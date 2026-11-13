Migliaia di risparmiatori italiani si trovano a fare i conti con buoni fruttiferi postali scaduti da anni, spesso ritrovati in un cassetto o tra le carte di un genitore o nonno scomparso. La domanda che sorge spontanea è una sola: quei soldi sono ancora recuperabili? La risposta, grazie a recenti orientamenti della Corte di Cassazione, è molto meno scontata di quanto Poste Italiane potrebbe lasciar intendere allo sportello. Anche dopo il termine ordinario di prescrizione, in determinate circostanze, il rimborso rimane possibile — e vale la pena capire esattamente come muoversi.

Cosa sono i Buoni Fruttiferi Postali e chi li emette davvero

Prima di affrontare il tema della prescrizione, è utile chiarire la struttura di questi strumenti. I Buoni Fruttiferi Postali (BFP) sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP), garantiti dallo Stato italiano, e distribuiti da Poste Italiane attraverso una rete di oltre 12.000 uffici postali sul territorio nazionale. Questo significa che il rapporto giuridico coinvolge due soggetti distinti: CDP come emittente e Poste come distributore e gestore del rapporto con il risparmiatore.

Questa distinzione non è un dettaglio tecnico trascurabile: in sede di contenzioso, capire chi è il soggetto responsabile del rimborso — e su quale base — può fare la differenza tra ottenere i propri soldi e vedersi opporre un diniego formale. Nella pratica quotidiana, però, è sempre Poste Italiane l’interlocutore diretto del risparmiatore, sia per la presentazione dei buoni sia per l’eventuale richiesta di rimborso.

La prescrizione ordinaria: i dieci anni e i loro limiti

I buoni fruttiferi postali sono soggetti alla prescrizione ordinaria prevista dal Codice Civile italiano, che fissa in dieci anni il termine entro cui il titolare deve esercitare il proprio diritto al rimborso. Il conteggio parte, in linea generale, dalla data di scadenza del buono — ovvero dal momento in cui il diritto al rimborso diventa esigibile.

In pratica: se un buono è scaduto nel 2010 e il titolare non ha mai presentato richiesta di rimborso, il diritto si sarebbe prescritto attorno al 2020. Questo è il quadro di partenza. Ma è proprio qui che le cose si complicano, e dove la giurisprudenza più recente ha aperto spiragli significativi per i risparmiatori.

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Esistono almeno due situazioni in cui il termine di prescrizione potrebbe non decorrere come previsto:

Mancata conoscenza della scadenza: se il titolare non era in grado di conoscere la scadenza del buono — ad esempio perché non era stato adeguatamente informato da Poste Italiane — la decorrenza del termine potrebbe essere contestata.

se il titolare non era in grado di conoscere la scadenza del buono — ad esempio perché non era stato adeguatamente informato da Poste Italiane — la decorrenza del termine potrebbe essere contestata. Buoni intestati a soggetti deceduti: quando il titolare è scomparso e gli eredi scoprono i buoni solo in un secondo momento, il punto di partenza del termine prescrizionale può essere oggetto di discussione legale.

Cosa dicono le sentenze della Cassazione sui buoni scaduti

Il quadro giuridico attorno ai buoni fruttiferi postali scaduti si è arricchito di orientamenti importanti da parte della Corte di Cassazione. Recenti pronunce hanno stabilito che Poste Italiane è tenuta a rimborsare i buoni anche oltre il termine decennale di prescrizione in determinate circostanze, aprendo di fatto una via legale per migliaia di risparmiatori che avevano ritenuto i propri titoli irrecuperabili.

L’elemento centrale di questi ragionamenti giurisprudenziali riguarda la buona fede del risparmiatore e gli obblighi informativi di Poste Italiane. Se il cliente non è stato messo nelle condizioni di conoscere la scadenza del buono o di esercitare tempestivamente il proprio diritto, la prescrizione non può operare in modo automatico e meccanico a danno del titolare. In altri termini: la prescrizione non è un’arma che Poste può usare liberamente se essa stessa ha contribuito all’inerzia del risparmiatore.

Un caso documentato riguarda un anziano che ha ottenuto il rimborso di 10.000 euro da Poste Italiane per buoni postali scaduti e prescritti, dimostrando che la strada giudiziale — quando percorsa con gli strumenti giusti — può portare a risultati concreti.

Come procedere per recuperare i buoni prescritti: i passi pratici

Se si è in possesso di buoni fruttiferi postali scaduti — propri o ereditati — la procedura da seguire non è immediata, ma è percorribile. Ecco i passaggi fondamentali:

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Verifica del buono: controllare la serie, la data di emissione e la data di scadenza riportata sul titolo cartaceo. Per i buoni dematerializzati, è necessario rivolgersi direttamente a un ufficio postale con un documento d’identità valido.

controllare la serie, la data di emissione e la data di scadenza riportata sul titolo cartaceo. Per i buoni dematerializzati, è necessario rivolgersi direttamente a un ufficio postale con un documento d’identità valido. Calcolo del termine di prescrizione: stabilire se i dieci anni dalla scadenza siano già decorsi e in quale anno. Questo determina se ci si trova in un caso ordinario o in un potenziale contenzioso.

stabilire se i dieci anni dalla scadenza siano già decorsi e in quale anno. Questo determina se ci si trova in un caso ordinario o in un potenziale contenzioso. Richiesta formale a Poste Italiane: presentare una richiesta scritta di rimborso, anche per i buoni apparentemente prescritti. La risposta di Poste — positiva o negativa — è il punto di partenza per qualsiasi azione successiva.

presentare una richiesta scritta di rimborso, anche per i buoni apparentemente prescritti. La risposta di Poste — positiva o negativa — è il punto di partenza per qualsiasi azione successiva. Raccolta della documentazione: conservare ogni comunicazione ricevuta da Poste nel corso degli anni, eventuali estratti conto, e qualsiasi prova dell’acquisto originario del buono.

conservare ogni comunicazione ricevuta da Poste nel corso degli anni, eventuali estratti conto, e qualsiasi prova dell’acquisto originario del buono. Valutazione legale: in caso di diniego da parte di Poste, rivolgersi a un legale specializzato in diritto bancario e finanziario per valutare se le circostanze del caso rientrano negli orientamenti favorevoli della Cassazione.

in caso di diniego da parte di Poste, rivolgersi a un legale specializzato in diritto bancario e finanziario per valutare se le circostanze del caso rientrano negli orientamenti favorevoli della Cassazione. Arbitro Bancario Finanziario (ABF): prima di ricorrere al giudice ordinario, è possibile presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie più rapido e meno costoso del contenzioso giudiziario.

Buoni ereditati: il caso degli eredi che scoprono i titoli in ritardo

Una delle situazioni più frequenti riguarda i buoni fruttiferi postali scaduti ritrovati tra i beni di un defunto. In questi casi, gli eredi si trovano spesso a scoprire l’esistenza dei titoli molto tempo dopo la scadenza, rendendo ancora più complessa la questione della prescrizione.

La giurisprudenza ha riconosciuto che gli eredi non possono essere penalizzati per un’inerzia che non dipendeva da loro, ma dalla mancata conoscenza dell’esistenza stessa dei buoni. In questi scenari, la data rilevante per la prescrizione potrebbe slittare al momento in cui l’erede ha avuto effettiva conoscenza del titolo — un principio che apre spazi di recupero anche per buoni molto datati.

Per questa categoria di casi, è particolarmente importante raccogliere prove della data di scoperta dei buoni: la dichiarazione di successione, l’inventario dei beni ereditari, eventuali comunicazioni notarili. Questi documenti diventano elementi centrali di un’eventuale difesa in sede di ricorso.

Cosa aspettarsi dallo sportello e come non farsi scoraggiare

Un aspetto pratico che molti risparmiatori riferiscono è la tendenza degli operatori di sportello a comunicare in modo netto che i buoni prescritti non sono più rimborsabili, senza approfondire le eccezioni giurisprudenziali. Questa risposta, pur comprensibile dal punto di vista operativo, non riflette necessariamente l’intero quadro legale applicabile al caso specifico.

La differenza tra un diniego definitivo e un rimborso ottenuto sta spesso nella capacità di insistere per iscritto, documentare ogni passaggio e — quando necessario — coinvolgere un professionista. Il rimborso ottenuto nel caso documentato da 10.000 euro dimostra che la prescrizione non è sempre l’ultima parola, e che vale la pena verificare la propria situazione prima di rinunciare. Per chi vuole approfondire la normativa di riferimento, il sito ufficiale Buoni e Libretti di Poste Italiane offre una sezione dedicata alle domande frequenti sui buoni fruttiferi postali.

In definitiva, chiunque si trovi in possesso di buoni postali scaduti da anni — propri o ereditati — ha tutto l’interesse a non archiviarli frettolosamente come carta straccia: la strada del recupero esiste, e la giurisprudenza recente la rende concretamente percorribile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.