730 precompilato, in pochi lo sanno ma devi comunque presentare questi documenti: il CAF spiega come fare

La dichiarazione dei redditi 2026 porta con sé importanti novità, soprattutto per coloro che scelgono di avvalersi del modello 730 precompilato.

Ogni anno, con l’arrivo della stagione fiscale, milioni di italiani si preparano a presentare la dichiarazione dei redditi, uno degli adempimenti più importanti per chi lavora e vuole rispettare la normativa fiscale. Il modello 730 precompilato, introdotto con l’obiettivo di semplificare la vita ai contribuenti, continua a essere la scelta preferita per chi desidera un processo più veloce e meno burocratico.

Seppur semplificato, il modello precompilato presenta ancora alcuni obblighi che devono essere rispettati, specialmente in relazione alla documentazione da fornire al Caf (Centro di Assistenza Fiscale) e alle modifiche che il contribuente potrebbe decidere di apportare alla dichiarazione.

Una delle principali attrattive del modello 730 precompilato è che, in caso di presentazione senza alcuna modifica, il contribuente non è tenuto a fornire la documentazione relativa agli oneri già presenti nel modello, a condizione che questi siano stati trasmessi correttamente all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi. Ad esempio, le spese per gli interessi sul mutuo, le spese per l’assistenza sanitaria, i contributi previdenziali, o altre detrazioni comunemente applicate, vengono già inseriti automaticamente nel modello precompilato grazie alle informazioni inviate dai vari enti (banche, assicurazioni, datori di lavoro, ecc.).

Questo significa che il contribuente non deve preoccuparsi di fornire nuovamente tali documenti, semplificando notevolmente il processo. Nonostante ciò, resta fondamentale il rispetto di un altro requisito: il contribuente è comunque obbligato a conservare la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti per usufruire di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. Per esempio, se si richiedono detrazioni per carichi di famiglia o per persone con disabilità, il contribuente deve essere in grado di esibire i documenti che comprovano tali condizioni, come i certificati di invalidità o altre dichiarazioni ufficiali.

Cosa Succede Se Si Apportano Modifiche al Modello 730?

Se il contribuente decide di apportare modifiche al modello 730 precompilato, la situazione cambia. In particolare, se le modifiche riguardano il reddito, l’imposta dovuta o le detrazioni richieste, sarà necessario presentare la documentazione che giustifica tali variazioni. Questo significa che, oltre ai documenti già previsti in caso di dichiarazione precompilata senza modifiche, il contribuente dovrà fornire tutta la documentazione utile a verificare la correttezza dei dati dichiarati.

Ad esempio, se il contribuente decide di correggere l’importo del reddito da lavoro dipendente o aggiungere una nuova spesa detraibile che non era stata prevista nel modello precompilato, dovrà fornire tutta la documentazione di supporto, come buste paga, ricevute di pagamento o qualsiasi altro documento che giustifichi la modifica.

Unica eccezione in questo caso riguarda le spese sanitarie. Se non sono state apportate modifiche alle spese sanitarie riportate nel modello 730 precompilato, il contribuente non è tenuto a presentare alcuna ulteriore documentazione, in quanto questi oneri sono già stati trasmessi correttamente dai soggetti competenti, come medici, ospedali o farmacie.

Un altro aspetto importante riguarda la gestione e la conservazione della documentazione fiscale. Il contribuente, una volta che la dichiarazione è stata inviata, conserva la documentazione originale, ma il Caf è responsabile della conservazione di una copia di tutta la documentazione presentata. Questa copia può essere richiesta dall’Agenzia delle Entrate in caso di controlli o verifiche future.

È importante sottolineare che, in caso di richieste da parte dell’Agenzia delle Entrate, la copia della documentazione fiscale conservata dal Caf può essere trasmessa in tempi rapidi, semplificando le verifiche e assicurando che il contribuente non sia gravato da richieste aggiuntive e da un inutile accumulo di pratiche burocratiche.

Il Ruolo del Caf e la Responsabilità del Contribuente

Mentre il Caf svolge un ruolo fondamentale nell’assistenza fiscale, il contribuente deve essere consapevole delle proprie responsabilità. La scelta di presentare il modello 730 precompilato, sia con che senza modifiche, implica un impegno a garantire che tutti i dati riportati siano corretti. In caso di errori o omissioni, il contribuente rischia di incorrere in sanzioni, anche se in buona fede.

Inoltre, il Caf ha il compito di verificare la correttezza dei dati e di assistere il contribuente nella presentazione della dichiarazione, ma la responsabilità finale resta sempre del contribuente. È essenziale che ogni contribuente tenga a mente l’importanza di conservare adeguatamente la documentazione fiscale, sia in formato cartaceo che digitale, per evitare problematiche future.