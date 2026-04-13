Pensionato fa un ‘particolare’ investimento: grazie a quello ora guadagna 3500€ al mese

Grazie a un determinato investimento, un pensionato è riuscito a raggiungere una quota guadagno di circa 3.500 euro al mese.

Nella maggior parte dei casi il passaggio alla pensione coincide con una riduzione evidente del reddito disponibile, spesso tale da incidere sulla gestione quotidiana delle spese. È un fenomeno diffuso che riguarda non solo l’Italia ma gran parte dell’Europa, dove sempre più persone scelgono, o sono costrette, a proseguire l’attività lavorativa anche dopo il termine della carriera formale.

In questo contesto si inserisce una vicenda recente che ha attirato l’attenzione: quella di un pensionato che, attraverso un investimento mirato, è riuscito a costruire una nuova fonte di reddito.

Dal trattamento minimo a una nuova attività autonoma

Il protagonista della vicenda è un pensionato spagnolo che, dopo una carriera lavorativa segnata da difficoltà e dalla chiusura improvvisa dell’azienda per cui lavorava, si è trovato a percepire una pensione di circa 850 euro mensili. Una cifra insufficiente a coprire le spese essenziali, in particolare quelle legate all’affitto e al costo della vita, che ha reso necessario individuare alternative concrete.

Il tentativo iniziale di rientrare nel mercato del lavoro si è scontrato con un contesto competitivo e poco accessibile per una persona della sua età. Di fronte a queste limitazioni, il pensionato ha scelto una strada diversa, orientata non alla ricerca di un impiego tradizionale ma alla creazione di una attività autonoma.

La svolta è arrivata con l’acquisto di un escavatore del valore di 50.000 euro, finanziato attraverso un prestito. Una decisione che ha comportato un’esposizione economica significativa, soprattutto in assenza di un’esperienza professionale specifica nel settore. L’unico riferimento era una conoscenza indiretta maturata in ambito familiare durante l’infanzia.

L’avvio dell’attività ha richiesto un adattamento progressivo, sia sul piano operativo sia su quello organizzativo. Il pensionato ha iniziato a offrire servizi legati a piccoli lavori di movimento terra, inserendosi in un mercato locale dove la domanda risultava stabile. Con il tempo, l’attività si è consolidata, trasformandosi in una fonte di reddito continuativa.

Un reddito mensile superiore ma con costi rilevanti

A distanza di alcuni anni, l’attività genera entrate mensili di circa 3.500 euro, una cifra sensibilmente superiore alla pensione iniziale. Tuttavia, il dato va letto considerando i costi di gestione, che includono il rimborso del prestito, le imposte, l’assicurazione e la manutenzione del mezzo. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento: la pensione è stata ridotta, scendendo sotto i 450 euro mensili, in conseguenza dell’attività lavorativa.

Il risultato complessivo è comunque un miglioramento della stabilità economica rispetto alla situazione precedente, ma non privo di criticità. Il carico di lavoro resta elevato e richiede un impegno quotidiano significativo, nonostante l’età avanzata del protagonista, oggi 77enne.

La vicenda si inserisce in un quadro più ampio che evidenzia le difficoltà strutturali dei sistemi pensionistici europei. La necessità di integrare il reddito attraverso il lavoro o investimenti personali non rappresenta un caso isolato, ma una tendenza sempre più diffusa tra i pensionati.

Se da un lato il prolungamento dell’attività lavorativa viene spesso incoraggiato per sostenere la sostenibilità dei sistemi pubblici, dall’altro emergono interrogativi sulla qualità della vita in età avanzata e sulla capacità delle pensioni di garantire un livello minimo adeguato.