Legge 104, non solo permessi: la lista di tutti i bonus e le agevolazioni poco conosciute

Se possiedi la Legge 104, vale la pena informarsi su tutti i bonus e le agevolazioni che ti spettano. Potrebbero davvero fare la differenza.

Quando si parla di Legge 104, la maggior parte delle persone pensa subito ai permessi lavorativi per assistere un familiare disabile. Ma la Legge 104 non si limita a questo. Esistono infatti una serie di bonus e agevolazioni poco conosciute che possono fare la differenza nella vita quotidiana di chi si trova ad assistere una persona con disabilità. Tuttavia, non tutti sanno che queste opportunità non sono solo per chi ha diritto ai permessi, ma anche per chi si trova in situazioni diverse.

La Legge 104 prevede anche benefici fiscali che non tutti conoscono. Per esempio, chi è titolare di un’indennità di accompagnamento o di una pensione di invalidità ha diritto a detrazioni fiscali sulle spese per l’assistenza. Non solo: chi ha un familiare con disabilità grave può beneficiare di un bonus sull’acquisto di beni e servizi utili all’assistenza, come dispositivi medici o attrezzature per il miglioramento della vita quotidiana. In molti casi, questi acquisti sono esenti IVA, un risparmio importante che spesso passa inosservato.

Un’altra agevolazione interessante riguarda le deduzioni delle spese sanitarie. Le persone con disabilità, infatti, possono dedurre dal reddito tutte le spese mediche che non sono rimborsate dal sistema sanitario, inclusi i costi per visite specialistiche, terapie, medicinali e ausili. Questi risparmi possono sembrare esigui, ma sommati, rappresentano un aiuto concreto per chi si occupa di un familiare con disabilità.

Un’agevolazione poco conosciuta, quella sui trasporti

Un altro campo in cui le persone con disabilità e i loro familiari possono beneficiare di vantaggi è quello dei trasporti. Chi ha diritto alla Legge 104 può usufruire di tariffe agevolate sui mezzi pubblici e ottenere sconti sui biglietti aerei, ferroviari e marittimi. Inoltre, i veicoli adattati per il trasporto di persone con disabilità possono essere acquistati con una riduzione dell’IVA al 4%, mentre le spese per l’adattamento di un’auto possono essere detraibili.

Non solo sconti sui trasporti pubblici. Se il familiare disabile ha bisogno di un’auto privata, la Legge 104 prevede anche esenzioni dalle tasse automobilistiche per i veicoli adattati. Questo tipo di agevolazione non è così conosciuto come i permessi lavorativi, ma può essere un supporto significativo per chi ha bisogno di spostamenti frequenti.

Migliorare la qualità della vita di una persona disabile significa anche rendere la casa più accessibile e sicura. Per questo motivo, la Legge 104 prevede agevolazioni che riguardano le ristrutturazioni domestiche. Chi ha un familiare disabile può accedere a bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per i lavori di ristrutturazione finalizzati a rendere l’abitazione più adatta alle esigenze di chi ha difficoltà motorie. Oltre a questo, esistono detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione legati a disabilità, che possono coprire una parte significativa dei costi.

Il bonus mobili può essere utilizzato anche per acquistare arredi specifici per la disabilità, come letti regolabili o altri strumenti utili alla vita quotidiana del disabile.

Un’altra area in cui la Legge 104 offre vantaggi riguarda l’assistenza domiciliare e la formazione. Il caregiver, ossia la persona che si occupa di un familiare con disabilità, può accedere a corsi di formazione gratuiti per migliorare la propria preparazione nell’assistenza. Esistono anche incentivi economici per i lavoratori sociali che decidono di specializzarsi nell’assistenza a persone con disabilità.

Anche per quanto riguarda l’assistenza domiciliare, i familiari hanno diritto a detrazioni sulle spese per l’assunzione di badanti o per l’acquisto di servizi di supporto.