Il prezzo carburanti oggi vede benzina a 2,001 euro al litro e diesel a 2,238 euro. Scopri le variazioni regionali e le differenze tra servito e self-service.

Fare il pieno oggi in Italia costa ancora molto. Il prezzo carburanti del 12 novembre 2026 fotografa una situazione che pesa concretamente sul portafoglio degli automobilisti: la benzina si attesta in media a 2,001 euro al litro a livello nazionale, mentre il diesel raggiunge i 2,238 euro al litro. Numeri che variano sensibilmente a seconda del canale di vendita e della regione in cui si fa rifornimento, con differenze che possono superare anche i venti centesimi tra una modalità e l’altra.

La differenza tra servito, self-service e autostrada

Quando si parla di prezzo carburanti, il primo elemento da chiarire è che il dato nazionale è sempre una media. Dietro quella media si nascondono realtà molto diverse, legate principalmente a tre variabili: la modalità di erogazione (servito o self-service), il canale distributivo (rete ordinaria o autostrada) e la localizzazione geografica.

In autostrada, dove i costi di gestione sono strutturalmente più alti, i prezzi medi del self-service al 12 novembre 2026 risultano leggermente inferiori alla media nazionale: la benzina si ferma a 1,978 euro al litro e il diesel a 2,218 euro al litro. Apparentemente un paradosso, ma la spiegazione è tecnica: i dati autostradali rilevati in quella finestra temporale si riferiscono alle pompe self-service, che eliminano il costo del personale, mentre la media nazionale include anche il servito, che spinge il prezzo verso l’alto.

Chi si ferma al distributore in modalità servita — con l’operatore che eroga il carburante — paga tipicamente tra i 15 e i 25 centesimi in più al litro rispetto al self-service. Su un pieno da 50 litri, quella differenza vale tra 7,50 e 12,50 euro: non una cifra trascurabile, soprattutto per chi percorre molti chilometri ogni settimana.

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Perché il diesel costa più della benzina

Uno dei dati che colpisce di più nel rilevamento del 12 novembre è lo spread tra benzina e gasolio: quasi 24 centesimi di differenza per litro, con il diesel nettamente più caro. Storicamente il gasolio era il carburante “economico” per eccellenza, preferito da chi percorreva grandi distanze proprio per il minor costo e la maggiore efficienza energetica. Quella stagione è finita da qualche anno.

Le ragioni sono molteplici. Sul fronte internazionale, la domanda globale di gasolio — alimentata dai trasporti pesanti, dall’agricoltura e dall’industria — ha tenuto i prezzi del greggio da cui si ricava il distillato medio su livelli sostenuti. Sul fronte fiscale italiano, le accise sul diesel sono rimaste strutturalmente elevate, senza le revisioni che in passato avevano favorito questo carburante. Il risultato è che oggi chi guida un’auto diesel non gode più del vantaggio competitivo sul costo del carburante che giustificava storicamente la scelta di quel tipo di motore.

La mappa regionale: dove si paga di più e dove di meno

Il prezzo carburanti in Italia non è uniforme sul territorio. Le variazioni regionali dipendono da una combinazione di fattori: la densità della rete distributiva, i costi logistici di approvvigionamento, la concorrenza locale tra impianti e la presenza di distributori indipendenti rispetto alle grandi compagnie.

Le regioni del Sud e quelle con reti distributive meno dense tendono ad avere prezzi più alti, perché i costi di trasporto del carburante incidono maggiormente e la concorrenza tra impianti è inferiore. Al contrario, nelle aree metropolitane del Nord — dove la densità di distributori è elevata e la concorrenza più accesa — i prezzi tendono ad avvicinarsi di più ai minimi nazionali.

Per orientarsi concretamente, gli strumenti più utili sono le app e i portali che aggregano i prezzi comunicati dai gestori al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha reso obbligatoria la trasmissione quotidiana dei prezzi. Confrontare i distributori nel raggio di pochi chilometri prima di fare rifornimento può tradursi in un risparmio reale, specialmente per chi guida veicoli con serbatoi grandi.

→ Leggi anche: Prezzo dei carburanti al 4 ottobre 2026: benzina a 2,067 €/l, diesel a 2,265 €/l

Come leggere il prezzo carburanti e non farsi sorprendere

Capire la struttura del prezzo che si paga alla pompa aiuta a contestualizzare i numeri. Il prezzo finale al consumo è composto da tre elementi principali:

Il prezzo industriale , legato alle quotazioni internazionali del petrolio e alle raffinerie;

, legato alle quotazioni internazionali del petrolio e alle raffinerie; Le accise , imposte fisse stabilite per legge che non variano con il prezzo del greggio;

, imposte fisse stabilite per legge che non variano con il prezzo del greggio; L’IVA, calcolata in percentuale sul prezzo già comprensivo di accise, il che significa che quando il prezzo sale, l’IVA raccolta dallo Stato sale proporzionalmente.

Questa struttura spiega perché il prezzo alla pompa reagisce rapidamente ai rialzi del petrolio ma scende molto più lentamente quando il greggio cala: le accise restano fisse e l’IVA amplifica le variazioni. È il meccanismo che gli esperti chiamano effetto ratchet, e che genera la percezione — fondata — che il carburante salga in fretta e scenda lentamente.

Strategie pratiche per ridurre la spesa

Con il prezzo carburanti stabilmente sopra i 2 euro al litro, qualche accorgimento può fare la differenza nel bilancio mensile. Non si tratta di rinunce drastiche, ma di abitudini di rifornimento più consapevoli:

Preferire sempre il self-service al servito, salvo necessità specifiche;

Evitare i distributori in autostrada quando è possibile uscire dal casello prima di fare rifornimento;

Usare le app di confronto prezzi (Prezzi Benzina e simili) per individuare il distributore più conveniente nel proprio percorso abituale;

Approfittare delle carte fedeltà delle compagnie petrolifere, che offrono sconti cumulativi o cashback;

Monitorare i giorni della settimana: i prezzi tendono ad essere leggermente più alti nel fine settimana, quando la domanda è più alta.

Per chi vuole seguire l’andamento quotidiano in modo sistematico, il portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblica le rilevazioni ufficiali aggiornate, con la possibilità di consultare i dati per regione e per tipo di carburante.

Con la stagione invernale ormai avviata e i consumi domestici di gasolio da riscaldamento che si aggiungono alla domanda di carburante per autotrazione, il mercato dei distillati medi è destinato a restare sotto pressione ancora per qualche mese. Tenere d’occhio le oscillazioni settimanali e scegliere il momento e il canale giusto per fare rifornimento rimane, per ora, il modo più efficace per contenere una voce di spesa che non accenna a diventare leggera.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.