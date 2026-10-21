L'Italia raggiunge l'88% di stoccaggio gas per l'inverno, ben sopra la media europea al 73%. Scopri perché siamo avanti e i rischi per l'Europa.

Mentre l’Europa si avvicina all’inverno 2026-27 con riserve di gas ai livelli più bassi degli ultimi quindici anni, l’Italia si trova in una posizione che pochi avrebbero previsto qualche anno fa: stoccaggi superiori all’88%, ben distanziati dalla media europea ferma intorno al 72-73%. Il tema dello stoccaggio gas in Italia in vista dell’inverno non è solo una questione tecnica da addetti ai lavori — riguarda direttamente le bollette, la stabilità industriale e la capacità del Paese di attraversare i mesi freddi senza dipendere da forniture di emergenza a prezzi di mercato impazziti.

Un divario che si è allargato nel corso dell’estate

Il vantaggio italiano non è nato dall’oggi al domani. Già ad agosto 2026, quando le temperature europee erano ancora alte e la domanda di riscaldamento praticamente nulla, l’Italia aveva raggiunto quasi l’80% di capacità nei propri siti di stoccaggio. Da quel momento, la corsa verso il pieno è continuata, portando i livelli oltre la soglia dell’88% nelle rilevazioni più recenti di ottobre.

La media UE, nel frattempo, si è assestata su valori significativamente più bassi. Secondo i dati aggiornati all’11 ottobre 2026, le riserve europee si trovavano al 73,75% della capacità operativa, pari a circa 833 TWh complessivi. Non è solo una questione di percentuali: quei punti di differenza rappresentano miliardi di metri cubi di gas che alcuni Paesi semplicemente non hanno ancora iniettato nei propri depositi — e che, con l’arrivo del freddo, potrebbero dover acquistare sul mercato spot a prezzi molto più alti.

Perché lo stoccaggio gas in Italia è avanti rispetto all’Europa

La risposta sta in una combinazione di scelte strategiche e infrastrutture che l’Italia ha sviluppato negli ultimi anni, in parte spinta dalla necessità di ridurre la dipendenza da un’unica fonte di approvvigionamento.

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Il punto centrale è la diversificazione delle forniture. L’Italia ha costruito una rete di accesso al gas che include corridoi diversi: il Mediterraneo, l’Africa settentrionale attraverso i gasdotti storici, e in misura crescente il gas naturale liquefatto (GNL), incluso quello di provenienza russa. Questa scelta, che ha sollevato discussioni politiche, ha avuto un effetto pratico concreto: ha permesso di riempire gli stoccaggi a condizioni più competitive rispetto a chi dipende quasi esclusivamente da forniture via gasdotto soggette a tensioni geopolitiche.

A questo si aggiunge la capacità infrastrutturale. L’Italia dispone di una rete di stoccaggio sotterraneo distribuita su più siti nel nord del Paese, che consente di gestire volumi significativi e di modulare i flussi in base alla domanda stagionale. Non è un vantaggio banale: in molti Paesi europei la capacità fisica di stoccaggio è semplicemente insufficiente rispetto ai consumi invernali.

Cosa rischiano i Paesi europei con riserve insufficienti

Il quadro continentale è preoccupante. Secondo il Winter Supply Outlook 2026/27 pubblicato da ENTSOG — la rete europea degli operatori dei sistemi di trasporto del gas — l’Europa affronta questa stagione fredda con un margine di sicurezza ridotto. A questo si aggiunge un ulteriore fattore di pressione: la produzione idroelettrica sotto stress, che in alcuni Paesi ha ridotto la capacità di compensare con fonti alternative durante i picchi di domanda.

Il rischio concreto si articola su tre livelli:

Prezzi più alti sul mercato spot. Se le riserve si esauriscono prima della fine dell’inverno, i Paesi che devono acquistare gas in emergenza lo fanno a prezzi determinati dalla domanda di quel momento — storicamente i più alti dell’anno.

Se le riserve si esauriscono prima della fine dell’inverno, i Paesi che devono acquistare gas in emergenza lo fanno a prezzi determinati dalla domanda di quel momento — storicamente i più alti dell’anno. Pressione sulle forniture industriali. In caso di picchi estremi, i gestori di rete hanno la facoltà di ridurre le forniture ai grandi consumatori industriali per proteggere le utenze domestiche. Per le imprese manifatturiere, questo si traduce in fermi produttivi e perdite.

In caso di picchi estremi, i gestori di rete hanno la facoltà di ridurre le forniture ai grandi consumatori industriali per proteggere le utenze domestiche. Per le imprese manifatturiere, questo si traduce in fermi produttivi e perdite. Effetti a cascata sulle bollette domestiche. Anche i consumatori finali che non acquistano direttamente sul mercato all’ingrosso subiscono gli effetti di un inverno con riserve basse, attraverso i meccanismi di aggiornamento tariffario.

Il ruolo del GNL russo: una scelta pragmatica sotto esame

Uno degli elementi più discussi della strategia italiana è l’inclusione del gas naturale liquefatto di provenienza russa nel mix di approvvigionamento. Mentre molti Paesi europei hanno progressivamente ridotto o azzerato i flussi di gas russo dopo le tensioni geopolitiche degli anni scorsi, l’Italia ha mantenuto canali di accesso al GNL che includono anche quella fonte.

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Dal punto di vista della sicurezza energetica a breve termine, il risultato è visibile nei numeri: stoccaggi più alti, maggiore flessibilità, minore esposizione ai picchi di prezzo. La questione politica — quanto sia opportuno dipendere, anche parzialmente, da forniture russe — rimane aperta e dibattuta a livello europeo. Ma sul piano pratico, quella scelta ha contribuito a posizionare l’Italia in modo più solido rispetto alla stagione invernale.

Quanto basta l’88% per stare tranquilli?

Un livello di stoccaggio elevato è una condizione necessaria ma non sufficiente. Molto dipende da quanto sarà rigido l’inverno, dai consumi effettivi e dalla continuità delle forniture nei mesi di gennaio e febbraio, quando la domanda tocca il picco e le iniezioni negli stoccaggi sono ferme.

In condizioni di inverno nella norma, un livello di partenza superiore all’88% offre un margine di sicurezza robusto. Se invece le temperature scendono sotto la media per settimane consecutive — uno scenario non raro negli ultimi anni — il consumo accelera e le riserve si erodono più rapidamente del previsto. Per questo motivo, il monitoraggio settimanale dei livelli di stoccaggio rimane uno degli indicatori più seguiti dagli operatori del settore energetico durante tutto l’inverno.

Chi vuole seguire l’evoluzione in tempo reale può consultare i dati aggiornati pubblicati da ENTSOG nel Winter Supply Outlook 2026/27, che offre una panoramica completa sulla situazione europea paese per paese.

Il vantaggio italiano è reale e misurabile, ma non elimina l’esposizione ai movimenti di prezzo internazionali: anche chi parte con le riserve piene paga il gas agli stessi prezzi di mercato degli altri. La differenza è che può permettersi di aspettare momenti migliori per acquistare, invece di essere costretto a farlo quando il mercato è al massimo della tensione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.