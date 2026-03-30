Conto cointestato, cosa succede quando uno dei due titolari muore? La legge spiegata semplicemente

Un conto cointestato è uno degli strumenti più comuni per gestire insieme il denaro tra due o più persone. Ma cosa succede quando uno dei titolari muore? La risposta non è quella che si immagina.

La legge non lascia la questione in sospeso, ma stabilisce con chiarezza come devono essere gestiti i conti cointestati in caso di decesso di uno dei titolari. È importante capire bene cosa accade, anche perché le conseguenze possono riguardare direttamente le persone che rimangono coinvolte nella gestione del patrimonio.

Quando due persone decidono di aprire un conto cointestato, possono farlo in diversi modi: con firma congiunta o firma disgiunta. Nel primo caso, entrambi i titolari devono firmare per ogni operazione, mentre nel secondo, ogni titolare può agire autonomamente. Ma la vera differenza emerge in caso di decesso di uno dei titolari.

Cosa succede se un intestatario del conto muore

Se il conto è cointestato con firma congiunta, la situazione diventa più complessa. Quando uno dei titolari muore, l’altro non ha diritto di disporre autonomamente del denaro presente nel conto fino alla successione legale. In pratica, la banca blocca il conto, e il denaro diventa parte del patrimonio da gestire nell’ambito delle pratiche di successione. La persona che resta dovrà attendere che vengano definiti gli eredi e che il patrimonio venga distribuito.

Se invece il conto è cointestato con firma disgiunta, le cose vanno diversamente. In questo caso, la banca permette al titolare superstite di continuare a disporre dei fondi senza bisogno di aspettare la conclusione della successione. Il conto non viene bloccato e il titolare rimasto può utilizzarlo come prima, anche se il saldo diventerà parte della massa ereditaria per il deceduto.

Quando uno dei titolari di un conto cointestato muore, indipendentemente dal tipo di firma applicata, il conto diventa oggetto di successione legale. Ciò significa che il denaro che vi è depositato viene considerato parte del patrimonio del defunto e verrà trattato come tale nel processo di divisione dei beni tra gli eredi. Questo può comportare alcune complicazioni, soprattutto se ci sono più eredi e se il titolare superstite non è direttamente coinvolto nella successione.

Per esempio, se il conto è cointestato tra coniugi, ma il conto non è stato regolato come comunione dei beni, il denaro può dover essere diviso tra gli eredi del defunto, anche se uno degli eredi potrebbe essere proprio il coniuge superstite. Le dinamiche familiari e il tipo di eredità stabilita dal testamento influiscono notevolmente su come i soldi verranno distribuiti, e spesso la gestione dei conti cointestati può rivelarsi un tema complesso, che richiede attenzione.

Il saldo di un conto cointestato viene compreso nella successione e, come detto, potrebbe essere distribuito tra gli eredi del defunto. Se il titolare superstite non è indicato come beneficiario esclusivo, dovrà aspettare che vengano stabiliti i diritti degli altri eredi.

Se il conto è cointestato con firma disgiunta, il titolare superstite ha il pieno diritto di continuare ad utilizzare i fondi senza dover aspettare che la successione venga completata. Ma questo non significa che non possa esserci un conflitto se altri eredi del defunto reclamano la loro parte.

In pratica, se si è titolari di un conto cointestato, è fondamentale comprendere le modalità con cui la banca gestisce il blocco del conto e le condizioni in cui il saldo può essere utilizzato. In caso di morte di uno dei titolari, il conto potrebbe essere congelato fino alla risoluzione della successione, creando non pochi disagi. Inoltre, è possibile che il saldo venga suddiviso tra i vari eredi, il che può complicare la gestione del denaro.