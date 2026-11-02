Il prezzo benzina Italia si attesta a 2,036 euro al litro secondo i dati di ottobre 2026. Scopri le differenze regionali e perché la Campania è tra le più care.

Chi si ferma a fare il pieno in questi giorni si trova a fare i conti con prezzi che non lasciano molto spazio alla serenità. Il prezzo benzina Italia si attesta attorno a 2,036 euro al litro secondo i dati rilevati al 29 ottobre 2026, con il diesel che supera quota 2,29 euro. Ma la media nazionale racconta solo una parte della storia: dietro quel numero si nascondono differenze regionali significative, con alcune aree del Paese che pagano sensibilmente di più rispetto ad altre. La Campania, in particolare, emerge come una delle regioni più care d’Italia per il gasolio.

Dove si trova il prezzo benzina in Italia oggi

I dati più recenti, relativi alla fine di ottobre 2026, collocano il prezzo medio della benzina in Italia tra i 2,016 e i 2,036 euro al litro, a seconda della fonte e del giorno esatto di rilevazione. Si tratta di una forbice fisiologica: le piattaforme di monitoraggio aggregano i prezzi comunicati dagli impianti con frequenze diverse, e anche uno scarto di 48 ore può produrre variazioni di qualche centesimo.

Il gasolio si muove su livelli ancora più elevati, con una media nazionale che oscilla tra 2,24 e 2,29 euro al litro nello stesso periodo. Questo posizionamento è rilevante per chi utilizza veicoli diesel per lavoro o per percorrenze elevate: la differenza rispetto alla benzina, un tempo a favore del gasolio, si è praticamente azzerata o invertita in molti contesti.

Per avere un riferimento aggiornato in tempo reale, il monitor carburanti de Il Sole 24 Ore offre una mappa interattiva con i prezzi medi regionali e nazionali aggiornati quotidianamente.

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La mappa regionale: perché la Campania paga di più

Il prezzo benzina Italia non è uniforme da Bolzano a Palermo. Ogni regione presenta un proprio livello medio, determinato da una combinazione di fattori strutturali e commerciali. La Campania si distingue per registrare i prezzi del gasolio più elevati tra tutte le regioni italiane, secondo i dati rilevati a fine ottobre 2026.

Le ragioni di questo primato non sono casuali. Tra i fattori che incidono maggiormente ci sono:

La densità degli impianti e la concorrenza locale: in aree dove la rete distributiva è meno frammentata o dove prevalgono gli impianti delle compagnie rispetto ai cosiddetti pompe bianche (distributori indipendenti), i prezzi tendono a essere più alti.

in aree dove la rete distributiva è meno frammentata o dove prevalgono gli impianti delle compagnie rispetto ai cosiddetti pompe bianche (distributori indipendenti), i prezzi tendono a essere più alti. I costi logistici: il trasporto del carburante dai depositi agli impianti incide sul prezzo finale, e le infrastrutture viarie o la distanza dai principali hub logistici possono aumentare questi costi.

il trasporto del carburante dai depositi agli impianti incide sul prezzo finale, e le infrastrutture viarie o la distanza dai principali hub logistici possono aumentare questi costi. La struttura del mercato locale: dove la concorrenza tra gestori è meno intensa, i margini commerciali rimangono più elevati.

dove la concorrenza tra gestori è meno intensa, i margini commerciali rimangono più elevati. Il mix tra self-service e servito: la quota di rifornimenti erogati con assistenza del personale (il cosiddetto servito) è storicamente più alta nel Sud Italia, e il servito costa mediamente tra 10 e 20 centesimi in più al litro rispetto al self-service.

Self-service o servito: una differenza che conta

Molti automobilisti non ci fanno caso, ma la scelta tra self-service e servito può tradursi in un risparmio concreto a fine anno. Su un pieno da 50 litri, 15 centesimi di differenza al litro significano 7,50 euro in più ogni volta che si rifornisce. Per chi fa 30 pieni l’anno, si parla di oltre 200 euro di differenza.

Il dato campano è in parte spiegabile proprio da questa variabile: la quota di rifornimenti in modalità servita è più alta rispetto alla media nazionale, il che fa salire il prezzo medio comunicato dagli impianti. Non si tratta quindi necessariamente di un mercato distorto, ma di un mix commerciale diverso.

Cosa determina il prezzo alla pompa: la struttura del costo

Per capire perché il prezzo benzina Italia si attesta su questi livelli, è utile guardare alla composizione del prezzo al litro. La quota più rilevante è rappresentata dalle accise, che in Italia sono tra le più elevate d’Europa: su ogni litro di benzina, circa la metà del prezzo finale è composta da accise e IVA. Questa struttura fiscale è sostanzialmente uguale su tutto il territorio nazionale, il che significa che le differenze regionali derivano quasi esclusivamente dalla componente industriale e commerciale.

→ Leggi anche: Prezzo dei carburanti al 4 ottobre 2026: benzina a 2,067 €/l, diesel a 2,265 €/l

Il prezzo industriale — cioè il costo del prodotto raffinato prima delle tasse — dipende dalle quotazioni internazionali del petrolio greggio, dal cambio euro/dollaro (il petrolio viene scambiato in dollari sui mercati internazionali) e dai margini di raffinazione. Quando il dollaro si rafforza sull’euro, il costo del greggio in valuta europea sale automaticamente, anche se il prezzo in dollari rimane stabile.

A questi si aggiunge il margine del gestore, che varia da impianto a impianto e rappresenta la componente su cui l’automobilista può agire più facilmente, scegliendo l’impianto più conveniente nella propria zona.

Come trovare il prezzo più basso vicino a te

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica gestisce un sistema di raccolta dei prezzi comunicati obbligatoriamente dai gestori. Esistono anche diverse app e piattaforme che aggregano questi dati e permettono di individuare l’impianto più economico nelle vicinanze. Alcuni accorgimenti pratici:

Preferire il self-service quando possibile, soprattutto sulle tratte autostradali dove il differenziale con il servito è spesso più marcato.

Evitare i distributori autostradali per i rifornimenti ordinari: i prezzi in autostrada sono strutturalmente più alti, anche a causa dei canoni di concessione che i gestori pagano alle società autostradali.

Confrontare i prezzi tra le pompe bianche e gli impianti delle grandi compagnie: i distributori indipendenti praticano spesso prezzi inferiori di qualche centesimo al litro.

Verificare se la propria carta carburante o carta fedeltà della compagnia offre sconti reali rispetto al prezzo praticato, non solo rispetto al listino pieno.

Il confronto europeo e le prospettive

Nel contesto europeo, il prezzo benzina Italia si colloca nella fascia medio-alta, principalmente per effetto del carico fiscale. Paesi come la Germania o i Paesi Bassi presentano strutture fiscali simili, mentre alcune nazioni dell’Europa orientale mantengono prezzi più bassi grazie ad accise inferiori. Le prospettive per i prossimi mesi dipenderanno dall’andamento delle quotazioni del greggio sui mercati internazionali, dalle decisioni dei Paesi produttori in sede OPEC+ e dall’evoluzione del cambio valutario.

Per chi guida ogni giorno, la strategia più efficace resta quella di combinare una scelta oculata del distributore con un monitoraggio periodico dei prezzi nella propria area: anche pochi centesimi al litro, moltiplicati per i chilometri percorsi in un anno, si traducono in un risparmio che vale la pena non ignorare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.