Invalidità, assegno da 480 euro al mese ai caregiver: requisiti e condizioni

C’è una novità che riguarda migliaia di famiglie che prova a mettere ordine sul tema dei caregiver familiari.

Con un nuovo disegno di legge, il Governo introduce un contributo economico stabile che può arrivare fino a 400 euro al mese per chi assiste in modo continuativo una persona non autosufficiente.

Non è solo una questione di soldi. È, prima di tutto, un riconoscimento ufficiale di un ruolo che finora è stato dato per scontato.

Chi si prende cura ogni giorno di un familiare fragile sa bene cosa significa: giornate scandite da terapie, assistenza continua, rinunce personali e spesso anche lavorative. Fino a oggi, però, questo impegno è stato sostenuto quasi esclusivamente dalle famiglie, con aiuti discontinui e spesso legati a iniziative locali.

La novità sta proprio qui. Il contributo mensile fino a 400 euro non è un bonus temporaneo, ma una misura pensata per diventare strutturale. Per la prima volta, il caregiver familiare viene definito e riconosciuto a livello nazionale, con un intervento che punta a dare continuità. Il messaggio è chiaro: l’assistenza familiare non è un fatto privato, ma una componente essenziale del sistema di welfare.

Chi può ottenere il contributo

Non tutti potranno accedere automaticamente al sostegno. I requisiti sono piuttosto stringenti e puntano a individuare le situazioni di maggiore fragilità.

Il contributo è destinato ai caregiver conviventi che assistono una persona con disabilità grave o non autosufficienza in modo continuativo, per almeno 91 ore a settimana. Tradotto: più di tredici ore al giorno dedicate alla cura.

A questo si aggiunge il criterio economico. Il caregiver deve avere un reddito personale molto basso, inferiore a 3.000 euro annui, e un ISEE che non superi i 15.000 euro.

È un passaggio cruciale, perché delimita la platea ai casi in cui l’assistenza ha inciso in modo concreto sulla possibilità di lavorare e mantenere un reddito stabile.

Il contributo, inoltre, non sarà tassato e non andrà a ridurre eventuali altre prestazioni assistenziali già in corso.

Dal punto di vista operativo, la gestione sarà affidata all’INPS, con una procedura digitale dedicata. I caregiver dovranno registrarsi, presentare domanda e allegare tutta la documentazione necessaria: dalla certificazione della disabilità alla prova del carico assistenziale.

I tempi, però, non saranno immediati. Le prime fasi attuative sono attese nei prossimi mesi, mentre le erogazioni dovrebbero partire nel corso del 2027, dopo i controlli previsti.

I pagamenti saranno effettuati con cadenza periodica, probabilmente trimestrale o semestrale.

Nel frattempo, resta fondamentale prepararsi: verificare l’ISEE, raccogliere i documenti e capire se si rientra nei requisiti.

La riforma non si limita all’aspetto economico. Accanto ai 400 euro mensili, vengono introdotte nuove tutele pensate per rendere più sostenibile la vita quotidiana dei caregiver.

Tra le novità ci sono strumenti per conciliare lavoro e assistenza: maggiore flessibilità negli orari, permessi dedicati e congedi più accessibili. L’obiettivo è ridurre il conflitto continuo tra lavoro e cura, che oggi costringe molte persone a scegliere.

È un cambio di prospettiva significativo. Il caregiver non è più visto solo come un familiare “disponibile”, ma come una figura che svolge una funzione sociale riconosciuta.

Giovani caregiver e aiuti locali: il quadro resta articolato

Un capitolo a parte riguarda i caregiver più giovani, spesso studenti che si trovano a gestire studio e assistenza nello stesso tempo. Per loro si aprono nuove possibilità, come agevolazioni nel percorso formativo e il riconoscimento dell’attività di cura come esperienza utile.

Accanto alla misura nazionale, continueranno inoltre a esistere contributi regionali e comunali. In alcune aree, questi aiuti potranno sommarsi al nuovo sostegno statale, creando un sistema più articolato ma anche più completo. Alla fine, la vera domanda è un’altra: basteranno 400 euro al mese per compensare un impegno che spesso occupa tutta la giornata? Probabilmente no. Ma è un primo passo concreto in una direzione che, per anni, è rimasta solo nelle parole.