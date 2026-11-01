Ogni giorno i mercati all’ingrosso fissano i riferimenti che poi si traducono in bollette reali per milioni di famiglie e imprese italiane. Capire come leggere i prezzi energia gas PUN e PSV non è un esercizio accademico: chi ha un contratto indicizzato vede queste oscillazioni riflesse direttamente nei costi mensili. Il 30 ottobre 2026 entrambi i mercati hanno registrato movimenti degni di attenzione, con il PUN a 0,447 €/kWh e il PSV a 1,053 €/Smc, entrambi in calo rispetto alla seduta precedente.

PUN e PSV: due termometri distinti per lo stesso portafoglio

Il PUN, Prezzo Unico Nazionale, è il prezzo di riferimento dell’elettricità sul mercato all’ingrosso italiano. Viene calcolato giornalmente come media ponderata dei prezzi zonali nelle diverse aree geografiche del Paese — Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Sicilia, Sardegna — e rappresenta il punto di partenza per le offerte indicizzate nel settore elettrico.

Il PSV, Punto di Scambio Virtuale, svolge la stessa funzione per il gas naturale: è il mercato virtuale dove i grossisti scambiano il metano prima che raggiunga le reti di distribuzione locali. Il prezzo che emerge ogni giorno da questo hub è il riferimento per i contratti indicizzati nel settore gas.

Due strumenti diversi, dunque, ma con un punto in comune: entrambi condizionano direttamente le offerte a prezzo variabile o indicizzate al mercato che sempre più consumatori scelgono rispetto alle tariffe fisse. Chi ha sottoscritto un contratto di questo tipo paga una componente energetica agganciata alla media mensile — o in alcuni casi giornaliera — di PUN o PSV.

→ Leggi anche: Energia elettrica e gas in rialzo a ottobre: Pun a 0,208 €/kWh, gas a 0,84 €/Smc

I dati del 30 ottobre 2026: cali contenuti su entrambi i fronti

Nella seduta del 30 ottobre 2026, il PUN si è attestato a 0,447 €/kWh, segnando un ribasso dell’1,2% rispetto al giorno precedente. Si tratta di una correzione moderata, non di uno shock di mercato, ma che conferma una certa pressione al ribasso nella parte finale del mese.

Sul fronte gas, il PSV ha chiuso a 1,053 €/Smc, in calo del 2% rispetto alla seduta precedente. Una discesa più marcata rispetto a quella dell’elettricità, che riflette dinamiche proprie del mercato del metano: stoccaggi, flussi di importazione, temperatura atmosferica attesa nelle settimane successive.

Per dare contesto al dato elettrico, vale la pena guardare alla media mensile: il PUN medio di ottobre 2026 si è fermato a 0,393 €/kWh. Il valore del 30 ottobre, a 0,447 €/kWh, si colloca quindi al di sopra della media mensile, a indicare che la seconda parte del mese ha visto prezzi più elevati rispetto alla prima. Questo tipo di andamento — accelerazione in chiusura di mese — non è insolito in autunno, quando la domanda di riscaldamento inizia a farsi sentire.

Perché i prezzi oscillano: i fattori strutturali

Le variazioni giornaliere di PUN e PSV non sono casuali. Dietro ogni movimento ci sono variabili concrete che i trader e gli analisti monitorano in tempo reale.

→ Leggi anche: Energia elettrica e gas: prezzi in rialzo a ottobre 2026 (PUN 0,376 €/kWh, PSV 0,788 €/Smc)

Produzione da fonti rinnovabili: nelle giornate con forte irraggiamento solare o vento sostenuto, l’immissione di energia a costo marginale zero comprime il PUN. Il contrario accade nelle giornate nuvolose e di bassa ventosità, tipiche dell’autunno avanzato.

nelle giornate con forte irraggiamento solare o vento sostenuto, l’immissione di energia a costo marginale zero comprime il PUN. Il contrario accade nelle giornate nuvolose e di bassa ventosità, tipiche dell’autunno avanzato. Temperatura e domanda di riscaldamento: un abbassamento delle temperature spinge la domanda di gas, facendo salire il PSV. L’effetto si trasmette poi indirettamente anche sull’elettricità, perché le centrali a gas coprono i picchi di domanda.

un abbassamento delle temperature spinge la domanda di gas, facendo salire il PSV. L’effetto si trasmette poi indirettamente anche sull’elettricità, perché le centrali a gas coprono i picchi di domanda. Stoccaggi e flussi di importazione: il livello degli stoccaggi europei di gas naturale è uno dei principali indicatori anticipatori. Stoccaggi ben riforniti tendono a contenere i prezzi; tensioni sulle forniture, al contrario, li fanno salire.

il livello degli stoccaggi europei di gas naturale è uno dei principali indicatori anticipatori. Stoccaggi ben riforniti tendono a contenere i prezzi; tensioni sulle forniture, al contrario, li fanno salire. Prezzi delle materie prime sui mercati europei: il TTF olandese, principale hub europeo del gas, influenza direttamente il PSV italiano. Le due quotazioni si muovono in modo correlato, anche se possono divergere per ragioni logistiche o regolative locali.

il TTF olandese, principale hub europeo del gas, influenza direttamente il PSV italiano. Le due quotazioni si muovono in modo correlato, anche se possono divergere per ragioni logistiche o regolative locali. Domanda industriale: nelle giornate lavorative la domanda di elettricità delle imprese è più alta rispetto ai weekend. Questo spiega perché il PUN del venerdì tende a essere strutturalmente diverso da quello del lunedì o del sabato.

Cosa significa per chi ha un contratto indicizzato

I consumatori con offerte indicizzate al PUN o al PSV non pagano il prezzo del singolo giorno, ma generalmente la media del periodo di riferimento — spesso mensile. Questo meccanismo attenua i picchi giornalieri, ma espone comunque alle tendenze di fondo del mercato.

Un mese come ottobre 2026, con una media PUN a 0,393 €/kWh e un finale di mese sopra 0,44 €/kWh, si traduce in una bolletta elettrica più alta rispetto a mesi in cui la media si è mantenuta sotto quella soglia. Chi confronta le offerte del mercato libero dovrebbe sempre chiedere al fornitore quale indice viene usato come riferimento — PUN mensile, PUN orario, PSV giornaliero — e in quale percentuale incide sulla componente variabile della bolletta.

Per chi vuole seguire l’evoluzione quotidiana di questi indici, il portale Selectra pubblica aggiornamenti giornalieri con i valori di PUN e PSV, utili per tenere sotto controllo l’andamento dei mercati nel tempo.

Leggere i dati senza farsi sopraffare

Una singola seduta di borsa, presa da sola, racconta poco. Il valore del 30 ottobre — PUN a 0,447 €/kWh, PSV a 1,053 €/Smc — ha senso solo inserito in una serie storica più lunga. La variazione giornaliera del 2% sul gas o dell’1,2% sull’elettricità non è un evento straordinario: fa parte della normale volatilità di questi mercati, soprattutto nella stagione di transizione tra autunno e inverno.

Quello che conta, per un consumatore o per un’azienda che gestisce i propri costi energetici, è la direzione di medio periodo. Se i prezzi restano strutturalmente sopra certi livelli per settimane consecutive, l’impatto sulle bollette diventa rilevante. Se invece si tratta di oscillazioni intorno a una media stabile, l’effetto pratico è limitato. Monitorare i dati giornalieri di PUN e PSV con questa prospettiva — non come notizie isolate ma come segnali di un trend — è il modo più utile per trasformare l’informazione di mercato in una decisione concreta sulla propria fornitura energetica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.