Il sistema energetico europeo arriva all’inverno 2026-2027 con riserve di gas ai minimi da oltre un decennio e una serie di fattori di rischio che si sommano in modo preoccupante. A lanciare l’allarme è stato Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, intervenuto il 24 novembre 2026 agli Stati generali dell’Energia alla Camera, dove ha tracciato uno scenario in cui i gas rincari invernali non sono un’ipotesi remota ma una prospettiva concreta. Il messaggio è diretto: ci sono pochi margini di sicurezza, e un inverno rigido potrebbe far saltare l’equilibrio tra domanda e offerta.

Scorte ridotte: i numeri che preoccupano

I dati sugli stoccaggi europei parlano chiaro. Al 22 novembre 2026, gli impianti di stoccaggio dell’Unione europea erano pieni al 68,9%, contro il 79,1% registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. Un divario di oltre dieci punti percentuali che riduce drasticamente il cuscinetto di sicurezza disponibile per affrontare i picchi di consumo tipici dei mesi più freddi.

La situazione era già deteriorata a fine ottobre, quando i livelli europei si attestavano al 75%: secondo l’IEA (Agenzia internazionale per l’energia), si trattava del minimo dal 2013. Non si tratta quindi di una flessione stagionale ordinaria, ma di un trend che si è consolidato nel corso dell’anno e che lascia l’Europa con margini operativi molto più stretti rispetto agli inverni precedenti.

Descalzi ha sintetizzato il rischio in modo diretto: un inverno particolarmente rigido creerebbe seri problemi, perché il gas disponibile nel sistema è poco, e quando la disponibilità scende i prezzi salgono. Un meccanismo semplice nella logica, ma con conseguenze pesanti per famiglie e imprese.

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I due fattori di rischio identificati da Descalzi

L’amministratore delegato di Eni ha individuato due variabili specifiche che rendono la situazione più fragile del solito per quanto riguarda i gas rincari invernali.

Lo Stretto di Hormuz. Le difficoltà di transito attraverso questo snodo strategico restano elevate, con attacchi ancora in corso legati al conflitto con l’Iran. Secondo Descalzi, ripristinare le forniture dal Golfo Persico a piena capacità richiederà almeno uno o un anno e mezzo . Nel frattempo, le rotte alternative comportano costi e tempi maggiori, con effetti diretti sui prezzi finali.

Le difficoltà di transito attraverso questo snodo strategico restano elevate, con attacchi ancora in corso legati al conflitto con l’Iran. Secondo Descalzi, ripristinare le forniture dal Golfo Persico a piena capacità richiederà . Nel frattempo, le rotte alternative comportano costi e tempi maggiori, con effetti diretti sui prezzi finali. Il divieto europeo sull’LNG russo. A partire dal 1° gennaio 2027, entrerà in vigore il bando europeo sulle importazioni di gas naturale liquefatto (LNG) russo, che si estenderà anche ai contratti a lungo termine. Secondo stime dell’ACER (Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia), le importazioni di LNG russo nel 2026 dovrebbero raggiungere circa 20 miliardi di metri cubi, pari a oltre il 15% degli acquisti europei totali di gas liquefatto. Perdere quella quota in modo repentino non è un’operazione indolore.

Il combinato disposto di questi due fattori porta a una stima complessiva: l’Europa rischia di perdere circa 20 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Trovare volumi sostitutivi in tempi brevi, a prezzi competitivi, è una sfida concreta che i mercati stanno già iniziando a prezzare.

Il peso del caro energia sull’Italia

L’Italia parte da una posizione strutturalmente più esposta rispetto ai principali partner europei. Nel 2025, il prezzo all’ingrosso dell’elettricità in Italia era pari a 115,9 €/MWh, secondo i dati ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Un valore che si confronta con i 65,3 €/MWh della Spagna e i 61,1 €/MWh della Francia. In altri termini, le imprese e i consumatori italiani pagano l’energia quasi il doppio rispetto a chi opera in Francia.

Questa forbice non è nuova, ma in un contesto di scorte ridotte e forniture a rischio tende ad ampliarsi ulteriormente. Quando il mercato è sotto pressione, i sistemi già cari tendono a subire aumenti proporzionalmente più marcati. Per le famiglie italiane, i gas rincari invernali potrebbero quindi tradursi in bollette sensibilmente più alte già nei prossimi mesi, con effetti che si prolungherebbero almeno fino alla primavera 2027.

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Cosa succede dal 1° gennaio 2027

La data del 1° gennaio 2027 rappresenta uno spartiacque regolatorio importante. Il divieto europeo sull’LNG russo, che fino ad oggi aveva escluso i contratti a lungo termine, si applicherà in modo integrale. Per i paesi che hanno mantenuto flussi di approvvigionamento russo anche attraverso accordi pluriennali, l’impatto sarà immediato.

Sostituire 20 miliardi di metri cubi di LNG russo richiede nuovi terminali di rigassificazione, nuove rotte commerciali e nuovi contratti con fornitori alternativi — principalmente dagli Stati Uniti, dal Qatar e dall’Africa subsahariana. Alcune di queste capacità sono già in costruzione o in fase di contrattazione, ma i tempi dell’industria energetica non si adattano facilmente a scadenze normative ravvicinate. L’orizzonte di un anno e mezzo indicato da Descalzi per il ripristino delle forniture dal Golfo Persico si sovrappone esattamente a questo periodo critico.

Cosa può fare chi consuma gas in questo contesto

Di fronte a un quadro di questo tipo, le scelte pratiche contano. Chi ha ancora un contratto sul mercato tutelato o su offerte indicizzate ai prezzi all’ingrosso è più esposto alle oscillazioni. Valutare offerte a prezzo fisso per i prossimi 12-18 mesi — confrontando le condizioni disponibili sul portale dell’ARERA — è una mossa che può ridurre l’incertezza, anche se non elimina il rischio di perdere eventuali discese dei prezzi future.

Sul fronte industriale, le imprese ad alta intensità energetica hanno ancora poche settimane per valutare coperture sui mercati a termine o per rivedere i propri contratti di fornitura prima che la pressione stagionale si faccia sentire pienamente. La finestra è stretta, ma non ancora chiusa. Quello che è certo, come ha ricordato Descalzi agli Stati generali dell’Energia, è che l’offerta sarà inferiore e i prezzi più alti: pianificare in anticipo è l’unica leva che resta in mano ai consumatori.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.