Sanzioni tributarie, possibile rimborso dopo la sentenza: chi è coinvolto

Un rimborso fiscale sul conto corrente non è una prospettiva così frequente, soprattutto quando riguarda sanzioni già pagate. Eppure, nelle ultime settimane, qualcosa si è mosso sul fronte delle multe tributarie, con una decisione che potrebbe avere effetti più ampi di quanto sembri.

Il punto di partenza è la riforma delle sanzioni fiscali, ma il nodo vero riguarda quello che è successo prima. Perché se le regole cambiano e diventano più favorevoli, la domanda che molti si stanno facendo è semplice: vale solo per il futuro oppure anche per il passato?

Ed è proprio su questo che si sta aprendo uno scenario nuovo.

La riforma che ha ridotto le sanzioni

Con il Decreto Legislativo n. 87 del 2024, inserito nel percorso della riforma fiscale, il sistema sanzionatorio è stato rivisto con l’obiettivo di renderlo più proporzionato. In concreto, per gli errori dichiarativi la sanzione è stata ridotta fino al 70% della maggiore imposta, rispetto al precedente livello che partiva dal 90%.

Il principio alla base della modifica è quello della proporzionalità: una sanzione deve essere coerente con la gravità dell’errore e non eccessivamente penalizzante. Un’impostazione che avvicina il sistema italiano a quello previsto dal diritto europeo.

La riforma, però, ha introdotto un limite molto chiaro: le nuove regole si applicano solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Tutto ciò che è avvenuto prima resta agganciato al vecchio sistema, più severo.

Il nodo della retroattività

La scelta di non applicare retroattivamente le sanzioni più favorevoli è stata giustificata con esigenze di bilancio, evitando un possibile effetto domino di richieste di rimborso.

In pratica, chi ha pagato una sanzione più alta negli anni precedenti non poteva chiedere la restituzione della differenza rispetto al nuovo regime.

Una linea che sembrava chiusa, almeno fino a una recente pronuncia che ha rimesso tutto in discussione.

La sentenza che cambia lo scenario

Con la sentenza n. 2288 del 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di Roma ha affrontato proprio questo punto. Nel caso esaminato, i giudici hanno accolto il ricorso di un contribuente, richiamando i principi del diritto europeo.

Secondo questa impostazione, quando una norma diventa più favorevole, dovrebbe essere applicata anche alle situazioni precedenti. Continuare a utilizzare regole più penalizzanti rischia di creare una disparità difficilmente giustificabile.

Il riferimento è alla giurisprudenza europea e alla Carta dei diritti fondamentali, che pongono l’accento sulla necessità di garantire trattamenti equi e proporzionati.

Il principio, in sostanza, è questo: se lo Stato ha ritenuto una sanzione eccessiva al punto da ridurla, diventa complesso sostenere che chi l’ha pagata prima debba continuare a subirla senza possibilità di revisione.

Chi potrebbe essere coinvolto

La questione riguarda una platea potenzialmente ampia. Si tratta di tutti i contribuenti che, prima della riforma, hanno ricevuto e pagato sanzioni per errori dichiarativi con percentuali intorno al 90% o superiori.

I casi più rilevanti sono quelli legati a:

accertamenti fiscali già definiti

contenziosi ancora in corso

pagamenti effettuati negli ultimi anni

In queste situazioni, potrebbe emergere la possibilità di ridurre la sanzione o di chiedere la restituzione della differenza rispetto al nuovo regime.

Perché non è un rimborso automatico

È importante chiarire un punto che spesso genera confusione. Non esiste, almeno per ora, un meccanismo automatico di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La sentenza rappresenta un precedente, ma non modifica direttamente la normativa per tutti. Chi ritiene di essere coinvolto dovrà valutare la propria posizione e, nella maggior parte dei casi, attivarsi con un ricorso o un’istanza specifica.

Molto dipenderà anche da come evolverà l’orientamento dei giudici e da eventuali chiarimenti futuri dell’amministrazione finanziaria.

Cosa cambia davvero per il sistema fiscale

Questa vicenda va oltre il singolo rimborso. Mette in discussione un principio che per anni è stato considerato intoccabile, cioè la non retroattività delle norme fiscali più favorevoli.

Allo stesso tempo rafforza il ruolo del diritto europeo, che può incidere direttamente sull’interpretazione delle regole nazionali.