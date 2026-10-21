L'UE e la Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre le esportazioni di auto ibride cinesi verso l'Europa a partire da dicembre 2026, proteggendo i costruttori europei d

A partire dal 1° dicembre 2026, il mercato europeo dell’auto cambierà faccia. L’accordo annunciato in ottobre dal commissario europeo Maroš Šefčovič tra Unione Europea e Cina punta a ridurre di circa la metà le esportazioni di auto ibride cinesi verso l’Europa, con implicazioni che vanno ben oltre il settore automotive e toccano le materie prime, la politica industriale e gli equilibri commerciali tra i due blocchi.

Cosa prevede l’intesa tra Bruxelles e Pechino

L’accordo non riguarda solo i veicoli. L’intesa copre anche le terre rare e le questioni di accesso al mercato, segnalando che UE e Cina hanno scelto un approccio negoziale più ampio, che va oltre la singola filiera automobilistica. Si tratta di un pacchetto: da un lato la Cina accetta di contenere l’export di hybrid vehicles verso l’Europa, dall’altro il dossier delle materie prime critiche — di cui Pechino controlla buona parte della catena estrattiva e di lavorazione — entra formalmente nel perimetro del dialogo bilaterale.

L’obiettivo dichiarato è dimezzare il flusso di auto ibride cinesi che arrivano sulle strade europee. Un volume che negli ultimi anni era cresciuto in modo sostenuto, spinto da prezzi di listino significativamente inferiori rispetto ai modelli prodotti da costruttori europei, giapponesi o coreani. La data di entrata in vigore — il primo dicembre 2026 — lascia poco tempo ai concessionari e agli importatori per riorganizzare i portafogli di prodotto.

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Perché l’Europa ha spinto per questo accordo

La pressione delle auto ibride cinesi sul mercato europeo aveva messo in difficoltà i costruttori del Vecchio Continente su un segmento che, fino a qualche anno fa, era considerato una loro prerogativa. I veicoli ibridi — sia tradizionali che plug-in — rappresentano oggi una quota crescente delle immatricolazioni europee, in una fase di transizione in cui il mercato dell’elettrico puro non ha ancora raggiunto i volumi attesi.

L’accordo protegge i costruttori europei dalla concorrenza di importazioni a basso costo, offrendo una finestra temporale in cui le case automobilistiche del continente possono consolidare la propria posizione su questo segmento senza dover competere con prezzi che, in molti casi, riflettono sussidi pubblici e strutture di costo difficilmente replicabili in Europa. Volkswagen, Stellantis, Renault e gli altri grandi gruppi avevano più volte segnalato alle istituzioni europee il rischio di perdere quote di mercato proprio sul segmento ibrido, considerato il ponte verso la piena elettrificazione.

L’effetto sulle materie prime: il litio scende del 14%

Uno degli effetti più immediati e misurabili dell’accordo è arrivato dai mercati delle materie prime. Dopo l’annuncio dell’intesa, i prezzi del litio sono scesi del 14%. Un segnale che i mercati hanno interpretato l’accordo come un rallentamento della domanda di componenti per batterie destinate alle esportazioni cinesi verso l’Europa, almeno nel breve periodo.

Il litio è un ingrediente fondamentale nelle batterie sia per i veicoli elettrici che per gli ibridi plug-in. Un suo calo di prezzo ha effetti a cascata su tutta la filiera: dai produttori di celle alle case automobilistiche che acquistano pacchi batteria. Per l’industria europea, che sta costruendo le proprie gigafactory con investimenti plurimiliardari, una riduzione del costo delle materie prime può rappresentare un vantaggio competitivo concreto, anche se la volatilità del mercato del litio suggerisce prudenza nel considerare questo calo come strutturale.

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Le auto ibride cinesi e il mercato italiano

In Italia il segmento ibrido ha registrato una crescita costante negli ultimi anni, con i consumatori che hanno scelto queste motorizzazioni come alternativa pratica all’elettrico puro, spesso scoraggiati dall’infrastruttura di ricarica ancora incompleta. Le auto ibride cinesi — in particolare i modelli di marchi come BYD, MG e Chery — avevano cominciato a guadagnare visibilità nelle concessionarie italiane, proponendo allestimenti generosi a prezzi molto competitivi.

Con la riduzione delle importazioni prevista dall’accordo, il panorama dell’offerta potrebbe restringersi. Meno modelli cinesi in arrivo significa potenzialmente meno pressione al ribasso sui prezzi, il che va a vantaggio dei margini dei costruttori europei ma riduce le opzioni disponibili per chi cerca un’ibrida a un prezzo contenuto. Non è un effetto automatico — dipende da come i costruttori europei sceglieranno di posizionarsi — ma è uno scenario che il mercato dovrà monitorare nei prossimi mesi.

Cosa resta aperto nell’accordo

L’intesa tra UE e Cina è un passo significativo, ma non chiude il dossier. Sul tavolo restano questioni irrisolte: le modalità concrete con cui la riduzione delle esportazioni verrà applicata e verificata non sono state rese pubbliche in dettaglio. La voce sulle terre rare è particolarmente delicata: l’Europa dipende in misura rilevante dalle forniture cinesi di elementi come neodimio, disprosio e cobalto, indispensabili per i motori elettrici e le batterie. Includere questo capitolo nell’accordo è un segnale politico importante, ma trasformarlo in garanzie concrete richiederà negoziati tecnici ancora in corso.

Quel che è certo è che il 1° dicembre 2026 segna una discontinuità reale. Chi stava valutando l’acquisto di un’ibrida cinese nei prossimi mesi farebbe bene a verificare la disponibilità dei modelli di interesse prima che i nuovi flussi commerciali ridisegnino l’offerta nei concessionari europei.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.