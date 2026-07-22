Il 23 luglio 2026 è la scadenza per trasmettere i 730 ricevuti tra il 21 giugno e il 15 luglio. Scopri gli obblighi di CAF, professionisti e sostituti d'imposta.

Scadenza 23 luglio 2026: dichiarazioni 730 e consegna al contribuente, cosa devono fare Caf e professionisti

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23 luglio 2026: cosa devono fare CAF, professionisti e sostituti d’imposta entro oggi

La scadenza 730 23 luglio è una delle date più operative dell’intero calendario fiscale estivo. Entro questa data, CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta devono completare due adempimenti distinti ma strettamente collegati: trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi elaborate, e consegnare ai contribuenti il modello 730 elaborato insieme al prospetto di liquidazione. Non si tratta del termine finale — quello è fissato al 30 settembre 2026 — ma di una scadenza intermedia precisa, che riguarda una finestra specifica di dichiarazioni ricevute.

Perché il 23 luglio e non un’altra data

Il sistema delle scadenze per il modello 730 presentato tramite intermediario non funziona con un’unica data limite. Le dichiarazioni vengono raggruppate in cinque finestre temporali successive, ciascuna con il proprio termine di trasmissione. Questo meccanismo a scaglioni serve a distribuire il carico di lavoro tra i mesi di maggio e settembre, evitando l’ingorgo che si creerebbe se tutti i 730 dovessero essere inviati entro la stessa data.

La finestra che scade il 23 luglio 2026 riguarda le dichiarazioni consegnate dai contribuenti al proprio sostituto d’imposta, CAF o professionista nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 15 luglio 2026. Chi ha portato la propria documentazione fiscale al CAF o al proprio consulente in quella fascia di date si aspetta, entro oggi, sia la restituzione del modello elaborato sia l’avvenuta trasmissione telematica.

Il calendario completo delle scadenze intermedie

Per capire dove si colloca il 23 luglio nel quadro generale, è utile tenere presente che la presentazione diretta del modello 730/2026 è aperta dal 14 maggio 2026 al 30 settembre 2026. Chi sceglie di presentarlo tramite intermediario, invece, si inserisce in un sistema cadenzato in cui ogni finestra di ricezione corrisponde a un termine di trasmissione successivo.

Dichiarazioni ricevute fino a una certa data di maggio: trasmissione entro fine maggio o inizio giugno

Dichiarazioni ricevute entro fine maggio: trasmissione entro giugno

Dichiarazioni ricevute entro metà giugno: trasmissione entro fine giugno o inizio luglio

Dichiarazioni ricevute dal 21 giugno al 15 luglio: trasmissione entro il 23 luglio 2026

Dichiarazioni ricevute successivamente: trasmissione entro il 30 settembre 2026

Il 30 settembre 2026 rappresenta il termine ultimo assoluto per completare l’adempimento. Chi non rientra in nessuna finestra precedente — perché ha consegnato i documenti tardi — deve comunque rispettare quella data finale, che non ammette proroghe ordinarie.

Cosa devono fare concretamente CAF e professionisti entro il 23 luglio

Gli obblighi che ricadono sugli intermediari in questa data sono sostanzialmente due, e vanno adempiuti entrambi.

1. L’invio telematico all’Agenzia delle Entrate

Il modello 730/2026 deve essere trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate. CAF e professionisti abilitati utilizzano i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia, che consentono l’invio massivo delle dichiarazioni elaborate. La trasmissione non riguarda solo il modello 730 in senso stretto, ma include anche il modello 730-3, ovvero il prospetto di liquidazione che riepiloga le imposte dovute o a credito, le ritenute operate e il risultato finale della dichiarazione.

È il prospetto di liquidazione che determina concretamente cosa accade in busta paga nei mesi successivi: un rimborso trattenuto direttamente dal sostituto d’imposta, oppure una trattenuta aggiuntiva per le imposte ancora dovute. Per questo motivo, il rispetto della scadenza non è solo un adempimento formale: ha effetti diretti sul calendario dei rimborsi e delle trattenute che il lavoratore dipendente o il pensionato riceverà.

2. La consegna al contribuente

Parallelamente all’invio telematico, entro il 23 luglio l’intermediario deve consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione. Questo passaggio è esplicitamente previsto: il contribuente ha diritto di ricevere la documentazione che lo riguarda, non solo di sapere che è stata trasmessa.

La consegna può avvenire in formato cartaceo o, nei casi in cui sia stato concordato con il contribuente, anche in formato digitale. Quello che conta è che il contribuente abbia effettivo accesso al documento entro la scadenza, in modo da poter verificare i dati elaborati e, se necessario, segnalare eventuali errori o discrepanze prima che producano effetti sulle buste paga.

Per approfondire le modalità ufficiali di presentazione e le operazioni successive, è possibile consultare direttamente la pagina dedicata dell’Agenzia delle Entrate.

Chi è coinvolto: tre categorie di intermediari

La scadenza del 23 luglio 2026 coinvolge tre categorie distinte di soggetti, ciascuna con le proprie specificità operative.

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I CAF (Centri di Assistenza Fiscale)

Sono la categoria più numerosa per volume di dichiarazioni gestite. I CAF assistono principalmente lavoratori dipendenti e pensionati, raccogliendo la documentazione, elaborando la dichiarazione e provvedendo all’invio. Gestiscono migliaia di pratiche in parallelo, motivo per cui il sistema a finestre temporali è particolarmente rilevante per loro: permette di pianificare i flussi di lavoro senza concentrare tutto a ridosso del 30 settembre.

I professionisti abilitati

Commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti iscritti agli albi abilitati possono assistere i contribuenti nella presentazione del 730. Rispetto ai CAF, operano spesso su volumi più contenuti ma con una gamma più ampia di situazioni fiscali, incluse quelle più complesse che richiedono valutazioni caso per caso. Anche per loro, la scadenza del 23 luglio vale per le dichiarazioni ricevute nella finestra 21 giugno–15 luglio.

I sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta — tipicamente i datori di lavoro — possono raccogliere direttamente il modello 730 dai propri dipendenti e trasmetterlo. Si tratta di una modalità meno diffusa rispetto al ricorso a CAF o professionisti, ma prevista dall’ordinamento. Il sostituto d’imposta svolge anche un ruolo fondamentale nella fase successiva alla trasmissione: è lui che opera le trattenute o i rimborsi in busta paga sulla base del prospetto di liquidazione ricevuto.

Cosa succede dopo il 23 luglio: il meccanismo dei rimborsi e delle trattenute

Una volta trasmessa la dichiarazione, il ciclo non si chiude. Il sostituto d’imposta riceve le informazioni necessarie per operare le rettifiche sulle retribuzioni o sulle pensioni. Se dalla dichiarazione emerge un credito d’imposta, il rimborso viene erogato direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione, solitamente a partire dal mese successivo alla trasmissione. Se invece emerge un debito, l’importo viene trattenuto in rate mensili, con possibilità di rateizzazione fino a novembre.

Questo meccanismo rende il rispetto delle scadenze intermedie — inclusa quella del 23 luglio — direttamente rilevante per il portafoglio del contribuente. Un ritardo nella trasmissione sposta in avanti anche l’accredito del rimborso o l’avvio delle trattenute, con conseguenze pratiche sulla liquidità del lavoratore.

Per verificare le scadenze ufficiali nel dettaglio, il riferimento diretto è lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate, che riporta puntualmente gli adempimenti per categoria di soggetto obbligato.

Cosa fare se si è in ritardo sulla finestra del 23 luglio

Se un contribuente ha consegnato la documentazione al CAF o al professionista tra il 21 giugno e il 15 luglio ma la dichiarazione non è ancora stata trasmessa o restituita, ha tutto il diritto di chiedere aggiornamenti. La scadenza è oggi, e l’intermediario è tenuto a rispettarla.

Chi invece ha consegnato i documenti dopo il 15 luglio rientra già nella finestra successiva, il cui termine è il 30 settembre 2026. In quel caso non c’è alcun ritardo formale: semplicemente, l’elaborazione e la trasmissione avverranno più avanti nel calendario. Il rimborso, se previsto, arriverà di conseguenza in un mese successivo.

Vale la pena ricordare che la scadenza 730 23 luglio è una delle più operative dell’estate fiscale italiana: chi si aspetta un rimborso consistente e ha consegnato i documenti entro il 15 luglio ha interesse a verificare che tutto sia andato a buon fine entro oggi, così da non slittare involontariamente alla finestra di settembre.

La struttura a finestre: un sistema pensato per la praticità

Il meccanismo delle cinque finestre temporali non è un’astrazione burocratica fine a sé stessa. Risponde a una logica precisa: consentire agli intermediari di gestire flussi elevati di dichiarazioni in modo ordinato, e ai sostituti d’imposta di ricevere le informazioni con anticipo sufficiente per operare le rettifiche nelle buste paga. Un sistema con un’unica scadenza a fine settembre creerebbe un ingorgo insostenibile sia per i CAF sia per i sistemi di elaborazione dell’Agenzia delle Entrate.

Per il contribuente, il vantaggio concreto è che presentare la dichiarazione prima — entro maggio o giugno — significa ricevere il rimborso prima, già a luglio o agosto. Chi arriva a settembre, invece, vedrà il rimborso solo a ottobre, e in alcuni casi a ridosso della fine dell’anno. La scelta del momento in cui portare i documenti al CAF non è quindi indifferente, specialmente quando si attende un rimborso significativo.

Chi gestisce la propria dichiarazione tramite un intermediario e non ha ancora ricevuto il modello elaborato relativo ai documenti consegnati tra il 21 giugno e il 15 luglio può fare riferimento direttamente al proprio CAF o professionista: oggi è l’ultimo giorno utile, e avere il prospetto di liquidazione in mano permette anche di controllare che i dati siano stati inseriti correttamente prima che producano effetti concreti sulle retribuzioni dei prossimi mesi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.