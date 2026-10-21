Dal 14 ottobre 2026 entrano in vigore i nuovi prezzi dei tabacchi con aumenti su 28 prodotti e 13 marche. Scopri quali categorie sono interessate e l'impatto sui consumat

Dal 14 ottobre 2026 i prezzi di numerosi prodotti del tabacco sono aumentati nelle tabaccherie italiane. L’aumento tabacchi ottobre riguarda complessivamente 28 prodotti appartenenti a 13 marche, con rincari che variano da pochi centesimi fino a 2 euro a confezione. A disporre l’aggiornamento dei listini è stata l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che periodicamente rivede i prezzi al dettaglio dei prodotti da fumo in commercio sul territorio nazionale.

Cosa cambia dal 14 ottobre: la portata del rincaro

L’aggiornamento in vigore da oggi non riguarda le sigarette tradizionali, ma colpisce tre categorie di prodotti specifiche: tabacchi trinciati, stick per dispositivi di riscaldamento del tabacco e sigari. Si tratta di segmenti che negli ultimi anni hanno guadagnato quote di mercato significative, in parte proprio perché percepiti come alternative più economiche alle sigarette classiche.

Il rincaro più diffuso è di 20 centesimi a confezione, che rappresenta la variazione applicata alla maggior parte dei prodotti interessati. Tuttavia, la forbice è ampia: si va da un minimo di 10 centesimi fino a un massimo di 2 euro per pacchetto. Quest’ultimo caso riguarda verosimilmente formati o referenze con prezzi di partenza più elevati, dove l’aumento in termini assoluti è più consistente.

Per un consumatore abituale di trinciato o di stick, anche un rincaro apparentemente modesto si trasforma in una spesa aggiuntiva rilevante nel corso dell’anno. Chi acquista, ad esempio, una confezione a settimana con un aumento di 20 centesimi si ritrova a pagare circa 10 euro in più ogni anno per lo stesso prodotto.

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Quali prodotti e marche sono coinvolti dall’aumento tabacchi ottobre

L’elenco aggiornato dall’ADM comprende prodotti di 13 marche distribuite su tre categorie merceologiche distinte. Nel dettaglio:

Tabacchi trinciati : tra i marchi coinvolti figurano Pueblo e Golden Blend’s , due referenze molto diffuse tra chi preferisce rollare le proprie sigarette a mano.

: tra i marchi coinvolti figurano e , due referenze molto diffuse tra chi preferisce rollare le proprie sigarette a mano. Stick per dispositivi di riscaldamento del tabacco : ben 15 referenze di stick rientrano nell’aggiornamento, confermando quanto questo segmento sia ormai centrale nel mercato del tabacco lavorato in Italia.

: ben di stick rientrano nell’aggiornamento, confermando quanto questo segmento sia ormai centrale nel mercato del tabacco lavorato in Italia. Sigari: sono coinvolte due marche, tra cui i celebri Toscano, storicamente il sigaro italiano per eccellenza.

La distinzione tra categorie è rilevante perché riflette dinamiche di consumo differenti. I trinciati attirano soprattutto una fascia di consumatori attenta al risparmio; gli stick sono invece il prodotto di punta dei dispositivi a tabacco riscaldato, tecnologia in forte espansione; i sigari rappresentano un segmento di nicchia ma con un valore unitario per confezione più alto.

Il ruolo dell’ADM e la logica degli aggiornamenti periodici

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l’ente preposto alla vigilanza e alla regolamentazione del mercato dei tabacchi lavorati in Italia. Tra i suoi compiti rientra la gestione e l’aggiornamento dei listini prezzi dei prodotti da fumo, che i produttori e importatori possono richiedere di modificare nel corso dell’anno. L’ADM verifica le richieste e, se conformi alla normativa vigente, le recepisce pubblicando i nuovi prezzi al dettaglio.

Non si tratta quindi di un intervento fiscale diretto dello Stato, ma di un aggiornamento formale che recepisce le variazioni proposte dalle aziende del settore. Le imprese possono decidere di ritoccare i prezzi per ragioni diverse: adeguamento ai costi di produzione, variazioni delle accise, strategie commerciali o riposizionamento di prodotto.

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Questo meccanismo fa sì che gli aggiornamenti dei listini avvengano a scaglioni durante l’anno, senza una cadenza fissa, e che non tutti i prodotti vengano modificati contemporaneamente. L’aggiornamento del 14 ottobre 2026 è uno dei più recenti in ordine di tempo, ma non necessariamente l’ultimo dell’anno in corso.

Come verificare i nuovi prezzi in tabaccheria

Per i consumatori che vogliono controllare i prezzi aggiornati prima di effettuare un acquisto, il riferimento ufficiale è il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dove vengono pubblicati i listini aggiornati con i prezzi al dettaglio di tutti i prodotti da fumo autorizzati alla vendita in Italia.

In pratica, il tabaccaio è tenuto a vendere al prezzo indicato sul pacchetto o sul listino ufficiale: non è possibile praticare prezzi diversi, né in eccesso né in difetto rispetto al listino ADM. Se si nota una discrepanza, è possibile segnalarla direttamente all’Agenzia.

Vale la pena ricordare che i prodotti non inclusi nell’aggiornamento del 14 ottobre — in primo luogo le sigarette tradizionali — mantengono i prezzi precedentemente in vigore fino a un eventuale nuovo aggiornamento. Chi fuma sigarette confezionate non è quindi direttamente toccato da questa specifica revisione dei listini, almeno per il momento.

Per chi invece acquista trinciati, stick o sigari tra i 13 marchi interessati, il consiglio pratico è verificare il nuovo prezzo già alla prima visita in tabaccheria: la variazione è in vigore da oggi e non prevede periodi transitori o esenzioni per le scorte già in vendita.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.