104, si possono richiedere subito €4500: come ottenere l’agevolazione con un solo modulo

La Legge 104 del 2026 ha introdotto un’importante novità per le persone con disabilità e le loro famiglie: un bonus da 4500 €, pensato per sostenere le spese legate alla disabilità.

Questa misura rappresenta un aiuto concreto che può fare una differenza significativa nella vita di molte persone, migliorando la qualità della vita e supportando le famiglie nella gestione delle necessità quotidiane.

Chi può richiedere il bonus di 4500 €

Il bonus è destinato a diverse categorie di beneficiari. In primo luogo, sono inclusi coloro che hanno una disabilità riconosciuta dalla commissione medico-legale, ovvero persone con una disabilità certificata secondo i criteri della Legge 104. In aggiunta, possono richiedere il bonus anche i familiari che assistono un disabile convivente, come genitori, figli, coniugi o altri parenti, che prestano assistenza continua. La normativa si estende anche a tutori legali, amministratori di sostegno, e in alcuni casi anche a affidatari e conviventi di fatto che supportano un disabile.

Il bonus è prioritario per le famiglie con ISEE basso, per garantire che le persone in condizioni economiche più difficili possano beneficiare di questo importante aiuto.

Per ottenere il bonus di 4500 €, è necessario seguire una procedura semplice e guidata attraverso il portale INPS. Il primo passo consiste nell’accedere con le proprie credenziali digitali (SPID, CIE o CNS). Successivamente, bisognerà compilare il modulo online per il bonus disabilità, inserendo i dati richiesti. La documentazione necessaria include il certificato di disabilità, l’ISEE aggiornato e la conferma di convivenza o rapporto di assistenza con il disabile. Una volta compilato e allegato tutto il materiale, si dovrà inviare la domanda e ricevere una conferma di protocollo.

Il pagamento del bonus avverrà direttamente sul conto corrente, rendendo il processo più rapido e senza complicazioni burocratiche.

L’importo di 4500 € può essere utilizzato per una serie di spese legate alla disabilità. Per esempio, può coprire spese sanitarie come l’acquisto di ausili medici (carrozzine, letti ortopedici, sollevatori) e adattamenti per la casa (rampe, ascensori, bagni accessibili). Inoltre, il bonus può essere utilizzato per finanziare assistenza domiciliare, che include pagamenti per fisioterapisti, educatori, logopedisti o badanti. Un altro uso possibile riguarda il trasporto speciale per spostamenti verso centri medici o riabilitativi.

Questa flessibilità nell’uso del bonus consente alle famiglie di gestire le proprie esigenze in modo personalizzato, affrontando le spese più urgenti senza sacrificare il benessere del disabile.

Il bonus previsto dalla Legge 104 del 2026 è un sostegno fondamentale per le persone con disabilità e le loro famiglie. La possibilità di richiederlo online con un semplice modulo rende l’accesso facile e diretto. Grazie a questa misura, molte famiglie possono finalmente affrontare con maggiore serenità le difficoltà quotidiane, migliorando la qualità della vita delle persone con disabilità. Se soddisfi i requisiti, non aspettare: agisci subito per ottenere l’agevolazione che può fare una grande differenza nella tua vita e in quella dei tuoi cari.