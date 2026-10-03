Benzina e gasolio: il governo valuta nuovi tagli alle accise dopo il rincaro di luglio

Il nodo è sempre lo stesso: quanto pesa il fisco sul prezzo che si paga alla pompa, e cosa può fare il governo per alleggerirlo quando i listini salgono? La questione delle accise benzina gasolio è tornata al centro del dibattito politico nell’estate 2026, dopo che i prezzi dei carburanti hanno ricominciato a correre sull’onda delle tensioni geopolitiche internazionali. Il Consiglio dei Ministri si è già mosso una volta, con un intervento d’urgenza, e ora valuta se e come prolungare il sostegno ai consumatori oltre la scadenza di inizio agosto.

Cosa è successo a luglio: il taglio da 17 centesimi sul gasolio

Il punto di partenza è il 27 luglio 2026, quando il Consiglio dei Ministri ha deliberato un taglio alle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. Una misura emergenziale, con una durata limitata: la scadenza era fissata al 6 agosto. Sette giorni netti, sufficienti per ammorbidire l’impatto immediato sui consumatori, ma non certo per risolvere il problema strutturale.

Il contesto che ha spinto all’intervento è chiaro: già il 5 luglio 2026, i prezzi medi del gasolio self-service sulle autostrade erano tornati sopra i 2 euro al litro, una soglia psicologica e concreta che pesa in modo significativo su chi percorre lunghe distanze, in particolare autotrasportatori, pendolari e famiglie in viaggio durante l’estate.

La causa scatenante? Le tensioni geopolitiche legate al conflitto in Medio Oriente, con il coinvolgimento diretto di Stati Uniti, Israele e Iran, che ha fatto risalire le quotazioni del petrolio sui mercati internazionali. Quando il greggio sale, il prezzo alla pompa segue — e le accise, che sono fisse in valore assoluto, pesano proporzionalmente di più sul potere d’acquisto dei consumatori.

Come funzionano le accise sui carburanti in Italia

Per capire l’entità di ogni intervento, vale la pena ricordare la struttura del prezzo finale di benzina e gasolio. In Italia, la componente fiscale — accise più IVA — rappresenta stabilmente la quota più rilevante di quanto si paga al distributore. Le accise sono imposte fisse per litro, stabilite per legge, e non variano al variare del prezzo del petrolio. Questo le rende uno strumento fiscale relativamente semplice da modulare in via temporanea.

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Il meccanismo del taglio temporaneo alle accise benzina gasolio non è una novità: era già stato utilizzato in passato durante le crisi energetiche, con risultati apprezzabili nel breve periodo ma con il limite evidente della temporaneità. Ogni scadenza riporta i prezzi ai livelli precedenti, a meno che nel frattempo le quotazioni internazionali non siano scese.

Accise: importo fisso per litro, stabilito dal legislatore, che non cambia con il mercato

importo fisso per litro, stabilito dal legislatore, che non cambia con il mercato IVA: calcolata in percentuale sul prezzo lordo (accise incluse), quindi sale quando sale il prezzo

calcolata in percentuale sul prezzo lordo (accise incluse), quindi sale quando sale il prezzo Prezzo industriale: la quota legata al costo del greggio e ai margini della filiera distributiva

Un taglio alle accise riduce direttamente la base imponibile su cui si calcola anche l’IVA, producendo un effetto moltiplicatore sul risparmio finale al litro — anche se contenuto.

Le misure allo studio: cosa potrebbe cambiare dopo il 6 agosto

Con la scadenza del 6 agosto alle porte, il governo stava già valutando nuove misure per evitare che i prezzi risalissero bruscamente. Le ipotesi in discussione riguardano sia la proroga del taglio esistente che eventuali interventi differenziati tra benzina e gasolio, tenendo conto del diverso impatto sui vari segmenti di consumatori.

Immagine generata con AI

Il gasolio, in particolare, è il carburante più sensibile sul piano economico e sociale: alimenta la quasi totalità del trasporto merci su strada, i mezzi agricoli, molti veicoli commerciali e una parte significativa del parco auto privato. Un rincaro prolungato del gasolio si traduce rapidamente in pressione inflazionistica su una vasta gamma di beni e servizi — dai prodotti alimentari alle spedizioni, fino ai costi logistici delle imprese.

La benzina, invece, riguarda soprattutto i veicoli privati, con un impatto più diretto sul bilancio delle famiglie, specialmente quelle che non hanno ancora accesso a motorizzazioni alternative. Intervenire su entrambi i fronti ha quindi una logica, ma comporta un costo per le casse pubbliche che va valutato attentamente.

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Quanto pesa ogni centesimo di taglio sulle accise benzina gasolio

Un taglio di 17 centesimi al litro, come quello deliberato il 27 luglio, si traduce in un risparmio concreto: per un pieno da 50 litri, significa circa 8,50 euro in meno. Non una cifra trascurabile, soprattutto per chi fa il pieno più volte al mese o gestisce una flotta aziendale.

Per i trasportatori professionali, che consumano decine di migliaia di litri all’anno, anche variazioni di pochi centesimi al litro hanno un impatto rilevante sui conti. Ecco perché le associazioni di categoria del settore logistico e dell’autotrasporto sono tra i soggetti più attenti a ogni decisione sulle accise.

Un taglio di 10 centesimi su un pieno da 50 litri = 5 euro risparmiati

Su base mensile, per chi fa 3 pieni = circa 15 euro

Per un mezzo pesante con consumi elevati, il risparmio mensile può essere nell’ordine di centinaia di euro

Il nodo della copertura finanziaria

Il vero ostacolo a ogni intervento strutturale sulle accise benzina gasolio è la copertura finanziaria. Un taglio temporaneo può essere assorbito con misure una tantum o con utilizzo di riserve, ma una riduzione permanente richiederebbe risorse strutturali nel bilancio dello Stato.

In un contesto in cui i margini di manovra fiscale sono limitati, il governo si trova a dover scegliere tra efficacia dell’intervento e sostenibilità nel tempo. Le misure a scadenza ravvicinata — come quella del 27 luglio — rispondono all’urgenza politica e mediatica, ma lasciano irrisolto il tema di fondo: come proteggere i consumatori da volatilità strutturale dei prezzi energetici senza compromettere gli equilibri di bilancio.

Per chi vuole monitorare l’evoluzione dei prezzi in tempo reale, il Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiorna quotidianamente i dati medi nazionali e per area geografica — uno strumento utile per capire se e quanto i tagli alle accise si traducano effettivamente in riduzioni al distributore. Perché tra il decreto e il prezzo esposto alla colonnina, la trasmissione non è sempre immediata né uniforme su tutto il territorio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.