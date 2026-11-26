L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha aperto a novembre 2026 un’istruttoria su Eurospin per una pratica che, secondo le accuse, avrebbe impedito ai negozi in franchising di abbassare i prezzi al dettaglio. Il caso tocca direttamente il tema eurospin antitrust prezzi: se le ipotesi dell’AGCM fossero confermate, la catena avrebbe usato sistemi informatici alle casse per blindare i listini, negando agli affiliati qualsiasi margine di manovra sui ribassi locali, proprio in una fase in cui il costo del carrello della spesa pesa ancora sulle famiglie italiane.

Chi è coinvolto e cosa contesta l’AGCM

L’indagine non riguarda una singola società, ma sei distinte entità del gruppo Eurospin attive su tutto il territorio nazionale. Nel mirino dell’autorità ci sono in particolare Eurospin Italia S.p.A., Eurospin Tirrenica S.p.A. e la società Spesa Intelligente. L’ipotesi di violazione è quella del resale price maintenance, cioè l’imposizione verticale dei prezzi di rivendita: una pratica vietata dal diritto della concorrenza europeo e italiano perché elimina la libertà commerciale degli operatori a valle della filiera.

Secondo quanto accertato dall’AGCM, Eurospin avrebbe fissato i prezzi di rivendita dei prodotti forniti ai franchisee e avrebbe impedito ai negozi affiliati di praticare sconti. Il dettaglio più rilevante riguarda lo strumento usato: il gruppo avrebbe impiegato un software gestionale alle casse per rendere tecnicamente impossibile qualsiasi modifica al prezzo stampato sullo scontrino. Non una pressione contrattuale, dunque, ma un blocco operativo diretto.

La portata del problema è amplificata dal fatto che i prodotti soggetti a questa presunta imposizione rappresentano quasi l’intera gamma venduta nei punti vendita a marchio Eurospin. Non si tratta di una categoria merceologica isolata, ma dell’assortimento complessivo del discount.

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Le ispezioni del 18 novembre 2026 con la Guardia di Finanza

Il momento operativo dell’indagine è datato con precisione: il 18 novembre 2026, i funzionari dell’AGCM, affiancati dalla Guardia di Finanza, hanno eseguito ispezioni presso le sedi di Eurospin Italia, Eurospin Spesa Intelligente ed Eurospin Tirrenica. Le verifiche si sono estese anche a diversi negozi affiliati sul territorio.

L’intervento della Guardia di Finanza in questo tipo di procedimenti non è insolito: i militari del Nucleo Speciale Antitrust supportano l’autorità garante nell’acquisizione di documenti, dati informatici e corrispondenza interna, elementi che nelle istruttorie per restrizioni verticali risultano spesso decisivi. Il software di cassa citato nell’ipotesi accusatoria sarebbe stato uno degli oggetti di analisi durante le ispezioni.

Perché il resale price maintenance è vietato

Il resale price maintenance (RPM) è considerato una restrizione grave ai sensi del Regolamento UE 330/2010 sugli accordi verticali e delle norme nazionali che lo recepiscono. La logica è semplice: se un produttore o un franchisor impone il prezzo minimo di rivendita, il consumatore finale non può beneficiare della concorrenza tra punti vendita. Due negozi dello stesso marchio in due quartieri diversi potrebbero teoricamente competere sui prezzi, attirando clienti con promozioni locali. Con i prezzi fissi, questa dinamica viene soppressa.

Nel caso di un discount come Eurospin, il meccanismo è ancora più sensibile. Il modello di business dei discount si fonda sull’idea di offrire prezzi bassi strutturali. Se però i prezzi sono imposti dall’alto e i franchisee non possono scendere ulteriormente, il vantaggio competitivo percepito dal consumatore potrebbe non riflettere una vera dinamica di mercato, ma una soglia fissata unilateralmente dal gruppo.

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L’impatto sui consumatori in un periodo di prezzi alimentari elevati

L’AGCM ha sottolineato esplicitamente che la presunta pratica avrebbe potuto avere un impatto significativo sui consumatori in una fase caratterizzata da prezzi alimentari elevati. Non è un dettaglio marginale: l’autorità garante, nel valutare la gravità di un’infrazione, considera anche il contesto macroeconomico in cui essa si colloca.

Per le famiglie che fanno la spesa nei negozi Eurospin, la questione è concreta. Se un affiliato avesse voluto praticare uno sconto su determinati prodotti — per smaltire scorte, per rispondere a un competitor locale, o semplicemente per fidelizzare la clientela — e il sistema informatico glielo avesse impedito, il consumatore avrebbe pagato un prezzo che il mercato avrebbe potuto abbassare. Moltiplicato per milioni di transazioni e per l’intera rete affiliata, l’effetto aggregato è tutt’altro che trascurabile.

Cosa succede adesso: le fasi dell’istruttoria

L’apertura di un’istruttoria da parte dell’AGCM non equivale a una condanna. Si tratta della fase formale in cui l’autorità raccoglie prove, ascolta le parti e valuta se l’ipotesi di violazione è sostenuta dai fatti. Le società coinvolte avranno la possibilità di presentare memorie difensive e, in alcuni casi, di proporre impegni per chiudere il procedimento senza una sanzione definitiva.

Le sei società del gruppo Eurospin sono formalmente parti dell’istruttoria.

sono formalmente parti dell’istruttoria. I documenti acquisiti il 18 novembre 2026 costituiranno parte del fascicolo istruttorio.

costituiranno parte del fascicolo istruttorio. L’AGCM può concludere il procedimento con una decisione di infrazione, con l’accettazione di impegni, o con l’archiviazione.

In caso di accertata violazione, le sanzioni per RPM possono essere significative, parametrate al fatturato delle imprese coinvolte.

Il caso Eurospin si inserisce in una stagione di attenzione crescente delle autorità europee e nazionali verso le pratiche di prezzo nei settori della grande distribuzione alimentare. Seguire l’evoluzione dell’istruttoria significa monitorare non solo le sorti di un singolo operatore, ma anche i confini entro cui i gruppi della distribuzione possono governare la politica commerciale dei propri affiliati.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.