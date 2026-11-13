Il secondo acconto imposte scade il 30 novembre 2026. Scopri chi è obbligato al versamento, i metodi di calcolo e le regole per evitare sanzioni.

Il 30 novembre 2026 è una data che molti contribuenti italiani hanno già segnato sul calendario — o che farebbero bene a segnare subito. Entro quel giorno scade il termine per versare il secondo acconto imposte (o unico acconto, per chi non ha effettuato la prima rata) relativo a IRPEF, IRES, IRAP e alle altre imposte soggette allo stesso termine. Si tratta di un appuntamento fiscale che riguarda milioni di persone: lavoratori autonomi, professionisti, imprenditori individuali, società di capitali e di persone, oltre a chi aderisce al regime forfettario. Conoscere le regole di calcolo e le categorie obbligate al versamento permette di arrivare preparati, evitando errori e possibili sanzioni.

Chi è obbligato al versamento entro il 30 novembre

L’obbligo riguarda tutti i contribuenti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, vale a dire la grande maggioranza delle persone fisiche e delle società. In concreto, sono tenuti al pagamento:

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti (avvocati, commercialisti, architetti, consulenti) che presentano il modello Redditi Persone Fisiche.

(avvocati, commercialisti, architetti, consulenti) che presentano il modello Redditi Persone Fisiche. Gli imprenditori individuali e i soci di società di persone soggetti a IRPEF per trasparenza.

e i soci di società di persone soggetti a IRPEF per trasparenza. Le società di capitali (Srl, SpA) soggette a IRES, comprese quelle che devono versare anche l’IRAP.

(Srl, SpA) soggette a IRES, comprese quelle che devono versare anche l’IRAP. I contribuenti in regime forfettario, che versano l’imposta sostitutiva al posto dell’IRPEF ordinaria.

Non sono invece tenuti al versamento coloro per i quali l’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi è inferiore alle soglie minime previste dalla normativa, oppure chi ha cessato l’attività nel corso dell’anno e non produce più redditi imponibili. Allo stesso modo, chi ha già versato l’intero acconto in un’unica soluzione entro giugno — nei casi in cui ciò è consentito — non deve effettuare ulteriori pagamenti a novembre.

Come si calcola il secondo acconto imposte: metodo storico e previsionale

Esistono due metodi di calcolo alternativi tra loro, ciascuno con vantaggi e rischi specifici. La scelta spetta al contribuente, ma va fatta con consapevolezza.

Il metodo storico

È il metodo più diffuso e anche il più semplice da applicare. Si parte dall’imposta risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2025, presentata nel 2026, e si calcola una percentuale di quella cifra. Dal totale dovuto si sottrae quanto già versato con il primo acconto a giugno. La differenza costituisce l’importo da pagare entro il 30 novembre 2026.

→ Leggi anche: Scadenze fiscali 20-26 luglio 2026: saldo 2025 e primo acconto 2026, chi paga e come

Il vantaggio di questo approccio è la certezza: si lavora su dati già definitivi e non si rischia di versare meno del dovuto. Lo svantaggio emerge quando il reddito del 2026 è sensibilmente inferiore a quello del 2025: in quel caso si anticipa un’imposta superiore a quella che si dovrà effettivamente corrispondere a saldo, con un conseguente credito da recuperare l’anno successivo.

Il metodo previsionale

In alternativa, il contribuente può stimare il reddito che produrrà nell’anno in corso (il 2026) e calcolare l’acconto su quella base previsionale. Questo metodo conviene quando si prevede un calo significativo dei redditi rispetto all’anno precedente: permette di versare meno a novembre, riducendo l’esborso immediato.

Il rischio, però, è reale: se la stima si rivela troppo ottimistica e il reddito effettivo risulta più alto di quanto previsto, il contribuente dovrà versare la differenza al momento del saldo, con l’aggiunta di interessi e sanzioni per il versamento insufficiente. Chi sceglie il metodo previsionale deve quindi disporre di una proiezione attendibile dei propri redditi.

Le regole specifiche per il regime forfettario

Chi opera in regime forfettario segue regole proprie, che si discostano dal meccanismo ordinario. L’imposta sostitutiva — pari al 15% del reddito imponibile per la generalità dei contribuenti, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza dei requisiti di start-up previsti dalla L. 190/2014 — viene anticipata tramite acconti calcolati al 100% dell’imposta dell’anno precedente.

La ripartizione segue uno schema preciso:

40% dell’acconto complessivo va versato entro giugno (prima rata).

dell’acconto complessivo va versato entro giugno (prima rata). 60% dell’acconto complessivo va versato entro novembre (seconda rata).

Esistono due soglie di esonero da tenere a mente. Se l’acconto complessivo dovuto è inferiore a 51,65 euro, non si versa nulla. Se è compreso tra 51,65 euro e 257,52 euro, il pagamento avviene in un’unica soluzione a novembre, senza prima rata a giugno. Superata la soglia di 257,52 euro, scatta la ripartizione in due rate.

→ Leggi anche: Scadenza fiscale 20 luglio 2026: saldo 2025 e primo acconto 2026 per imprese e professionisti

Per i forfettari al primo anno di attività, non avendo un’imposta dell’anno precedente su cui basarsi, non è dovuto alcun acconto per quell’anno d’imposta.

Come effettuare il versamento

Il pagamento del secondo acconto imposte avviene tramite il modello F24, lo strumento unificato per i versamenti fiscali e contributivi. I codici tributo da utilizzare variano in base all’imposta da versare: ciascuna imposta (IRPEF, IRES, imposta sostitutiva del regime forfettario, IRAP) ha il proprio codice specifico, da indicare correttamente per evitare errori di imputazione.

Il modello F24 può essere compilato e trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), oppure tramite home banking, qualora la propria banca offra il servizio di pagamento delle deleghe fiscali. I contribuenti titolari di partita IVA sono in ogni caso obbligati a utilizzare i canali telematici. Per approfondire i codici tributo e le istruzioni operative, è possibile consultare il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa succede in caso di versamento insufficiente o tardivo

Non versare o versare meno del dovuto entro il 30 novembre 2026 espone il contribuente all’applicazione di sanzioni amministrative, calcolate in percentuale sull’importo non versato, oltre agli interessi di mora. La normativa vigente prevede però la possibilità di rimediare attraverso il ravvedimento operoso: uno strumento che consente di regolarizzare spontaneamente il versamento omesso o insufficiente, beneficiando di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie. L’entità della riduzione dipende dalla rapidità con cui si interviene: prima si regolarizza, minore è la sanzione applicata.

Per chi ha versato meno del dovuto applicando il metodo previsionale e la stima si è rivelata errata, il ravvedimento operoso è spesso la via più conveniente per sanare la posizione prima che l’Agenzia delle Entrate proceda con i controlli automatici. Vale la pena monitorare l’andamento dei propri redditi nel corso dell’anno proprio per evitare di trovarsi in questa situazione a consuntivo.

Con meno di tre settimane alla scadenza, il momento migliore per verificare la propria posizione e raccogliere i dati necessari al calcolo è adesso: recuperare la dichiarazione dei redditi 2025, controllare quanto già versato in prima rata e, se si opta per il metodo previsionale, costruire una stima realistica del reddito 2026. Un’ora di lavoro oggi può evitare complicazioni ben più onerose dopo il 30 novembre.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.