L’abbondanza può diventare un problema. Con il raccolto 2026/27 che ha prodotto quantità record, il mercato dell’olio d’oliva si trova oggi in una situazione paradossale: più produzione significa prezzi più bassi, e prezzi troppo bassi mettono a rischio la sopravvivenza economica dei produttori. Per questo Madrid ha deciso di intervenire direttamente, ordinando il ritiro dal mercato del 12% della produzione nazionale — circa 188.000 tonnellate di olio da stoccare fino al 30 settembre 2027. Una mossa che riguarda da vicino anche l’Italia, dove l’olio d’oliva prezzo dell’extravergine ha già perso il 47% in un anno.

Cosa ha deciso la Spagna e perché

Il governo spagnolo ha emesso l’ordine di stoccaggio nel novembre 2026, in risposta al crollo delle quotazioni seguito a un raccolto eccezionalmente abbondante. La logica è quella classica dell’intervento sul lato dell’offerta: sottraendo al mercato una quota significativa del prodotto disponibile, si riduce la pressione al ribasso sui prezzi.

Le 188.000 tonnellate interessate dalla misura rimarranno fuori dalla catena commerciale fino alla fine di settembre 2027. Non si tratta di una distruzione del prodotto, ma di un congelamento temporaneo dell’offerta. I produttori che aderiscono al provvedimento mantengono la proprietà dell’olio, che viene fisicamente conservato in attesa che le condizioni di mercato migliorino.

L’obiettivo dichiarato è regolare l’offerta e contrastare il crollo dei prezzi. La Spagna è il primo produttore mondiale di olio d’oliva, con una quota che supera abbondantemente il 40% della produzione globale. Quando Madrid muove volumi di questa entità, l’effetto si propaga sull’intero mercato europeo e internazionale.

Il calo dell’olio d’oliva prezzo in Italia: -47% in un anno

Per capire la portata della crisi, basta guardare ai numeri italiani. Le quotazioni dell’extravergine in Italia sono scese del 47% nell’arco di un anno. Un calo di questa entità, in così poco tempo, non è una semplice correzione: è un cambiamento strutturale delle condizioni di mercato.

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Solo due anni fa, i prezzi dell’olio extravergine avevano raggiunto livelli storici, spingendo molti consumatori verso prodotti alternativi o verso l’acquisto di quantità minori. Quella fase era il riflesso di raccolti scarsi, siccità e costi produttivi in aumento. Il pendolo si è ora mosso nella direzione opposta: il raccolto abbondante del 2026/27 ha inondato il mercato di prodotto, comprimendo i margini dei produttori.

Per un frantoiano italiano o uno spagnolo, la differenza tra un prezzo sostenibile e uno sotto i costi di produzione può significare la chiusura dell’azienda. Il problema non è solo economico: è la tenuta di un intero sistema agroalimentare che impiega centinaia di migliaia di persone tra Andalusia, Puglia, Calabria, Sicilia e Grecia.

Perché il raccolto abbondante ha creato questa situazione

Il settore olivicolo è strutturalmente soggetto all’alternanza produttiva: anni di scarsa produzione si alternano ad anni di grande abbondanza. Il 2026/27 appartiene chiaramente alla seconda categoria. Dopo stagioni difficili, le piante hanno risposto con una resa eccezionale, e l’offerta complessiva sul mercato europeo è cresciuta in modo significativo in pochi mesi.

Quando l’offerta cresce rapidamente e la domanda non segue lo stesso ritmo, il prezzo scende. Il meccanismo è elementare, ma le sue conseguenze sono tutt’altro che banali:

I produttori che hanno investito in nuovi impianti negli anni scorsi, quando i prezzi erano alti, si trovano ora con costi fissi elevati e ricavi in calo.

Le cooperative di raccolta e trasformazione subiscono pressioni sui margini che si trasmettono ai soci agricoltori.

Gli esportatori che operano su contratti a lungo termine possono trovarsi vincolati a prezzi non più competitivi rispetto al mercato spot.

È in questo contesto che la decisione spagnola assume tutto il suo significato. Non è un provvedimento di emergenza improvvisato: è una risposta calibrata a una dinamica di mercato ben identificata, con una scadenza precisa e un volume definito.

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Gli effetti attesi sul mercato europeo

L’intervento di Madrid può avere effetti positivi anche per i produttori italiani, almeno nel breve periodo. Riducendo la quantità di olio spagnolo disponibile sul mercato, la misura dovrebbe sostenere le quotazioni a livello europeo, incluso l’olio d’oliva prezzo praticato sulle piazze italiane.

Quanto sarà efficace dipende da diversi fattori. Il primo è l’adesione effettiva dei produttori spagnoli al programma di stoccaggio: se una parte significativa preferisce vendere ora, accettando prezzi bassi, il volume effettivamente ritirato potrebbe essere inferiore alle 188.000 tonnellate previste. Il secondo fattore è la domanda internazionale: se i mercati extraeuropei, in particolare Stati Uniti e Cina, aumentano gli acquisti, l’eccesso di offerta si riduce naturalmente.

Va anche considerato che lo stoccaggio ha un costo. I produttori devono finanziare la conservazione del prodotto per mesi, rinunciando alla liquidità immediata. Questo meccanismo funziona meglio per le aziende strutturate, mentre può essere difficile da sostenere per i piccoli produttori.

Cosa può cambiare per i consumatori italiani

Per chi acquista olio al supermercato o direttamente dal produttore, la fase attuale offre prezzi più accessibili rispetto ai picchi degli anni scorsi. Il calo del 47% nelle quotazioni all’origine non si trasmette integralmente al prezzo al dettaglio — la filiera assorbe parte della variazione — ma l’effetto è comunque percepibile sugli scaffali.

Se la misura spagnola funzionerà come previsto, i prezzi al consumo potrebbero stabilizzarsi o risalire leggermente nel corso del 2027, man mano che le scorte vengono gradualmente reimmesse sul mercato. Chi vuole approfondire le dinamiche del settore può consultare i dati aggiornati pubblicati dal Consiglio Oleicolo Internazionale, che monitora produzione, consumi e prezzi a livello globale.

Nel frattempo, il mercato dell’olio d’oliva resta in una fase di transizione. Il raccolto abbondante del 2026/27 ha rimescolato le carte, e la risposta della Spagna dimostra che, quando i volumi in gioco sono di questa entità, l’intervento pubblico rimane uno strumento concreto di gestione del mercato agricolo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.