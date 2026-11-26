Chi gestisce un’attività commerciale con clienti o fornitori in altri Paesi dell’Unione Europea sa bene che il calendario fiscale non concede pause nemmeno a fine novembre. La settimana dal 23 al 29 novembre 2026 è, rispetto ad altri periodi del mese, relativamente leggera in termini di adempimenti: le scadenze fiscali novembre 2026 più impegnative si concentrano all’inizio e alla fine del mese, ma c’è un appuntamento preciso che gli operatori con scambi intracomunitari non possono ignorare.

Una settimana con un solo appuntamento centrale

Tra il 23 e il 29 novembre 2026 gli adempimenti fiscali si riducono a un unico obbligo principale, il che rende questo periodo meno gravoso rispetto, ad esempio, alla settimana del 16 novembre, quando scadono versamenti IVA, ritenute e contributi INPS. Non significa, però, che si possa abbassare la guardia: l’appuntamento del 25 novembre riguarda una categoria specifica di operatori economici e il mancato rispetto dei termini può avere conseguenze sul piano dei controlli fiscali.

La scadenza del mercoledì 25 novembre è dedicata alla presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di ottobre 2026. Si tratta di un adempimento periodico, con cadenza mensile per chi supera determinate soglie di volume di scambi, che consente all’amministrazione finanziaria di monitorare i flussi commerciali all’interno del mercato unico europeo.

Chi deve presentare gli elenchi Intrastat entro il 25 novembre

L’obbligo Intrastat riguarda gli operatori economici — imprese, professionisti e soggetti titolari di partita IVA — che effettuano scambi commerciali con soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea. Non tutti, però, sono tenuti alla presentazione mensile: la periodicità dipende dal volume delle operazioni registrate nei periodi precedenti.

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In pratica, sono soggetti alla presentazione mensile degli elenchi gli operatori che, sulla base degli scambi degli anni o trimestri precedenti, superano le soglie fissate dalla normativa per le cessioni di beni (Intrastat 1) e per gli acquisti di beni (Intrastat 2), nonché per le prestazioni di servizi rese e ricevute. Chi non raggiunge tali soglie può presentare gli elenchi con cadenza trimestrale, e in quel caso la scadenza del 25 novembre non li riguarda direttamente.

Gli elenchi Intrastat vengono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati. Le informazioni raccolte servono a due scopi distinti: da un lato, alimentano le statistiche sul commercio intracomunitario; dall’altro, consentono all’amministrazione fiscale di incrociare i dati sulle operazioni di acquisto e vendita di beni e sulle prestazioni di servizi tra soggetti residenti in diversi Paesi UE.

Cosa contengono gli elenchi e come si compilano

Gli elenchi Intrastat si suddividono in quattro modelli principali, a seconda della natura dell’operazione:

Intrastat 1-bis : cessioni intracomunitarie di beni

: cessioni intracomunitarie di beni Intrastat 2-bis : acquisti intracomunitari di beni

: acquisti intracomunitari di beni Intrastat 1-quater : prestazioni di servizi rese a soggetti UE

: prestazioni di servizi rese a soggetti UE Intrastat 2-quater: acquisti di servizi da soggetti UE

Per ciascuna operazione vanno indicati, tra gli altri elementi, il codice identificativo IVA della controparte estera, il valore statistico delle merci o dei servizi, il Paese di destinazione o provenienza e, per i beni, la nomenclatura combinata della merce. La compilazione richiede attenzione: un errore nel codice IVA del fornitore o del cliente comunitario può generare richieste di chiarimento da parte dell’amministrazione.

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Il contesto: le scadenze fiscali novembre 2026 nel loro insieme

Per capire il peso relativo della settimana 23-29 novembre, è utile inquadrare le scadenze fiscali novembre 2026 nell’arco dell’intero mese. Il calendario si articola su tre date cardine, tutte concentrate di lunedì:

2 novembre 2026 : presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello Redditi e 730 integrativo) e adesione al Concordato Preventivo Biennale. La scadenza originaria del 31 ottobre è slittata a lunedì 2 novembre perché il 31 ottobre 2026 cade di sabato.

: presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello Redditi e 730 integrativo) e adesione al Concordato Preventivo Biennale. La scadenza originaria del 31 ottobre è slittata a lunedì 2 novembre perché il 31 ottobre 2026 cade di sabato. 16 novembre 2026 : versamento dell’IVA mensile, delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta e dei contributi INPS per lavoratori dipendenti e autonomi.

: versamento dell’IVA mensile, delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta e dei contributi INPS per lavoratori dipendenti e autonomi. 30 novembre 2026: seconda rata delle imposte sui redditi, con scadenza di IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), IRES (imposta sul reddito delle società), IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), imposte sostitutive, imposta forfettaria, IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero) e IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero). Sempre il 30 novembre scadono anche il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre e le rate della definizione agevolata.

Rispetto a queste date, il 25 novembre si inserisce come un adempimento tecnico ma non per questo secondario: per le imprese con flussi commerciali intracomunitari rilevanti, la presentazione puntuale degli elenchi Intrastat è parte integrante della compliance fiscale ordinaria.

Come prepararsi all’appuntamento del 25 novembre

Chi è tenuto alla presentazione mensile degli elenchi Intrastat può seguire questi passaggi pratici per arrivare alla scadenza senza imprevisti:

Raccogliere e verificare tutte le fatture emesse e ricevute relative a operazioni intracomunitarie di ottobre 2026, controllando la correttezza dei codici IVA esteri tramite il sistema VIES (VAT Information Exchange System) disponibile sul sito della Commissione Europea.

Classificare correttamente le operazioni per tipologia (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi rese, prestazioni di servizi ricevute).

Compilare i modelli Intrastat attraverso il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o tramite i gestionali contabili che supportano l’export nel formato richiesto.

Trasmettere il file telematicamente entro mercoledì 25 novembre 2026, verificando la ricevuta di accettazione.

Se la gestione degli elenchi è affidata a un intermediario abilitato (commercialista o consulente fiscale), è opportuno consegnare tutta la documentazione di ottobre con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza, per lasciare il tempo necessario alla verifica e all’invio. Con il 30 novembre alle porte — e la seconda rata delle imposte sui redditi che rappresenta per molti contribuenti l’impegno finanziario più consistente dell’intero autunno — organizzare bene questa settimana di transizione fa la differenza.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.