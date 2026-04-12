730, se ti sfugge questo particolare perdi un sacco di soldi: stanno facendo tutti lo stesso errore

Con l’avvicinarsi della scadenza per l’invio del 730 precompilato 2026, molti contribuenti si preparano a inviare la loro dichiarazione fiscale, convinti che il lavoro sia già quasi fatto.

Se non si presta attenzione a alcuni dettagli fondamentali, si rischia di perdere detrazioni fiscali importanti, con conseguenti perdite economiche. Un errore comune che molti fanno riguarda la verifica dei dati anagrafici e del sostituto d’imposta.

Anche se il 730 precompilato sembra essere pronto per essere inviato, il primo passo fondamentale è controllare accuratamente i dati anagrafici. Se hai cambiato datore di lavoro o sei andato in pensione, il sostituto d’imposta potrebbe non essere aggiornato correttamente. Questo errore, che può sembrare banale, potrebbe rallentare rimborsi o trattenute e potrebbe costarti molto più di quanto pensi. In particolare, se hai modificato il tuo rapporto di lavoro durante l’anno, assicurati che il nuovo datore di lavoro o l’ente pensionistico sia correttamente inserito. Se non è aggiornato, potresti perdere rimborsi e altri benefici.

Un controllo fondamentale

Il 730 precompilato si basa in larga parte sui dati presenti nella Certificazione Unica (CU), che raccoglie i redditi, le ritenute e i giorni di lavoro o pensione. Se la tua CU non è corretta o presenta discrepanze, queste si rifletteranno nella dichiarazione precompilata. Assicurati che i redditi e le ritenute siano stati inseriti correttamente, perché anche un piccolo errore potrebbe compromettere il calcolo finale della tua imposta. Un controllo accurato è necessario per evitare di dover correggere la dichiarazione in seguito.

Le spese sanitarie rappresentano una delle voci più comuni e rilevanti per i contribuenti, ma non sempre vengono inserite correttamente nel 730 precompilato. Spesso, le spese mediche, i ticket o le visite specialistiche vengono omesse o riportate in modo errato. Se nel corso dell’anno hai sostenuto spese sanitarie particolarmente elevate o ricorrenti, è fondamentale verificare che queste siano correttamente riportate. Non dare mai per scontato che il sistema abbia caricato tutte le spese; anche un piccolo errore potrebbe far perdere importanti detrazioni fiscali.

Un altro errore comune riguarda la detrazione per gli interessi passivi del mutuo. Anche se molti contribuenti si aspettano che questo dato venga automaticamente inserito, potrebbe non essere sempre il caso. Se nel corso dell’anno ci sono stati cambiamenti, come una surroga o una rinegoziazione del mutuo, è importante verificare che gli importi siano corretti. Assicurati che tutte le rate siano indicate e che gli interessi passivi siano calcolati correttamente per ottenere il massimo della detrazione.

Verifica dei familiari a carico e delle detrazioni per la casa

Anche la voce relativa ai familiari a carico merita attenzione particolare. Cambiamenti nei figli non più giovanissimi o nel numero dei familiari a carico potrebbero comportare un errore se non verificati correttamente. Non dare per scontato che il sistema abbia già aggiornato la tua situazione, soprattutto in caso di modifiche recenti.

Per coloro che hanno sostenuto spese per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico, è fondamentale verificare che tutte le rate dei bonus casa siano state correttamente riportate. Se ci sono stati cambiamenti, come una cessione di immobile o altre modifiche, questi potrebbero influire sull’importo da detrarre.

Il 730 precompilato semplifica notevolmente la dichiarazione dei redditi, ma in molti casi è ancora utile rivolgersi a un CAF o a un professionista. Se la tua situazione fiscale è complessa, con detrazioni multiple e spese da dichiarare, affidarsi a un esperto può evitare errori costosi.