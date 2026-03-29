Scadenze fiscali, il calendario di aprile 2026: appuntamenti importanti

Qual è il calendario di aprile 2026 per quanto riguarda le scadenze fiscali? Ci sono alcuni appuntamenti importanti da considerare.

Aprile non è un mese leggero sul piano fiscale. Le date si distribuiscono lungo tutto il calendario e riguardano categorie diverse, dai contribuenti più strutturati fino a chi gestisce attività più piccole. Il punto non è solo ricordarle, ma capire dove si concentrano davvero gli adempimenti.

Le prime scadenze e i movimenti iniziali

Il mese si apre subito con un invio. Il bonus pubblicità richiede la comunicazione già dal primo giorno. Non è un adempimento di massa, ma per chi è coinvolto è una data da non spostare. Da lì in avanti il calendario resta relativamente scarico fino alla seconda settimana, ma è una pausa solo apparente.

Il 10 aprile entrano in gioco agenzie di viaggio ed esercenti al minuto, con la comunicazione dei dati legati al turismo. È una scadenza che ritorna nel mese, segno di un controllo continuo su questo tipo di operazioni. Non riguarda tutti, ma per chi lavora nel settore è una costante.

La metà del mese concentra i passaggi principali

Il 15 aprile segna uno dei momenti più densi. Qui si incrociano più obblighi. Da una parte le associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato, chiamate alla registrazione dei corrispettivi. Dall’altra la fatturazione differita del mese precedente, che coinvolge una platea molto più ampia.

Il giorno successivo, il 16, è ancora più operativo. Arriva il modello 770 semplificato, con invio e versamento delle ritenute. Nello stesso giorno si muovono anche i condomini come sostituti d’imposta, con il versamento delle ritenute. È una data che, ogni mese, concentra una parte rilevante degli adempimenti fiscali.

Seconda parte del mese e controlli sui pagamenti

Il 20 aprile torna la comunicazione per il settore turistico, ma non è l’unico elemento. Entra anche un tema tecnico: il collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. Non è una scadenza che si vede subito, ma incide sull’operatività quotidiana di chi gestisce pagamenti digitali.

Si tratta di adeguamenti che spesso richiedono tempo. Non sempre sono immediati, e proprio per questo tendono a essere rimandati. Il calendario, però, non si sposta.

Fine mese: adempimenti trasversali

L’ultima parte di aprile è meno frammentata ma non più semplice. Il 27 aprile è il momento degli elenchi Intrastat, sia mensili che trimestrali. Qui si entra nel perimetro delle operazioni con l’estero, con obblighi che richiedono precisione.

Il 30 aprile chiude il mese con due scadenze che riguardano un pubblico più ampio. Da una parte il bollo auto, dall’altra il canone Rai. Sono pagamenti ricorrenti, ma non per questo automatici. Se non vengono gestiti in anticipo, arrivano tutti insieme.

Cosa cambia nella gestione quotidiana

Il calendario non è uniforme. Ci sono giorni vuoti e altri molto concentrati. Questo crea una gestione discontinua, soprattutto per chi segue più adempimenti contemporaneamente.

Per le attività strutturate, il problema è organizzativo. Per i privati o per chi ha obblighi limitati, il rischio è dimenticare una singola scadenza che poi genera conseguenze. Non sempre immediate, ma presenti.

Aprile si muove così. Non con un picco unico, ma con una serie di passaggi distribuiti. Alcuni evidenti, altri meno. E proprio quelli meno visibili sono quelli che tendono a sfuggire, almeno fino a quando non diventano urgenti.