Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 9 novembre 2026 il cosiddetto Decreto Bollette bis, introducendo per la prima volta in Italia un meccanismo strutturato di tetto prezzo gas naturale. Il provvedimento fissa un limite massimo di 58,9 euro per megawattora e sarà operativo a partire dal 1° gennaio 2027, con una durata massima di diciotto mesi. Una misura attesa da milioni di famiglie e imprese che negli ultimi mesi si sono trovate a fare i conti con quotazioni di mercato ben più alte.

Come funziona il tetto al prezzo del gas

Il meccanismo è relativamente semplice nella sua logica: il decreto stabilisce che il prezzo del gas naturale applicato in bolletta non possa superare la soglia di 58,9 euro per MWh. Se il prezzo di mercato supera quel livello — come accade oggi, con il prezzo di riferimento fermo a 82,2 euro per megawattora — scatta automaticamente il tetto, e la differenza viene coperta attraverso un sistema di compensazione gestito a livello governativo.

Non si tratta di un sussidio diretto al consumatore, ma di un price cap strutturale che interviene a monte, nella formazione del prezzo. In pratica, il fornitore non può trasferire sulla bolletta finale un costo superiore a quello stabilito dal decreto. Il risparmio stimato dal governo è di circa 15 euro per megawattora rispetto alle quotazioni attuali.

Il provvedimento modifica il D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con la legge 10 aprile 2026, n. 49, inserendosi quindi in un quadro normativo già avviato nella prima parte dell’anno con il primo decreto bollette.

→ Leggi anche: Decreto Bollette bis, rinviata l'approvazione: cosa cambia per il prezzo del gas

Da quando entra in vigore e per quanto tempo

La data chiave è il 1° gennaio 2027: da quel giorno il tetto prezzo gas sarà applicabile a tutte le forniture di gas naturale rientranti nell’ambito del decreto. La durata massima prevista è di diciotto mesi, il che significa che, salvo proroghe o modifiche legislative, il meccanismo potrebbe restare attivo fino alla metà del 2028.

Questa finestra temporale non è casuale. Diciotto mesi rappresentano un orizzonte abbastanza lungo da dare certezza ai consumatori e alle imprese nella pianificazione dei costi energetici, ma abbastanza contenuto da consentire al governo di rivalutare la misura in base all’andamento dei mercati internazionali del gas. Se i prezzi dovessero scendere stabilmente sotto i 58,9 euro/MWh, il tetto diventerebbe di fatto inoperante, senza però essere formalmente abolito.

Quanto si risparmia in bolletta: le stime ufficiali

Qui la questione diventa più delicata. Il governo stima un risparmio medio di circa 15 euro per megawattora a partire da gennaio 2027, calcolato sulla base dello scarto tra il prezzo di riferimento attuale — 82,2 euro/MWh — e il tetto fissato a 58,9 euro/MWh. La differenza teorica è dunque di oltre 23 euro per MWh, ma la stima ufficiale di risparmio effettivo si attesta a 15 euro, tenendo conto di variabili come i costi di trasporto, distribuzione e oneri di sistema che rimangono invariati.

In termini pratici, l’impatto sulla singola bolletta dipende fortemente dai consumi. Una famiglia con consumi medi annui di gas — tipicamente concentrati nei mesi invernali per riscaldamento e acqua calda — vedrà una riduzione proporzionale ai propri volumi di utilizzo. Chi consuma di più risparmia di più in valore assoluto; chi ha un’abitazione ben isolata o consuma poco gas sentirà meno la differenza.

→ Leggi anche: Bolletta luce +37,3% dal 1° ottobre 2026: cosa pagheranno i clienti vulnerabili e quali offerte convengono

Va segnalato che sulle stime precise di risparmio annuo per famiglia esistono valutazioni diverse tra le fonti, e i numeri circolati nelle prime ore dopo l’approvazione del decreto variano in modo significativo. È quindi prudente attenersi alla stima ufficiale del governo — 15 euro per MWh di risparmio — come riferimento più verificabile, applicandola ai propri consumi reali per ottenere una proiezione personalizzata.

Il contesto: perché il tetto prezzo gas arriva adesso

Il prezzo del gas naturale ha mostrato una volatilità persistente nel corso del 2026, con il riferimento di mercato che si è stabilizzato intorno agli 82,2 euro per MWh. Questo livello, ben al di sopra delle medie storiche pre-crisi, ha mantenuto alta la pressione sulle bollette domestiche e sui costi di produzione delle imprese energivore.

Il Decreto Bollette bis si inserisce in questa cornice come risposta strutturale, dopo che il primo decreto del febbraio 2026 aveva già introdotto misure di contenimento più limitate. L’estensione del meccanismo con un price cap esplicito rappresenta un passo ulteriore, che avvicina l’Italia agli strumenti adottati in altri Paesi europei durante le fasi più acute della crisi energetica. Per approfondire il quadro normativo di riferimento, è possibile consultare la documentazione pubblicata da Confcommercio.

Per famiglie e imprese, il messaggio concreto è che da gennaio 2027 la bolletta del gas sarà calcolata su una base di prezzo significativamente più bassa rispetto a quella attuale. Chi ha contratti a prezzo variabile indicizzato al mercato all’ingrosso beneficerà automaticamente del tetto; chi ha già sottoscritto contratti a prezzo fisso dovrà verificare con il proprio fornitore le modalità di applicazione del decreto alla propria fornitura specifica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.