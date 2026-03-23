Attenzione al contante: le spese che non puoi più detrarre

23/03/2026 07:30 L’IMU è uno dei tributi più temuti dai proprietari di immobili in Italia, ma ci sono alcune situazioni in cui non è dovuta. Chi non dovrà versare l’importo già nel 2026. Questo potrebbe sembrare un vantaggio per molti, ma non sempre è facile capire quando e come beneficiarne. Quindi, come si fa a non pagare l’IMU?