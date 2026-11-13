Una doccia fredda per quasi un migliaio di lavoratori veneti: il 10 novembre 2026 San Benedetto ha comunicato formalmente ai sindacati l’apertura di una procedura di licenziamento collettivo che riguarda 120 dipendenti dello stabilimento di Scorzè, in provincia di Venezia. I san benedetto licenziamenti scorzè diventano così il caso occupazionale più rilevante del Nordest in questo autunno, con le organizzazioni sindacali che hanno già dichiarato lo stato di agitazione e chiesto un tavolo di confronto urgente con l’azienda.

I numeri della procedura: 120 esuberi su circa mille dipendenti

Lo stabilimento di Scorzè è la sede principale di Acqua San Benedetto S.p.A., uno dei marchi più riconoscibili nel settore delle bevande in Italia. Il sito occupa circa 1.000 lavoratori — alcune fonti indicano con precisione 1.001 — il che rende la procedura avviata il 10 novembre particolarmente significativa: gli esuberi dichiarati rappresentano circa il 12% della forza lavoro dell’intera casa madre veneta.

Non si tratta di una chiusura di stabilimento né di una delocalizzazione annunciata, ma di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della normativa italiana, che obbliga l’azienda a confrontarsi con i sindacati in una fase di esame congiunto prima che i recessi diventino definitivi. È in questa finestra negoziale che si giocherà la partita più importante per i lavoratori coinvolti.

Parte degli esuberi dichiarati, secondo quanto comunicato, potrebbe essere gestita attraverso forme di esternalizzazione anziché con licenziamenti diretti: una quota dei 120 lavoratori in surplus verrebbe cioè trasferita verso attività o soggetti terzi, riducendo il numero di uscite effettive dall’azienda. I dettagli precisi della ripartizione tra uscite volontarie, incentivate e licenziamenti coattivi restano da definire nel corso del confronto sindacale.

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Le ragioni addotte dall’azienda: plastic tax, sugar tax e costo delle materie prime

San Benedetto ha indicato ai sindacati un insieme di fattori che avrebbero determinato la necessità di ridurre il personale. In primo luogo, l’aumento dei costi delle materie prime, una pressione che colpisce l’intero comparto delle bevande da diversi trimestri. Ma la comunicazione aziendale punta il dito in modo esplicito anche su due strumenti fiscali specifici: la plastic tax e la sugar tax.

Entrambe le misure, introdotte nella legislazione italiana con rinvii ripetuti prima di diventare operative, gravano direttamente sui produttori di bevande confezionate in plastica o con zuccheri aggiunti. Per un’azienda come San Benedetto, il cui core business è proprio l’acqua minerale e le bevande in bottiglia, l’impatto di queste tasse si traduce in costi strutturali difficili da assorbire senza interventi sulla struttura organizzativa.

Questa lettura dell’azienda non è condivisa in modo acritico dai sindacati, che tendono a valutare con maggiore scetticismo le motivazioni fiscali quando si tratta di giustificare tagli occupazionali in stabilimenti produttivi storicamente solidi. Il confronto nelle prossime settimane chiarirà quanto peso abbiano effettivamente questi fattori rispetto a scelte di riorganizzazione interna.

La reazione dei sindacati e lo stato di agitazione a Scorzè

La risposta delle organizzazioni sindacali è stata immediata. Alla comunicazione del 10 novembre 2026, i rappresentanti dei lavoratori hanno dichiarato lo stato di agitazione, primo passo formale verso possibili azioni di protesta più incisive se le trattative non dovessero produrre risultati soddisfacenti.

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Lo stato di agitazione non equivale a uno sciopero proclamato, ma segnala che i lavoratori sono mobilitati e che i sindacati si riservano di escalare le iniziative di pressione. In questo contesto, le prossime settimane saranno decisive: la normativa italiana prevede che la fase di esame congiunto si concluda entro termini precisi, e il mancato accordo apre la strada ai licenziamenti individuali.

Per i 120 lavoratori coinvolti nei licenziamenti a Scorzè, la prospettiva più favorevole resta quella di un accordo che preveda incentivi all’esodo volontario — strumento che permette all’azienda di raggiungere gli obiettivi di riduzione del personale senza procedere con i recessi coattivi — oppure soluzioni di ricollocazione interna o esternalizzazione concordata.

Il peso specifico di San Benedetto nel territorio veneto

Acqua San Benedetto non è solo un marchio commerciale: è una realtà industriale profondamente radicata nel territorio veneziano, con Scorzè che ne rappresenta il cuore produttivo e direzionale da decenni. Un taglio di 120 posti di lavoro in un’unica sede ha inevitabilmente ricadute che vanno oltre i diretti interessati, coinvolgendo l’indotto locale, i servizi e la comunità di un comune di circa 19.000 abitanti.

Il caso rientra in una tendenza più ampia che riguarda il settore delle bevande confezionate in Europa, dove la combinazione di pressioni fiscali ambientali, inflazione dei costi energetici e delle materie prime, e trasformazioni nei modelli di consumo sta spingendo molte aziende a rivedere i propri organici. La notizia diffusa dall’ANSA ha avuto ampia risonanza nazionale proprio perché San Benedetto è un nome che gli italiani associano all’acqua minerale di casa, rendendo la vicenda più concreta e comprensibile rispetto a molte altre crisi aziendali.

Nelle prossime settimane si capirà se la procedura aperta il 10 novembre porterà a un accordo sindacale che mitighi l’impatto occupazionale, o se i licenziamenti a Scorzè si concretizzeranno nella loro forma più dura. Il confronto tra azienda e rappresentanze dei lavoratori è appena iniziato, e ogni sviluppo sarà determinante per le famiglie che dipendono da quello stabilimento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.