli ultimi anni, ha deluso le aspettative: la Lotteria degli scontrini. Con la legge di bilancio attualmente in discussione, arriva finalmente l’attivazione dei lotteria degli scontrini premi istantanei, una funzionalità prevista per legge già dal 2022 ma rimasta lettera morta fino ad oggi. La novità è sostanziale: non si tratterà più soltanto di aspettare le estrazioni periodiche, ma di sapere subito, al momento del pagamento, se si è vinto qualcosa.

Un’attesa durata quattro anni

La storia dei premi istantanei nella Lotteria degli scontrini è, in sintesi, la storia di una norma mai applicata. Un decreto del 2022 aveva già previsto e mandatato questa funzionalità, introducendo il principio del paga e vinci subito. Sul piano tecnico e operativo, però, il meccanismo non è mai diventato realmente operativo. I giocatori hanno continuato a partecipare solo attraverso le estrazioni settimanali e mensili, attendendo giorni o settimane per conoscere l’esito delle proprie giocate.

Questo ritardo non è stato privo di conseguenze. La partecipazione alla lotteria ha sofferto di un problema strutturale: il gap temporale tra l’acquisto e la possibilità di vincita riduce l’interesse del consumatore, che fatica a percepire il collegamento diretto tra lo scontrino emesso e un’eventuale premio. L’istantaneità, invece, avrebbe potuto incentivare fin da subito comportamenti virtuosi come la richiesta del documento fiscale al momento del pagamento, che è poi lo scopo principale dell’intera misura.

Cosa prevede la Manovra 2027 sui premi istantanei

Con la Manovra 2027, il legislatore torna sull’argomento e questa volta con strumenti concreti. Il provvedimento attiva ufficialmente la funzionalità dei premi istantanei della Lotteria degli scontrini, applicando il principio per cui il giocatore conosce l’esito della propria partecipazione immediatamente, senza dover attendere le estrazioni programmate.

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In pratica, ogni transazione elettronica abbinata al codice lotteria del consumatore potrà generare in tempo reale un esito: si vince o non si vince, e lo si scopre subito. Questo cambia radicalmente l’esperienza del partecipante rispetto al modello attuale, in cui l’attesa è parte integrante del meccanismo e spesso ne disincentiva l’utilizzo.

La stessa Manovra 2027 prevede inoltre che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — l’ente preposto alla gestione della lotteria — sia autorizzata ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati. Una misura tecnica, ma significativa: indica che l’infrastruttura finanziaria necessaria a gestire i pagamenti immediati dei premi è parte integrante della riforma, non un dettaglio secondario.

Come funziona la lotteria degli scontrini oggi

Per capire la portata del cambiamento, vale la pena ricordare come funziona attualmente il sistema. La Lotteria degli scontrini è aperta a tutti i maggiorenni residenti in Italia. Per partecipare è necessario:

Registrarsi sul portale ufficiale della lotteria e ottenere il proprio codice lotteria personale.

personale. Comunicare il codice all’esercente al momento dell’acquisto, prima che venga emesso lo scontrino.

Effettuare il pagamento con strumenti elettronici (carte di credito, debito, app di pagamento): gli acquisti in contanti non danno diritto alla partecipazione.

Attendere le estrazioni settimanali, mensili o annuali per scoprire se lo scontrino è vincente.

Ogni euro speso genera un biglietto virtuale nella lotteria, fino a un massimo di 1.000 biglietti per singolo scontrino. Il sistema è pensato per premiare i consumatori che richiedono lo scontrino e pagano in modo tracciabile, contribuendo così alla lotta all’evasione fiscale.

Perché l’istantaneità cambia tutto

L’introduzione dei lotteria degli scontrini premi istantanei non è un semplice aggiornamento tecnico: è una revisione del modello di incentivazione. Quando il consumatore sa che potrà scoprire immediatamente se ha vinto, il comportamento cambia. La richiesta dello scontrino diventa un gesto con una ricompensa potenziale percepita in modo diretto e immediato, non differita nel tempo.

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È lo stesso principio che rende i gratta e vinci così diffusi rispetto ad altre forme di gioco: la gratificazione istantanea ha un impatto psicologico ben documentato sulla partecipazione. Applicarlo alla lotteria fiscale significa potenzialmente aumentare il numero di consumatori che richiedono il documento fiscale, ampliando la base di controllo sulle transazioni commerciali.

Per gli esercenti, il meccanismo non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi rilevanti: il sistema si basa sull’infrastruttura già esistente dei registratori di cassa telematici, che trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate in tempo reale. È su questa rete che si innesta la nuova funzionalità istantanea.

Cosa devono fare i consumatori

Per chi già partecipa alla lotteria, il passaggio ai premi istantanei non richiederà una nuova registrazione. Il codice lotteria già in possesso resterà valido. Sarà però utile verificare che il proprio codice sia aggiornato e funzionante sul portale ufficiale della Lotteria degli scontrini, soprattutto in vista dell’attivazione del nuovo sistema.

Per chi non si è ancora registrato, questo è il momento giusto per farlo. La procedura è gratuita, richiede pochi minuti e un documento d’identità valido. Una volta ottenuto il codice, basterà comunicarlo all’esercente a ogni acquisto effettuato con pagamento elettronico.

L’attivazione effettiva dei premi istantanei dipenderà dai tempi di approvazione definitiva della Manovra 2027 e dalla successiva implementazione tecnica da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tenere d’occhio le comunicazioni ufficiali dell’ente sarà il modo più diretto per sapere da quando il nuovo meccanismo sarà pienamente operativo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.