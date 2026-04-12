Bonus mobili ed elettrodomestici, se manca questo piccolo requisito salta la detrazione

C’è un passaggio, spesso sottovalutato, che sta facendo la differenza tra ottenere il bonus mobili e perderlo del tutto, ed è un dettaglio che riguarda non tanto cosa si compra, ma quando lo si compra rispetto all’avvio dei lavori.

In un contesto in cui sempre più famiglie pianificano ristrutturazioni e acquisti per la casa, la tempistica diventa una variabile decisiva, capace di incidere direttamente sul diritto alla detrazione fiscale.

Il bonus mobili e grandi elettrodomestici continua a essere una delle agevolazioni più utilizzate per rinnovare gli ambienti domestici, grazie alla possibilità di recuperare il 50% della spesa sotto forma di detrazione Irpef. Ma non si tratta di un incentivo autonomo: è legato in modo stretto e inscindibile agli interventi edilizi. Ed è proprio qui che molti contribuenti rischiano di commettere errori.

Il nodo centrale: quando iniziano davvero i lavori

La regola è chiara, ma spesso viene interpretata con leggerezza. Per accedere al bonus, l’acquisto di mobili o elettrodomestici deve avvenire dopo l’effettivo inizio dei lavori di ristrutturazione. Non basta aver firmato un preventivo, né aver pianificato l’intervento o concordato una data futura. Serve un elemento concreto e verificabile: l’avvio reale del cantiere.

Questo significa che comprare un divano, una cucina o una lavatrice prima dell’inizio dei lavori, anche se destinati alla stessa casa, esclude automaticamente la possibilità di ottenere la detrazione. È una sequenza rigida, che non ammette eccezioni: prima i lavori, poi gli acquisti.

Il principio alla base della misura è spesso frainteso. Il bonus mobili non premia semplicemente chi acquista arredi, ma chi lo fa nell’ambito di un intervento di recupero del patrimonio edilizio. È questa connessione a rendere l’agevolazione valida.

L’acquisto, quindi, deve essere funzionale a un immobile coinvolto in lavori reali, che possono riguardare sia singole abitazioni sia parti comuni di edifici residenziali. Senza questo collegamento, la spesa resta fuori dal perimetro fiscale, indipendentemente dal valore o dalla tipologia dei beni acquistati.

La proroga al 2026 non cambia le regole

La legge di bilancio ha confermato il bonus anche per il 2026, estendendo la possibilità di usufruire della detrazione per un altro anno. Una notizia positiva, che amplia il margine temporale per pianificare gli acquisti. Ma attenzione: la proroga non modifica le condizioni di accesso.

Resta invariato il principio fondamentale: la data di inizio lavori deve precedere quella dell’acquisto. Non solo. Gli interventi edilizi devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente rispetto a quello in cui si sostiene la spesa.

Tradotto in pratica: per gli acquisti effettuati nel 2026, i lavori devono essere iniziati non prima del 1° gennaio 2025. Un limite temporale preciso, che restringe ulteriormente il campo e impone una pianificazione attenta.

Un errore comune che può costare caro

Nella realtà quotidiana, il rischio più frequente nasce dalla fretta. Anticipare l’acquisto per approfittare di un’offerta, senza aver formalmente avviato i lavori, può sembrare una scelta conveniente. In realtà, può tradursi in una perdita fiscale significativa.

Il bonus mobili, infatti, non lascia spazio a interpretazioni elastiche. La normativa guarda ai fatti, non alle intenzioni. E senza una data certa di avvio dei lavori, documentabile e precedente alla spesa, la detrazione non può essere riconosciuta.