ISEE, in pochi sanno che lo possono modificare per ottenere molti più Bonus: le pratiche al CAF, già da Aprile

L’ISEE rappresenta uno degli strumenti principali per accedere a una serie di bonus e agevolazioni destinate alle famiglie italiane. Non tutti sanno che è possibile modificarlo per ottenere più rimborsi e bonus.

Dal 1° aprile 2026, sono entrate in vigore nuove modifiche che offrono a molte famiglie l’opportunità di ricalcolare il proprio ISEE per riflettere la situazione economica attuale, con un impatto diretto su bonus e sussidi. In questo articolo, vediamo come e perché è importante rivolgersi al CAF per aggiornare correttamente la propria posizione e ottenere i benefici economici più alti.

Il 2026 ha portato importanti novità nel sistema di calcolo dell’ISEE. Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’esclusione dal calcolo di alcune somme, come i titoli di stato, i libretti di risparmio e i buoni fruttiferi postali, fino a 50.000 euro per nucleo familiare. Questo cambiamento ha un impatto significativo sul patrimonio mobiliare, che incide per il 20% sull’ISEE. L’eliminazione di queste somme consente di abbassare notevolmente l’indicatore, aumentando così le possibilità di accedere a prestazioni sociali e bonus.

Modifiche ISEE 2026: le nuove regole

Un’altra modifica introdotta riguarda l’obbligo di includere nel calcolo anche i conti esteri, i wallet digitali e le criptovalute, ampliando la base patrimoniale considerata. Queste modifiche ampliano la valutazione del patrimonio e potrebbero portare a una valutazione più alta per alcuni nuclei familiari.

Nel 2026, le detrazioni per i nuclei familiari sono diventate più favorevoli, grazie all’aumento della franchigia sul valore dell’abitazione principale. Questa è passata a 91.500 euro, con un ulteriore aumento fino a 120.000 euro per chi risiede nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia. Questi cambiamenti possono abbassare il valore dell’ISEE, rendendo più facile l’accesso a bonus come:

Assegno di Inclusione

Supporto per la Formazione e Lavoro

Assegno Unico

Bonus asilo nido

Bonus nuovi nati

In particolare, l’adeguamento della scala di equivalenza ha portato a maggiori agevolazioni per i nuclei con figli, aumentando così il supporto economico per le famiglie con bambini.

Come aggiornare l’ISEE per ottenere più bonus

Un cambiamento decisivo arriva dal 1° aprile 2026, quando le variazioni patrimoniali possono essere finalmente prese in considerazione per il calcolo dell’ISEE. In passato, l’ISEE ordinario si basava su redditi e patrimoni del biennio precedente (ad esempio, 2024 per il calcolo del 2026), ma dal 1° aprile, è possibile aggiornare il calcolo con l’ISEE corrente.

Se hai subito una riduzione patrimoniale superiore al 20% rispetto a quanto dichiarato nel 2024 — come nel caso di risparmi utilizzati o diminuiti — puoi presentare una nuova DSU e ottenere un ISEE più basso, migliorando le probabilità di accedere a prestazioni economiche e bonus. Inoltre, se il reddito del 2024 non è più rappresentativo della tua attuale situazione, puoi escludere entrate non più esistenti (ad esempio, uno stipendio cessato o la NASpI), riducendo ulteriormente l’ISEE.

L’aggiornamento dell’ISEE consente di ottenere più bonus e agevolazioni, migliorando l’accesso a servizi sociali e prestazioni economiche destinate alle famiglie più vulnerabili. Se hai già presentato una DSU all’inizio del 2026, l’INPS ha automaticamente ricalcolato l’ISEE secondo le nuove regole, ma se le tue condizioni economiche sono cambiate, è utile rivolgersi a un CAF per aggiornare la tua situazione.