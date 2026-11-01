Chi si ferma a fare il pieno in questi giorni si trova davanti a prezzi che continuano a pesare sul portafoglio: il prezzo benzina diesel oggi si attesta rispettivamente a 2,015 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio, secondo i dati medi nazionali più recenti disponibili. Il GPL si conferma l’alternativa più economica, con una media di 0,779 euro al litro. Una fotografia che cambia ogni giorno, ma che racconta una storia abbastanza stabile: fare il pieno in Italia rimane costoso, anche se sul gasolio è attivo uno sconto temporaneo sulle accise.

I prezzi medi nazionali: benzina, diesel e GPL a confronto

Partiamo dai numeri. La benzina viaggia attorno ai 2,015 euro al litro come media nazionale. Il diesel supera quota due euro con un certo margine, fermandosi a 2,261 euro al litro. Una differenza di quasi 25 centesimi tra i due carburanti più diffusi, che può sembrare controintuitiva: storicamente il gasolio era il carburante “economico”, ma la struttura delle accise e la domanda industriale hanno progressivamente invertito questa percezione in molti periodi.

Il GPL, a 0,779 euro al litro, rimane la scelta più conveniente in assoluto per chi ha un’auto bifuel o alimentata esclusivamente a gas. Un pieno da 50 litri di GPL costa meno di 40 euro, contro gli oltre 100 euro necessari per un pieno equivalente di benzina o diesel. Il risparmio annuale per un automobilista medio può essere molto significativo.

Questi valori sono medie nazionali aggregate: nella pratica, il prezzo varia da impianto a impianto, da regione a regione, e soprattutto tra il servito e il self-service. La differenza tra le due modalità può oscillare tra i 10 e i 20 centesimi al litro sullo stesso piazzale.

Lo sconto sulle accise del gasolio: cosa c’è da sapere entro il 7 novembre

C’è una misura temporanea che riguarda direttamente chi fa il pieno a gasolio: le accise sul diesel sono state ridotte fino al 7 novembre 2026, con uno sconto di circa 4,9 centesimi al litro. Non è una cifra enorme, ma su un pieno da 50 litri significa quasi 2,50 euro in meno, e su base mensile può diventare un risparmio apprezzabile per chi percorre molti chilometri.

→ Leggi anche: Prezzo dei carburanti al 4 ottobre 2026: benzina a 2,067 €/l, diesel a 2,265 €/l

Questa riduzione temporanea delle accise è uno strumento che il governo ha già utilizzato in passato per calmierare i prezzi nei momenti di tensione sui mercati internazionali del petrolio. Non si tratta di un taglio strutturale: dopo il 7 novembre, salvo proroghe, le accise torneranno ai livelli ordinari e il prezzo del diesel potrebbe risalire di conseguenza.

Chi deve fare rifornimenti importanti — pensiamo ad autotrasportatori, artigiani con furgoni, o semplicemente chi percorre molti chilometri al mese — ha convenienza a farlo entro quella data, a parità di altre condizioni.

Perché il prezzo cambia ogni giorno e come orientarsi

Il prezzo benzina diesel oggi non è fisso per definizione: dipende da una catena di variabili che parte dal prezzo internazionale del petrolio grezzo (quotato in dollari, quindi influenzato anche dal tasso di cambio euro/dollaro), passa per il costo della raffinazione, e arriva all’impianto di distribuzione dopo aver incorporato accise, IVA e margini commerciali.

In Italia, la componente fiscale pesa in modo determinante sul prezzo finale. Accise e IVA insieme rappresentano storicamente oltre la metà del prezzo al litro della benzina. Questo spiega perché, anche quando il petrolio scende in modo significativo sui mercati internazionali, il risparmio alla pompa è spesso limitato: la quota fissa delle accise non varia al variare del greggio.

Per trovare il distributore più conveniente nella propria zona, esistono strumenti pratici:

Le app dedicate ai prezzi dei carburanti , che aggregano i dati comunicati dagli impianti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (obbligo di legge per tutti i distributori).

, che aggregano i dati comunicati dagli impianti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (obbligo di legge per tutti i distributori). Il portale ufficiale del Ministero , che pubblica i prezzi comunicati dagli impianti in tempo reale.

, che pubblica i prezzi comunicati dagli impianti in tempo reale. I comparatori online che permettono di filtrare per zona, tipo di carburante e modalità (self/servito).

La regola pratica è semplice: un distributore lungo un’autostrada costerà quasi sempre di più rispetto a uno sulla viabilità ordinaria nelle vicinanze. Le aree di servizio autostradali hanno costi fissi molto più elevati, e questo si riflette direttamente sul prezzo al litro.

→ Leggi anche: Prezzo benzina e diesel il 4 ottobre 2026: 2.067 e 2.265 euro al litro, Bolzano più cara

Differenze regionali: perché non esiste un prezzo uguale per tutti

Le medie nazionali sono utili come riferimento, ma nascondono differenze anche significative tra le varie aree del Paese. Le regioni con una rete distributiva più rada — tipicamente alcune aree del Sud e delle isole — tendono ad avere prezzi medi più elevati, perché i costi logistici di approvvigionamento sono più alti e la concorrenza tra impianti è minore.

Al contrario, nelle grandi aree urbane del Nord, dove la densità di distributori è alta e la concorrenza più intensa, i prezzi tendono ad avvicinarsi di più ai minimi nazionali, soprattutto sul self-service.

Per chi viaggia spesso tra regioni diverse, vale la pena fare il pieno prima di attraversare zone dove i prezzi storicamente sono più alti, consultando i dati aggiornati prima di partire.

Come leggere correttamente il prezzo benzina diesel oggi

Un errore comune è confrontare prezzi senza distinguere tra self-service e servito, o tra carburante standard e versioni premium (V-Power, Ultimate, Excellium e simili). I carburanti ad alto ottanaggio o con additivi particolari costano generalmente tra i 10 e i 20 centesimi in più al litro rispetto alle versioni base, e non sempre il beneficio prestazionale giustifica la spesa per un’utilitaria da città.

Un altro elemento da tenere a mente: i prezzi esposti sul cartello stradale sono spesso quelli del servito, che includono il costo dell’assistenza dell’operatore. Il self-service — dove si eroga autonomamente il carburante — è quasi sempre più economico sullo stesso impianto. Verificare entrambe le cifre prima di scegliere la colonnina è un’abitudine che, nel tempo, fa risparmiare.

Con le accise ridotte sul gasolio ancora attive fino al 7 novembre 2026, questo è il momento giusto per chi usa il diesel di approfittare dello sconto disponibile, tenendo d’occhio l’aggiornamento quotidiano del prezzo benzina diesel oggi attraverso i canali ufficiali — come il portale carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy — per trovare il distributore più conveniente nella propria area prima di ogni rifornimento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.