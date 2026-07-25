Poste Italiane rilancia l’Opa su TIM: prime adesioni e cosa aspettarsi nei prossimi giorni

L'opa poste tim è partita il 21 luglio 2026 con le prime adesioni dello 0,0488%. Scopri i termini, la soglia del 66,67% e cosa aspettarsi.

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L’OPAS di Poste Italiane su TIM: il primo giorno di adesioni e i numeri dell’operazione

L’operazione più attesa del mercato italiano è ufficialmente partita. Il 21 luglio 2026 ha segnato il primo giorno di adesione all’offerta pubblica di acquisto e scambio — la cosiddetta opa poste tim — con cui Poste Italiane punta a rilevare le azioni ordinarie di Telecom Italia S.p.A. in un’operazione del valore complessivo di 13,4 miliardi di euro. Le prime richieste pervenute fotografano un avvio cauto: 832.748 azioni portate in adesione, pari allo 0,0488% degli strumenti oggetto dell’offerta. Una percentuale che, di per sé, non sorprende nessuno: nelle grandi OPA le adesioni si concentrano quasi sempre nelle ultime settimane del periodo di offerta.

Il documento di offerta era stato pubblicato ufficialmente il 19 luglio 2026, due giorni prima dell’apertura delle adesioni, come previsto dalla procedura Consob. Da quel momento, gli azionisti di TIM hanno a disposizione il prospetto completo per valutare i termini economici e decidere se portare i propri titoli.

Struttura dell’offerta: acquisto e scambio, non solo contanti

L’OPAS di Poste Italiane è un’offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria volontaria. La distinzione è rilevante: non si tratta di una semplice OPA in contanti, né di un puro scambio di azioni. Il corrispettivo è misto, composto da una componente in denaro e da una componente in titoli Poste Italiane.

Questo meccanismo misto ha implicazioni pratiche per chi aderisce:

Chi porta le proprie azioni TIM riceverà sia una quota in denaro sia nuove azioni Poste Italiane, diventando a tutti gli effetti azionista del gruppo combinato.

La componente azionaria lega il rendimento finale dell’operazione all’andamento del titolo Poste dopo il perfezionamento dell’offerta.

Chi preferisce la liquidità immediata deve valutare attentamente il peso relativo delle due componenti nel corrispettivo complessivo.

I dettagli precisi del rapporto di scambio e del prezzo per azione non sono stati esplicitati nelle comunicazioni ufficiali disponibili a questa data, ma sono contenuti nel documento di offerta pubblicato il 19 luglio 2026 e consultabile sul sito ufficiale di Poste Italiane.

La soglia del 66,67%: quando l’operazione si considera riuscita

La chiave di tutto è una soglia precisa: il 66,67% delle azioni ordinarie di TIM. Poste Italiane ha fissato questo livello come condizione minima per il perfezionamento dell’offerta. Se al termine del periodo di adesione le richieste non raggiungeranno questa percentuale, l’operazione non andrà a buon fine e le azioni portate in offerta torneranno ai rispettivi azionisti.

Il 66,67% non è una scelta casuale. Corrisponde alla maggioranza dei due terzi, quella necessaria per deliberare modifiche statutarie e operazioni straordinarie nelle assemblee degli azionisti. Raggiungere questa soglia consentirebbe a Poste di esercitare un controllo pieno e stabile su TIM, senza dover dipendere da alleanze contingenti con altri soci.

Per capire la distanza da percorrere: con lo 0,0488% raccolto nel primo giorno, il cammino verso il 66,67% è ancora lungo. Ma la dinamica delle grandi OPA insegna che le adesioni tendono ad accelerare man mano che si avvicina la scadenza, quando gli azionisti hanno avuto il tempo di valutare il prospetto, confrontare il corrispettivo con le quotazioni di mercato e ricevere le raccomandazioni dei propri intermediari.

Un campione nazionale da 27 miliardi di fatturato

Dietro i numeri finanziari c’è un progetto industriale preciso. L’obiettivo dichiarato di Poste Italiane è creare un campione nazionale con un fatturato combinato di 27 miliardi di euro e un risultato operativo (EBIT pro forma) di 4,8 miliardi.

Si tratta di una fusione tra due infrastrutture di rete che coprono l’intero territorio italiano: Poste con la sua rete capillare di uffici postali, logistica e servizi finanziari; TIM con la rete di telecomunicazioni fissa e mobile. L’integrazione, se realizzata, darebbe vita a un operatore con una presenza difficilmente replicabile, capace di offrire servizi convergenti — connettività, pagamenti digitali, logistica, cloud — a famiglie e imprese.

Per avere un termine di paragone: i 13,4 miliardi di controvalore dell’operazione la collocano tra le più grandi mai realizzate nel mercato italiano. Un’operazione di questa scala richiede non solo il consenso degli azionisti privati, ma anche l’attenzione delle autorità regolatorie, considerata la rilevanza strategica di entrambi i soggetti coinvolti.

Chi sono gli azionisti di TIM e perché la loro decisione conta

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La struttura azionaria di TIM è frammentata tra investitori istituzionali internazionali, fondi attivisti e azionisti retail italiani. Raggiungere il 66,67% significa convincere una platea molto eterogenea, con orizzonti temporali e aspettative di rendimento profondamente diversi.

Gli investitori istituzionali, in particolare, tenderanno a valutare l’offerta in modo analitico: confronteranno il corrispettivo misto con le proprie stime del valore intrinseco di TIM, peseranno la componente azionaria Poste in base alle prospettive del gruppo combinato e terranno conto delle eventuali alternative strategiche disponibili per TIM come entità indipendente.

Gli azionisti retail, che detengono una quota significativa del capitale, sono invece più sensibili alla comunicazione dell’offerta e alle raccomandazioni degli intermediari. Per loro, la componente in contanti del corrispettivo misto rappresenta spesso il fattore decisivo.

La timeline: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Con il primo giorno di adesione alle spalle e lo 0,0488% raccolto, l’operazione entra nella sua fase centrale. Nelle prossime settimane si concentreranno le decisioni degli investitori istituzionali, che di norma attendono di avere un quadro completo — incluse eventuali dichiarazioni del consiglio di amministrazione di TIM e le analisi degli advisor finanziari — prima di portare le proprie azioni.

I passaggi da monitorare sono essenzialmente tre:

Le comunicazioni periodiche sulle adesioni: Poste Italiane è tenuta a rendere pubblici gli aggiornamenti sull’andamento delle adesioni durante il periodo di offerta. Questi dati permettono di seguire in tempo reale il ritmo di raccolta e capire se la soglia del 66,67% è raggiungibile. La posizione ufficiale del CdA di TIM: il consiglio di amministrazione di Telecom Italia è obbligato a esprimere una valutazione sull’offerta. Questa raccomandazione — favorevole, contraria o neutrale — ha un peso rilevante sulle decisioni degli azionisti, soprattutto istituzionali. Le eventuali offerte concorrenti: fino alla scadenza del periodo di adesione, altri soggetti potrebbero presentare offerte alternative sulle azioni TIM. Un’offerta concorrente con condizioni migliori obbligherebbe Poste a rivedere i termini o a ritirare l’offerta.

Per approfondire i dettagli tecnici dell’operazione e seguire l’andamento delle adesioni, il prospetto completo è disponibile attraverso i canali ufficiali di QuiFinanza, che ha seguito l’operazione fin dal suo annuncio.

Il corrispettivo misto: come funziona in pratica per chi aderisce

Per un azionista TIM che valuta se aderire, la struttura mista del corrispettivo è l’elemento più complesso da analizzare. Ricevere azioni Poste Italiane in cambio di azioni TIM significa accettare un’esposizione a un titolo diverso, con un profilo di rischio e rendimento che riflette le prospettive del gruppo combinato post-integrazione.

Chi aderisce, in sostanza, sta scommettendo su due cose simultaneamente: che il corrispettivo complessivo (contanti più azioni Poste) rappresenti un valore adeguato rispetto al valore corrente di TIM, e che le azioni Poste ricevute mantengano o aumentino il loro valore nel tempo. Chi non aderisce, invece, mantiene la propria esposizione a TIM come entità indipendente — un’opzione che diventa meno interessante se l’operazione va a buon fine e Poste acquisisce il controllo della società.

Questo meccanismo crea un incentivo implicito all’adesione che si rafforza man mano che le percentuali di raccolta aumentano: più azionisti aderiscono, più il successo dell’operazione appare probabile, e più diventa razionale per i restanti fare altrettanto per non ritrovarsi azionisti di minoranza in una società controllata da Poste.

Un’operazione che ridisegna il panorama delle tlc italiane

L’OPAS su TIM non è solo un’operazione finanziaria: è una scelta di politica industriale che coinvolge direttamente lo Stato italiano, azionista rilevante di Poste attraverso il Ministero dell’Economia. La creazione di un gruppo da 27 miliardi di fatturato con una rete integrata di telecomunicazioni e servizi postali risponde a una logica di rafforzamento delle infrastrutture strategiche nazionali in un contesto europeo sempre più competitivo.

Le prossime settimane diranno se gli azionisti di TIM condividono questa visione e se la struttura economica dell’offerta — corrispettivo misto, soglia al 66,67%, operazione da 13,4 miliardi — è sufficiente a convincere la maggioranza qualificata necessaria. Il primo giorno ha restituito un dato simbolicamente modesto, ma il vero banco di prova arriverà quando i grandi fondi istituzionali comunicheranno le proprie decisioni. Chi ha azioni TIM in portafoglio deve leggere con attenzione il prospetto pubblicato il 19 luglio 2026: contiene tutti gli elementi per fare una valutazione informata prima che il periodo di adesione si chiuda.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.