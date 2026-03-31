Inflazione in Germania torna a salire, ora la BCE è sotto pressione sui tass

I prezzi tornano a correre in Germania e riaprono un tema che sembrava quasi archiviato. L’inflazione risale al 2,7% a marzo e rimette al centro il nodo dei tassi in Europa, con effetti che potrebbero arrivare presto anche su mutui e finanziamenti.

Il dato, diffuso in forma preliminare, segna un cambio di passo rispetto ai mesi precedenti e riporta l’attenzione su una dinamica che riguarda tutta l’Eurozona. Non è solo una questione tecnica: dietro questi numeri c’è un possibile impatto diretto sulle scelte della Banca Centrale Europea e, di conseguenza, sulla vita quotidiana di famiglie e imprese.

Il ritorno dell’inflazione cambia lo scenario

A marzo l’inflazione tedesca ha raggiunto il 2,7% su base annua, in netto aumento rispetto all’1,9% di febbraio e ai livelli più alti dall’inizio del 2024. Ancora più evidente il dato mensile, che segna un +1,1%, un’accelerazione che non si vedeva da settembre 2022.

Numeri che interrompono la fase di graduale rientro osservata nei mesi precedenti e che rendono più complesso il percorso di stabilizzazione dei prezzi. Il dato armonizzato, quello utilizzato per confrontare i Paesi dell’Eurozona, si posiziona al 2,8%, quindi sopra il target del 2% fissato dalla BCE.

Il valore core, che esclude energia e alimentari freschi, resta fermo al 2,5%. Apparentemente stabile, ma già su livelli che non permettono molta tranquillità a Francoforte.

Energia e tensioni globali dietro la nuova risalita

La spinta principale arriva ancora una volta dall’energia. I prezzi sono saliti del 7,2% su base annua, tornando a crescere dopo mesi più contenuti. Un dato che non nasce in modo isolato ma si inserisce in un contesto internazionale segnato da nuove tensioni.

Il riferimento è al quadro geopolitico in Medio Oriente, con il confronto tra Iran, Stati Uniti e Israele che continua a influenzare i mercati energetici. Quando il costo dell’energia si muove in questa direzione, l’effetto si trasmette lentamente ma in modo costante su tutto il sistema dei prezzi.

Questo passaggio non è immediato. Di solito servono settimane, a volte mesi, perché i rincari si riflettano su beni e servizi più ampi. Ed è proprio questo il punto che preoccupa gli analisti: il dato core fermo oggi potrebbe iniziare a muoversi nei prossimi mesi.

Mercati e aspettative già orientati verso nuovi rialzi

Le reazioni non si sono fatte attendere. I rendimenti dei titoli tedeschi a due anni stanno già incorporando la possibilità di 2 o 3 rialzi dei tassi nei prossimi dodici mesi, ciascuno nell’ordine dello 0,25%.

Anche le previsioni sull’Euribor a 3 mesi iniziano a riflettere un cambio di scenario, con una prima stretta attesa già nelle prossime riunioni della BCE. Il calendario guarda alla fine di aprile come possibile punto di svolta.

Questo significa che il mercato, più che aspettare segnali ufficiali, sta già anticipando una politica monetaria più restrittiva. E quando questo accade, gli effetti si iniziano a vedere prima ancora delle decisioni formali.

Cosa può cambiare davvero per famiglie e imprese

Quando si parla di inflazione e tassi, il passaggio ai numeri concreti è rapido. Un aumento del costo del denaro si traduce in rate più alte per i mutui variabili, finanziamenti meno accessibili e condizioni più rigide per le imprese.

Per chi ha già un mutuo indicizzato all’Euribor, ogni variazione si riflette direttamente sulla rata mensile. Per le aziende, invece, il tema riguarda l’accesso al credito e la sostenibilità degli investimenti, soprattutto in una fase in cui i margini sono già sotto pressione.

Il punto è che questa nuova risalita dell’inflazione arriva in un momento in cui molti si aspettavano un allentamento delle condizioni monetarie. Il cambio di prospettiva può spostare equilibri che sembravano ormai consolidati. Resta da capire se si tratta di una fase temporanea legata all’energia oppure dell’inizio di una nuova pressione sui prezzi. La risposta arriverà nei prossimi mesi, ma nel frattempo i mercati sembrano aver già scelto la loro direzione.