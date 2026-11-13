La domanda che molti lavoratori italiani si pongono — quanto guadagno rispetto ai miei colleghi europei? — trova una risposta scomoda nei dati Eurostat relativi al 2025: l’Italia si colloca al 13° posto su 26 paesi dell’Unione Europea per stipendio medio annuo, con una retribuzione di 34.213 euro contro una media comunitaria di 41.464 euro. Il divario, pari a 7.251 euro, non è un dettaglio tecnico: è la differenza concreta, mese dopo mese, tra la busta paga di un lavoratore italiano e quella di un suo omologo nella media dell’Unione. Quando si parla di stipendi Italia-Europa, questo è il numero da tenere a mente.

Il quadro Eurostat: dove si posiziona l’Italia nella classifica europea

Essere al 13° posto su 26 significa stare esattamente a metà classifica. Non è una posizione di coda, ma non è nemmeno quella che ci si aspetterebbe dalla terza economia dell’Eurozona. Il dato più significativo non è tanto la posizione in sé, quanto il fatto che paesi come Spagna e Malta — storicamente associati a livelli salariali simili o inferiori a quelli italiani — abbiano superato l’Italia nella graduatoria Eurostat.

La Spagna, in particolare, rappresenta un caso emblematico. Per decenni considerata un mercato del lavoro con retribuzioni medie più basse di quelle italiane, ha accelerato la crescita salariale grazie a una combinazione di riforme del mercato del lavoro, aumenti progressivi del salario minimo e una dinamica economica che ha premiato i lavoratori dipendenti. Malta, pur essendo un’economia di piccole dimensioni, beneficia di un tessuto produttivo orientato ai servizi ad alto valore aggiunto, dal fintech al turismo di lusso, che spinge verso l’alto le medie retributive.

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Il confronto con gli stipendi Italia-Europa diventa ancora più netto se si considera che la crescita media delle retribuzioni nell’Unione Europea nel 2025 è stata del 4,3%. Un tasso che, se l’Italia non ha eguagliato, significa che il gap tende ad allargarsi nel tempo, non a ridursi.

Perché gli stipendi italiani restano indietro rispetto alla media Ue

Le cause del ritardo retributivo italiano sono strutturali e si intrecciano tra loro. Capirle è utile non solo per contestualizzare i dati, ma per valutare se e come la situazione può cambiare.

Bassa produttività del lavoro. Il legame tra produttività e salari è diretto: in molti settori italiani — manifattura tradizionale, commercio al dettaglio, pubblica amministrazione — la produttività per ora lavorata cresce lentamente rispetto alla media europea, e questo frena la capacità delle imprese di aumentare le retribuzioni.

Il legame tra produttività e salari è diretto: in molti settori italiani — manifattura tradizionale, commercio al dettaglio, pubblica amministrazione — la produttività per ora lavorata cresce lentamente rispetto alla media europea, e questo frena la capacità delle imprese di aumentare le retribuzioni. Struttura produttiva frammentata. L’economia italiana è dominata da piccole e medie imprese. Le PMI hanno margini più stretti e meno capacità di redistribuire valore ai lavoratori rispetto alle grandi aziende che caratterizzano i sistemi produttivi di Germania, Francia o Paesi Bassi.

L’economia italiana è dominata da piccole e medie imprese. Le PMI hanno margini più stretti e meno capacità di redistribuire valore ai lavoratori rispetto alle grandi aziende che caratterizzano i sistemi produttivi di Germania, Francia o Paesi Bassi. Assenza di un salario minimo legale. A differenza di Spagna, Germania e della maggior parte dei paesi Ue, l’Italia non ha ancora introdotto un salario minimo nazionale per legge. Il dibattito politico su questo punto è aperto, ma senza una soglia di riferimento legale, le retribuzioni nei settori meno sindacalizzati tendono a restare basse.

A differenza di Spagna, Germania e della maggior parte dei paesi Ue, l’Italia non ha ancora introdotto un salario minimo nazionale per legge. Il dibattito politico su questo punto è aperto, ma senza una soglia di riferimento legale, le retribuzioni nei settori meno sindacalizzati tendono a restare basse. Cuneo fiscale elevato. Il costo del lavoro in Italia è gravato da contributi sociali tra i più alti d’Europa. Questo significa che a parità di costo per il datore di lavoro, il netto in busta paga per il dipendente è inferiore rispetto ad altri paesi, comprimendo la percezione reale dello stipendio.

Il costo del lavoro in Italia è gravato da contributi sociali tra i più alti d’Europa. Questo significa che a parità di costo per il datore di lavoro, il netto in busta paga per il dipendente è inferiore rispetto ad altri paesi, comprimendo la percezione reale dello stipendio. Dualismo geografico interno. La media nazionale di 34.213 euro nasconde un divario profondo tra Nord e Sud. Le retribuzioni nelle regioni meridionali abbassano la media nazionale, mentre in alcune aree del Nord i salari si avvicinano o superano la media europea.

Chi guadagna di più in Europa: la cima della classifica

In cima alla graduatoria Eurostat si trovano i paesi dell’Europa settentrionale e occidentale. Lussemburgo, Danimarca, Paesi Bassi e Germania guidano la classifica con retribuzioni medie annue che in alcuni casi superano abbondantemente i 60.000 euro lordi. Sono economie caratterizzate da alta produttività, forte sindacalizzazione, salari minimi elevati e una quota significativa di lavoratori impiegati in settori ad alto valore aggiunto come finanza, tecnologia e industria avanzata.

Il confronto con questi paesi può sembrare poco utile per i lavoratori italiani, ma serve a capire il range reale del mercato del lavoro europeo. Quando si parla di stipendi Italia-Europa, il punto di riferimento non è solo la media: è anche la direzione in cui si sta andando.

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Le implicazioni concrete per i lavoratori italiani

Un gap di 7.251 euro annui rispetto alla media europea si traduce in circa 600 euro al mese in meno. Per un lavoratore dipendente con una famiglia, questa differenza incide sulla capacità di risparmio, sull’accesso al credito, sulla pianificazione pensionistica e sulla qualità della vita quotidiana. Non è un dato astratto: è il motivo per cui molti giovani italiani qualificati scelgono di trasferirsi in altri paesi europei, alimentando il fenomeno della fuga di cervelli che a sua volta impoverisce il tessuto produttivo nazionale.

Il confronto tra stipendi Italia-Europa è anche rilevante per chi valuta opportunità di lavoro transfrontaliero o da remoto per aziende estere. Un contratto con una società olandese o tedesca, pur mantenendo la residenza in Italia, può offrire retribuzioni sensibilmente più alte rispetto al mercato locale, e questa opzione è sempre più praticata, soprattutto nei settori tecnologici e digitali.

Cosa potrebbe cambiare: le leve disponibili

Il quadro non è immobile. Alcune dinamiche in corso potrebbero influenzare la posizione italiana nella classifica Eurostat nei prossimi anni.

L’eventuale introduzione di un salario minimo legale avrebbe un effetto immediato sulle retribuzioni più basse, avvicinando l’Italia agli standard europei nei settori meno tutelati dalla contrattazione collettiva.

avrebbe un effetto immediato sulle retribuzioni più basse, avvicinando l’Italia agli standard europei nei settori meno tutelati dalla contrattazione collettiva. La riduzione del cuneo fiscale , già avviata in modo parziale negli ultimi anni, se consolidata e ampliata, aumenterebbe il netto in busta paga senza necessariamente aumentare il costo per le imprese.

, già avviata in modo parziale negli ultimi anni, se consolidata e ampliata, aumenterebbe il netto in busta paga senza necessariamente aumentare il costo per le imprese. Gli investimenti in formazione e digitalizzazione delle PMI possono aumentare la produttività e, con essa, la capacità di offrire salari più competitivi.

delle PMI possono aumentare la produttività e, con essa, la capacità di offrire salari più competitivi. La contrattazione collettiva, se aggiornata con maggiore frequenza e capillarità, può recuperare terreno rispetto all’inflazione e alla crescita media europea.

I dati Eurostat sul 2025 fotografano una situazione consolidata, non un destino inevitabile. Ma per invertire la tendenza servono interventi strutturali, non aggiustamenti marginali. Per i lavoratori italiani che oggi guardano ai numeri del confronto stipendi Italia-Europa, la consapevolezza del divario è il primo passo per capire quali strumenti — contrattuali, fiscali o di mobilità — possono ridurlo nella propria situazione concreta. Chi lavora in settori con forte contrattazione collettiva o in aziende multinazionali ha già oggi accesso a retribuzioni più allineate alla media europea: il problema è più acuto per i lavoratori delle PMI, del terziario non qualificato e delle regioni del Sud, dove il gap con il resto dell’Unione è strutturalmente più ampio. Per approfondire i dati di riferimento, è possibile consultare direttamente le statistiche ufficiali di Eurostat.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.