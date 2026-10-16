Bolletta luce +37,3% dal 1° ottobre 2026: cosa pagheranno i clienti vulnerabili e quali offerte convengono

Dal 1° ottobre 2026 la bolletta luce ottobre 2026 porta una notizia tutt’altro che piacevole per circa 3 milioni di famiglie vulnerabili in regime di Maggior Tutela: l’aumento è del +37,3%, annunciato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) a ridosso dell’entrata in vigore. Un rialzo che si traduce in cifre concrete sul conto corrente e che impone una riflessione immediata su come gestire la propria fornitura elettrica.

Chi sono i clienti vulnerabili e perché restano nel mercato tutelato

Con la fine del mercato di Maggior Tutela per la maggior parte dei clienti domestici, avvenuta nei mesi scorsi, una categoria specifica ha mantenuto il diritto di restare nel regime regolato: i cosiddetti clienti vulnerabili. Rientrano in questa categoria le persone in condizioni di disagio economico, i soggetti con gravi condizioni di salute che dipendono da apparecchiature elettromedicali salvavita, gli anziani over 75, chi abita in strutture abitative di emergenza e chi si trova in zone colpite da calamità naturali.

Per queste famiglie, il servizio è garantito dallo Stato attraverso il Servizio a Tutele Graduali e il regime di Maggior Tutela, con tariffe fissate trimestralmente da ARERA. Il vantaggio è la certezza regolatoria; lo svantaggio, come dimostra questo trimestre, è l’esposizione diretta alle oscillazioni del mercato all’ingrosso dell’energia.

Quanto costa la bolletta luce ottobre 2026: i numeri precisi

I dati comunicati da ARERA sono inequivocabili. Dal primo ottobre, il costo per il cliente vulnerabile tipo sarà di 43,43 centesimi di euro per kWh. La spesa annua di riferimento sale a 665,38 euro nel 2026, rispetto ai 608,72 euro del 2025. La differenza annua è quindi di circa 56,66 euro, distribuiti sull’intero anno.

In termini percentuali, il salto del +37,3% rispetto al trimestre precedente è significativo. Va però contestualizzato: si tratta di un aggiornamento trimestrale che riflette l’andamento dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica nel periodo di riferimento. ARERA aggiorna queste tariffe ogni tre mesi proprio per allinearle all’effettivo costo di approvvigionamento, il che significa che possono salire ma anche scendere.

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Per le 3 milioni di famiglie vulnerabili coinvolte, l’impatto non è omogeneo: chi consuma di più sentirà l’aumento in modo più marcato, mentre chi ha consumi molto ridotti vedrà una variazione assoluta più contenuta.

Perché l’aumento è così elevato in questo trimestre

Il meccanismo di aggiornamento trimestrale di ARERA segue l’andamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo medio dell’energia elettrica scambiata sul mercato elettrico italiano. Quando il PUN sale, le tariffe regolate si adeguano al rialzo nel trimestre successivo. Quando scende, i clienti in tutela beneficiano della riduzione.

Un incremento del +37,3% in un solo trimestre indica una pressione significativa sui prezzi all’ingrosso nel periodo estivo-autunnale, verosimilmente legata a fattori come la domanda di climatizzazione, la disponibilità delle fonti rinnovabili e le dinamiche dei mercati energetici europei. ARERA non ha il potere di modificare queste dinamiche di mercato: può solo trasmetterle fedelmente nelle tariffe regolate.

Mercato libero: conviene cambiare fornitore?

La domanda che molti clienti vulnerabili si pongono di fronte a un aumento così consistente della bolletta luce ottobre 2026 è se valga la pena passare al mercato libero. La risposta non è automatica, e dipende da diversi fattori.

In primo luogo, occorre verificare se si mantiene ancora il diritto alla tutela: alcune categorie di vulnerabili potrebbero perdere le protezioni specifiche del regime regolato passando a un operatore del mercato libero. Prima di qualsiasi decisione, è fondamentale verificare la propria situazione con il fornitore attuale o attraverso il portale ufficiale di ARERA.

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Sul mercato libero esistono offerte a prezzo fisso che, bloccando il costo dell’energia per uno o due anni, proteggono da ulteriori rialzi trimestrali come quello appena annunciato. Al contrario, le offerte a prezzo variabile indicizzato al PUN espongono al medesimo rischio del mercato tutelato, senza necessariamente offrire vantaggi strutturali.

Alcune considerazioni pratiche per chi valuta il passaggio:

Verificare il profilo di consumo annuo : chi consuma poco potrebbe non ammortizzare i costi fissi di alcune offerte del mercato libero.

: chi consuma poco potrebbe non ammortizzare i costi fissi di alcune offerte del mercato libero. Confrontare il prezzo al kWh : il valore di riferimento attuale è 43,43 centesimi/kWh per i vulnerabili in tutela; qualsiasi offerta libera va misurata su questo parametro.

: il valore di riferimento attuale è per i vulnerabili in tutela; qualsiasi offerta libera va misurata su questo parametro. Valutare la durata del contratto : le offerte a prezzo fisso pluriennale sono più utili in fasi di prezzi elevati, ma vincolano il cliente.

: le offerte a prezzo fisso pluriennale sono più utili in fasi di prezzi elevati, ma vincolano il cliente. Controllare i bonus e le agevolazioni: i clienti vulnerabili con ISEE basso hanno diritto al bonus sociale elettrico, che si applica indipendentemente dal fornitore, sia in tutela che nel mercato libero.

Il bonus sociale elettrico resta in vigore

Un elemento spesso trascurato nel dibattito sugli aumenti è il bonus sociale elettrico, che continua ad applicarsi ai clienti vulnerabili con requisiti di reddito o condizioni particolari. Questo sconto diretto in bolletta non viene eliminato dall’aumento tariffario: riduce la spesa effettiva indipendentemente dalla tariffa base applicata da ARERA.

Chi ha diritto al bonus e non lo ha ancora richiesto dovrebbe farlo immediatamente, poiché in un contesto di prezzi in rialzo il risparmio diventa ancora più rilevante. Il bonus viene riconosciuto automaticamente per chi ha presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, senza necessità di ulteriori domande al fornitore.

Con una spesa annua di riferimento che supera i 665 euro e un costo al kWh che tocca i 43,43 centesimi, l’aggiornamento di ottobre 2026 rende urgente una revisione delle proprie abitudini di consumo: ridurre i consumi nelle ore di punta, sfruttare gli elettrodomestici nelle fasce orarie più economiche e verificare di beneficiare di tutte le agevolazioni disponibili sono le mosse concrete che ogni famiglia vulnerabile può fare già da oggi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.