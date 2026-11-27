Il 21 novembre 2026 a Bruxelles è stato firmato un accordo commerciale che chiude dieci anni di trattative e apre il mercato indonesiano alle imprese europee in modo strutturale. L’accordo sull’accordo UE Indonesia dazi — tecnicamente un Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) abbinato a un Investment Protection Agreement (IPA) — elimina il 98,5% dei dazi sulle merci europee esportate verso l’Indonesia, con un risparmio stimato per gli esportatori del Vecchio Continente di oltre 600 milioni di euro l’anno.

Dieci anni di negoziati, un’intesa firmata in sei minuti

I negoziati erano partiti nel 2016. Blocchi tecnici, dispute sui diritti ambientali, controversie sulle materie prime critiche: tutto ha rallentato il percorso. Poi, la settimana scorsa, la firma. A siglare i documenti sono stati Maroš Šefčovič, Commissario UE per il Commercio e la Sicurezza Economica, e Budi Santoso, Ministro del Commercio indonesiano. Alla cerimonia erano presenti anche Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, e Airlangga Hartarto, Ministro coordinatore per gli Affari Economici dell’Indonesia.

La firma non equivale però all’entrata in vigore immediata. L’accordo deve ancora essere ratificato dal Parlamento europeo e dalle istituzioni indonesiane. L’obiettivo dichiarato è l’entrata in vigore il 1° gennaio 2027, ma i tempi della ratifica parlamentare europea potrebbero allungarsi.

Quanto vale il commercio tra UE e Indonesia oggi

Per capire la portata reale dell’accordo, conviene partire dai numeri attuali. Nel 2025, lo scambio commerciale complessivo tra Unione Europea e Indonesia ha raggiunto i 28,9 miliardi di euro. Di questi, le esportazioni europee verso l’Indonesia valevano 10,2 miliardi, mentre le importazioni dall’Indonesia verso l’UE ammontavano a 18,7 miliardi. Il saldo è quindi in deficit per l’Europa, il che rende ancora più rilevante ogni strumento che faciliti le vendite europee nel mercato asiatico.

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Con l’accordo, le esportazioni UE verso l’Indonesia sono attese in crescita di quasi il 40% nell’arco di 15 anni. È una proiezione che trasforma l’Indonesia — quarta economia del mondo per popolazione, con oltre 270 milioni di abitanti — in uno dei mercati di sbocco più promettenti per le imprese europee nel prossimo decennio.

Accordo UE-Indonesia sui dazi: cosa cambia concretamente per le imprese

Il cuore dell’accordo è la riduzione tariffaria. Dal lato europeo, il CEPA elimina il 98,5% dei dazi applicati oggi alle merci UE che entrano in Indonesia. I settori che beneficiano di più sono quelli con i dazi attualmente più elevati:

Macchinari e attrezzature industriali : un comparto in cui Germania, Italia e Francia sono tra i principali fornitori mondiali.

: un comparto in cui Germania, Italia e Francia sono tra i principali fornitori mondiali. Autoveicoli e componentistica: l’Indonesia applica oggi dazi significativi sulle importazioni di vetture europee; l’accordo ne prevede la progressiva eliminazione.

Dal lato indonesiano, il paese eliminerà circa il 90% dei dazi sulle proprie esportazioni verso l’UE, con le tariffe residue ridotte in modo graduale nel tempo. Questo significa che anche i produttori e importatori europei di merci indonesiane — materie prime, prodotti agricoli trasformati, tessile — vedranno cambiare le condizioni di accesso.

Il risparmio annuo di oltre 600 milioni di euro per gli esportatori europei non è un dato teorico: è la somma dei dazi che oggi vengono pagati alle dogane indonesiane e che, dopo la ratifica, non saranno più dovuti sulla quasi totalità delle voci tariffarie. Per una PMI italiana che esporta macchinari o componentistica verso Giacarta, questo si traduce in un vantaggio competitivo diretto rispetto ai concorrenti di paesi terzi che non beneficiano dell’accordo.

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Il quadro geopolitico: perché questo accordo arriva ora

L’Indonesia è il pivot del Sud-Est asiatico: membro del G20, prima economia dell’ASEAN per PIL nominale, e produttore strategico di nichel e altre materie prime critiche per la transizione energetica. L’interesse europeo a stringere un’intesa strutturata con Giacarta non è solo commerciale, ma anche geopolitico.

La firma del CEPA arriva in un momento in cui l’UE sta accelerando la diversificazione delle proprie catene di approvvigionamento, riducendo la dipendenza da singoli fornitori per le materie prime critiche. L’Indonesia, con le sue riserve di nichel tra le più grandi al mondo, è un partner che Bruxelles non può ignorare. Va però segnalato che una disputa separata in sede WTO sulle esportazioni di nichel indonesiano rimane aperta nonostante la firma dell’accordo commerciale: i due dossier procedono su binari distinti.

Cosa succede adesso: ratifica e tempistiche

Prima che le imprese possano beneficiare delle nuove condizioni tariffarie, l’accordo deve completare l’iter di ratifica. Le tappe principali sono:

Voto del Parlamento europeo : necessario per l’entrata in vigore definitiva del CEPA; i tempi dipendono dall’agenda dell’Europarlamento.

: necessario per l’entrata in vigore definitiva del CEPA; i tempi dipendono dall’agenda dell’Europarlamento. Ratifica indonesiana : il governo di Giacarta deve completare il proprio iter parlamentare interno.

: il governo di Giacarta deve completare il proprio iter parlamentare interno. Data target: 1° gennaio 2027 — ma si tratta di un obiettivo, non di una certezza.

Nel frattempo, le imprese europee che esportano verso l’Indonesia farebbero bene a mappare già ora le proprie voci doganali, verificare quali dazi verranno eliminati e pianificare eventuali strategie di espansione commerciale. L’accordo UE Indonesia dazi è firmato: il vantaggio competitivo sarà di chi si farà trovare pronto all’apertura del mercato, non di chi aspetterà l’entrata in vigore formale per cominciare a muoversi. Per approfondire i dettagli tecnici dell’accordo, è possibile consultare la copertura di Euronews sulla firma del 21 novembre.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.